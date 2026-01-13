Antal Árpád: rossz volt a döntések alkalmazásának sorrendje, de az adóemelés elkerülhetetlen lépés volt

Rossz volt a döntések alkalmazásának sorrendje, de az adóemelés elkerülhetetlen lépés volt – jelentette ki Antal Árpád

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester az adóemeléssel kapcsolatos lakossági felvetésekre reagálva szeretett volna néhány nézőpontot nyomatékosítani: például azt, hogy a városnak kifizetett adókért mi mindent kap a polgár.

Kellemetlen, rossz és időszerűtlen az adóemelés – ismerte el keddi sajtóbeszélgetésén Sepsiszentgyörgy polgármestere. Mint fogalmazott: mivel az adóemelés az előző kormány által elfogadott, és az Országos Helyreállítási Alap igényléséhez kötött feltétel volt,

a sok halasztgatás után most már muszáj volt életbe léptetni, hiszen ez évben lejár a támogatási program, így nem volt mód több halogatásra.

Ugyanígy vállalta a kormány, hogy az épületeket is az ingatlan piaci értéke alapján adóztatja, az autókat pedig szennyezésük mértékében.

Antal Árpád szerint a törvény által megengedett maximális értéknek csupán a 35-38 százalékát szedik be a polgároktól, vagyis a lehetséges 62 milliárd lejből mindössze 24-et.

Mint fogalmazott, nem ebből működik és fejlődik a város, hanem a pályázati és kormánytámogatásokból, más bevételekből. Számításai szerint

a magánszemélyektől származó összes adó 12 millió lejre rúg, ami egyenlő a várostakarítás egyéves költségével.

A lakásadók referenciaértéke országos szinten meghatározott Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint a ghiseul.ro-n megjelenő lakásadó alapértéke sok esetben jelentősen, akár 50 százalékkal is meghaladja az ingatlanpiac valós árait. A polgármester kifejtette, hogy ezek az összegek egy elméleti számítási értéket képviselnek, amelyet törvény által előírt, országos szinten alkalmazott algoritmus határoz meg,

figyelembe véve a település rangját és a beépített alapterületet, nem pedig az ingatlan piaci értékét.

Fotó: Tuchiluș Alex

Antal Árpád továbbá azt is hangsúlyozta, hogy ez a referenciaérték nem minősül ingatlanértékelésnek.

A városnak átlag havi 50 lejt adózik egy polgár, ami körülbelül annyi, mint egy tévé-előfizetés, de annál sokkal jobb befektetés”

– jelentette ki Antal Árpád. Mint mondta, a hibrid autók tulajdonosai járulékos vesztesei az új adótörvényeknek, hiszen adókedvezményük jelentősen csökkent. Ezt

a város majd azzal kompenzálja nekik – amúgy számuk nem éri el a hetvenet – hogy kedvezményt ad a parkolási díjaknál.

A garázstulajdonosokra is rájár a rúd A városi garázsok tulajdonosai szintén extra költségekkel számolhatnak, kivéve, ha lebontják az építményt. A garázsok haszonbérét az idei évre jelentősen megemelte az önkormányzat: 25 euró/négyzetméter/év.

A mintegy 600 garázs túl nagy közterületet foglal (egyenként is nagyobbat, mint egy-egy autó) sokan lomtárnak, raktárnak használják őket és csúfítják a városképet is.

Fotó: László Ildikó