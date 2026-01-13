Antal Árpád: rossz volt a döntések alkalmazásának sorrendje, de az adóemelés elkerülhetetlen lépés volt

Rossz volt a döntések alkalmazásának sorrendje, de az adóemelés elkerülhetetlen lépés volt – jelentette ki Antal Árpád
Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester az adóemeléssel kapcsolatos lakossági felvetésekre reagálva szeretett volna néhány nézőpontot nyomatékosítani: például azt, hogy a városnak kifizetett adókért mi mindent kap a polgár.
2026. január 13., 21:022026. január 13., 21:02
2026. január 13., 21:062026. január 13., 21:06
Kellemetlen, rossz és időszerűtlen az adóemelés – ismerte el keddi sajtóbeszélgetésén Sepsiszentgyörgy polgármestere. Mint fogalmazott: mivel az adóemelés az előző kormány által elfogadott, és az Országos Helyreállítási Alap igényléséhez kötött feltétel volt,
Ugyanígy vállalta a kormány, hogy az épületeket is az ingatlan piaci értéke alapján adóztatja, az autókat pedig szennyezésük mértékében.
Mint fogalmazott, nem ebből működik és fejlődik a város, hanem a pályázati és kormánytámogatásokból, más bevételekből. Számításai szerint
Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint a ghiseul.ro-n megjelenő lakásadó alapértéke sok esetben jelentősen, akár 50 százalékkal is meghaladja az ingatlanpiac valós árait. A polgármester kifejtette, hogy ezek az összegek egy elméleti számítási értéket képviselnek, amelyet törvény által előírt, országos szinten alkalmazott algoritmus határoz meg,
Antal Árpád továbbá azt is hangsúlyozta, hogy ez a referenciaérték nem minősül ingatlanértékelésnek.
– jelentette ki Antal Árpád.
Mint mondta, a hibrid autók tulajdonosai járulékos vesztesei az új adótörvényeknek, hiszen adókedvezményük jelentősen csökkent. Ezt
A városi garázsok tulajdonosai szintén extra költségekkel számolhatnak, kivéve, ha lebontják az építményt. A garázsok haszonbérét az idei évre jelentősen megemelte az önkormányzat: 25 euró/négyzetméter/év.
Antal Árpád szerint a város által kidolgozott felújítási típustervek alapján egységes arculatúvá kell tenni a garázsokat. Aki az ilyenszerű felújításba nem fektet kb. egyévnyi bért, az fizeti a magas haszonbért. A bevételt a parkolóházak építésére fordítják.
Felvetésünkre, mely szerint az RMDSZ választási ígérete arról szólt, hogy „többet a polgárnak, kevesebbet az államnak!”, az elöljáró kifejtette:
egyrészt ez az ígéret egy teljes választási ciklusra szólt,
másrészt viszont az RMDSZ-t is átverték, mert az érdekképviselet kormányzati partnerként is csak tavaly decemberben szembesült a tényekkel, az államadósság hihetetlen mértékével.
Azt is elismerte, hogy a polgárok frusztrációja jogos, a kormány válságkezelő döntéseinek alkalmazási sorrendje hibás volt, de voltak egy hónap alatt alkalmazható döntések, míg a speciális nyugdíjakat, a nyugdíjazási korhatárokat módosító intézkedésekhez kellett egy félév.
