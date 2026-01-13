Rovatok
Antal Árpád: rossz volt a döntések alkalmazásának sorrendje, de az adóemelés elkerülhetetlen lépés volt

Rossz volt a döntések alkalmazásának sorrendje, de az adóemelés elkerülhetetlen lépés volt – jelentette ki Antal Árpád • Fotó: Tuchiluș Alex

Rossz volt a döntések alkalmazásának sorrendje, de az adóemelés elkerülhetetlen lépés volt – jelentette ki Antal Árpád

Fotó: Tuchiluș Alex

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester az adóemeléssel kapcsolatos lakossági felvetésekre reagálva szeretett volna néhány nézőpontot nyomatékosítani: például azt, hogy a városnak kifizetett adókért mi mindent kap a polgár.

Bodor Tünde

2026. január 13., 21:022026. január 13., 21:02

2026. január 13., 21:062026. január 13., 21:06

Kellemetlen, rossz és időszerűtlen az adóemelés – ismerte el keddi sajtóbeszélgetésén Sepsiszentgyörgy polgármestere. Mint fogalmazott: mivel az adóemelés az előző kormány által elfogadott, és az Országos Helyreállítási Alap igényléséhez kötött feltétel volt,

a sok halasztgatás után most már muszáj volt életbe léptetni, hiszen ez évben lejár a támogatási program, így nem volt mód több halogatásra.

Ugyanígy vállalta a kormány, hogy az épületeket is az ingatlan piaci értéke alapján adóztatja, az autókat pedig szennyezésük mértékében.

Antal Árpád szerint a törvény által megengedett maximális értéknek csupán a 35-38 százalékát szedik be a polgároktól, vagyis a lehetséges 62 milliárd lejből mindössze 24-et.

Mint fogalmazott, nem ebből működik és fejlődik a város, hanem a pályázati és kormánytámogatásokból, más bevételekből. Számításai szerint

a magánszemélyektől származó összes adó 12 millió lejre rúg, ami egyenlő a várostakarítás egyéves költségével.

A lakásadók referenciaértéke országos szinten meghatározott

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint a ghiseul.ro-n megjelenő lakásadó alapértéke sok esetben jelentősen, akár 50 százalékkal is meghaladja az ingatlanpiac valós árait. A polgármester kifejtette, hogy ezek az összegek egy elméleti számítási értéket képviselnek, amelyet törvény által előírt, országos szinten alkalmazott algoritmus határoz meg,

figyelembe véve a település rangját és a beépített alapterületet, nem pedig az ingatlan piaci értékét.

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Antal Árpád továbbá azt is hangsúlyozta, hogy ez a referenciaérték nem minősül ingatlanértékelésnek.

Idézet
A városnak átlag havi 50 lejt adózik egy polgár, ami körülbelül annyi, mint egy tévé-előfizetés, de annál sokkal jobb befektetés”

– jelentette ki Antal Árpád.

Mint mondta, a hibrid autók tulajdonosai járulékos vesztesei az új adótörvényeknek, hiszen adókedvezményük jelentősen csökkent. Ezt

a város majd azzal kompenzálja nekik – amúgy számuk nem éri el a hetvenet – hogy kedvezményt ad a parkolási díjaknál.

A garázstulajdonosokra is rájár a rúd

A városi garázsok tulajdonosai szintén extra költségekkel számolhatnak, kivéve, ha lebontják az építményt. A garázsok haszonbérét az idei évre jelentősen megemelte az önkormányzat: 25 euró/négyzetméter/év.

A mintegy 600 garázs túl nagy közterületet foglal (egyenként is nagyobbat, mint egy-egy autó) sokan lomtárnak, raktárnak használják őket és csúfítják a városképet is.

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Antal Árpád szerint a város által kidolgozott felújítási típustervek alapján egységes arculatúvá kell tenni a garázsokat. Aki az ilyenszerű felújításba nem fektet kb. egyévnyi bért, az fizeti a magas haszonbért. A bevételt a parkolóházak építésére fordítják.

Felvetésünkre, mely szerint az RMDSZ választási ígérete arról szólt, hogy „többet a polgárnak, kevesebbet az államnak!”, az elöljáró kifejtette:

  • egyrészt ez az ígéret egy teljes választási ciklusra szólt,

  • másrészt viszont az RMDSZ-t is átverték, mert az érdekképviselet kormányzati partnerként is csak tavaly decemberben szembesült a tényekkel, az államadósság hihetetlen mértékével.

Azt is elismerte, hogy a polgárok frusztrációja jogos, a kormány válságkezelő döntéseinek alkalmazási sorrendje hibás volt, de voltak egy hónap alatt alkalmazható döntések, míg a speciális nyugdíjakat, a nyugdíjazási korhatárokat módosító intézkedésekhez kellett egy félév.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
A rovat további cikkei

2026. január 13., kedd

Meredeken nő a fertőző légúti megbetegedések száma

Az influenzával diagnosztizált betegek száma megtízszereződött a novemberi esetszámokhoz képest, és sok a szövődményként tüdőgyulladássá súlyosbodó légúti megbetegedés is Hargita megyében. A tendencia folytatódása várható.

Meredeken nő a fertőző légúti megbetegedések száma
Meredeken nő a fertőző légúti megbetegedések száma
2026. január 13., kedd

Meredeken nő a fertőző légúti megbetegedések száma
2026. január 13., kedd

Egészségügyi miniszter: az orvosok fizetéséhez nem szabad hozzányúlni

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter kedden kijelentette, hogy az egészségügyben nem az orvosok és a kisegítő személyzet bérén kell spórolni, a megtakarításokat más területeken kell elérni.

Egészségügyi miniszter: az orvosok fizetéséhez nem szabad hozzányúlni
Egészségügyi miniszter: az orvosok fizetéséhez nem szabad hozzányúlni
2026. január 13., kedd

Egészségügyi miniszter: az orvosok fizetéséhez nem szabad hozzányúlni
2026. január 13., kedd

Két hajléktalant ölt meg karácsony előtt egy fémrúddal, beismerő vallomást tett az elkövető

A Félixfürdőn karácsony tájékán elkövetett kettős gyilkosság elkövetője egy 29 éves kardói (Cordău) férfi, aki január elsején maga értesítette a rendőrséget arról, hogy két holttestet talált az üdülőhely egyik elhagyott pavilonjában.

Két hajléktalant ölt meg karácsony előtt egy fémrúddal, beismerő vallomást tett az elkövető
Két hajléktalant ölt meg karácsony előtt egy fémrúddal, beismerő vallomást tett az elkövető
2026. január 13., kedd

Két hajléktalant ölt meg karácsony előtt egy fémrúddal, beismerő vallomást tett az elkövető
2026. január 13., kedd

Gázpalack robbant fel egy zilahi tömbházlakásban, egy férfi égési sérüléseket szenvedett, kilencen megsérültek

Gázpalack robbanása okozott tüzet kedden délután zilahi tömbház egyik második emeleti lakásában. Egy ember megsérült, további kilenc lakónak a helyszínen nyújtottak orvosi ellátást – tájékoztatott a Szilágy megyei tűzoltóság.

Gázpalack robbant fel egy zilahi tömbházlakásban, egy férfi égési sérüléseket szenvedett, kilencen megsérültek
Gázpalack robbant fel egy zilahi tömbházlakásban, egy férfi égési sérüléseket szenvedett, kilencen megsérültek
2026. január 13., kedd

Gázpalack robbant fel egy zilahi tömbházlakásban, egy férfi égési sérüléseket szenvedett, kilencen megsérültek
2026. január 13., kedd

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter

Ilie Bolojan miniszterelnök kedden továbbította Nicușor Dan államfőnek Daniel David oktatási miniszter felmentésére vonatkozó javaslatát.

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
2026. január 13., kedd

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
2026. január 13., kedd

Volt védelmi miniszter: a katonák nem 48 évesen mennek nyugdíjba

A Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője, Mihai Fifor, korábbi védelmi miniszter kedden a Facebook-oldalán cáfolta azt az állítást, miszerint a katonák a bírákhoz és ügyészekhez hasonlóan „48 évesen mennek nyugdíjba”.

Volt védelmi miniszter: a katonák nem 48 évesen mennek nyugdíjba
Volt védelmi miniszter: a katonák nem 48 évesen mennek nyugdíjba
2026. január 13., kedd

Volt védelmi miniszter: a katonák nem 48 évesen mennek nyugdíjba
2026. január 13., kedd

Pénzt kérnek a kormánytól a gyergyószentmiklósi víz- és csatornahálózat korszerűsítésének befejezésére

Hosszú évek óta zajló fejlesztések zárulhatnak le Gyergyószentmiklóson: a víz- és a csatornahálózat korszerűsítése is befejeződhet 2026-ban. Az évek folyamán összegyűlt többletköltségekre a fejlesztési minisztériumtól kérnek finanszírozást.

Pénzt kérnek a kormánytól a gyergyószentmiklósi víz- és csatornahálózat korszerűsítésének befejezésére
Pénzt kérnek a kormánytól a gyergyószentmiklósi víz- és csatornahálózat korszerűsítésének befejezésére
2026. január 13., kedd

Pénzt kérnek a kormánytól a gyergyószentmiklósi víz- és csatornahálózat korszerűsítésének befejezésére
2026. január 13., kedd

Újabb egymilliárd euró érkezhet január végéig a mezőgazdaság számára

Florin Barbu mezőgazdasági miniszter kedden arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy tavaly több mint négymilliárd euró uniós forrás érkezett Romániába a mezőgazdaság számára, és január végéig további egymilliárd euró kifizetésére számítanak.

Újabb egymilliárd euró érkezhet január végéig a mezőgazdaság számára
Újabb egymilliárd euró érkezhet január végéig a mezőgazdaság számára
2026. január 13., kedd

Újabb egymilliárd euró érkezhet január végéig a mezőgazdaság számára
2026. január 13., kedd

Megpróbálta távol tartani az újságírókat a miniszterelnöktől, fizetéslevonással büntették

Fizetéslevonással büntették a kormány sajtóirodájának azt a munkatársát, aki tavaly november végén megpróbálta távol tartani az újságírókat a miniszterelnöktől, hogy ne tudjanak kérdést feltenni Ilie Bolojannak.

Megpróbálta távol tartani az újságírókat a miniszterelnöktől, fizetéslevonással büntették
Megpróbálta távol tartani az újságírókat a miniszterelnöktől, fizetéslevonással büntették
2026. január 13., kedd

Megpróbálta távol tartani az újságírókat a miniszterelnöktől, fizetéslevonással büntették
2026. január 13., kedd

Ilyen gyorsan fagy meg a víz Hargita megyében az idei leghidegebb napon – videó

Látványos kísérlettel mutatták be a Hargita megyei hegyi csendőrök, hogy milyen gyorsan fagy meg a víz mínusz 17 Celsius-fokban.

Ilyen gyorsan fagy meg a víz Hargita megyében az idei leghidegebb napon – videó
Ilyen gyorsan fagy meg a víz Hargita megyében az idei leghidegebb napon – videó
2026. január 13., kedd

Ilyen gyorsan fagy meg a víz Hargita megyében az idei leghidegebb napon – videó
