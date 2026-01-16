Rovatok
Utcára vonulnának Sepsiszentgyörgyön az adóemelés miatt

A felhívás szerint a békés megmozdulást január 19-én déli 12 órakor tartják a polgármesteri hivatal előtt • Fotó: Tuchiluș Alex

A felhívás szerint a békés megmozdulást január 19-én déli 12 órakor tartják a polgármesteri hivatal előtt

Fotó: Tuchiluș Alex

Megelégelték a magyarázkodást, őszinte válaszokat várnak a városvezetéstől az adóemelések kapcsán a sepsiszentgyörgyiek. Egy felhívásban arra buzdítják a lakókat, ne csak az online térben adjanak hangot az elégedetlenségüknek.

Farkas Orsolya

2026. január 16., 21:292026. január 16., 21:29

Az elmúlt napokban több olyan bejegyzést is olvashattunk a Facebookon, amelyben néhány lakó felháborodását fejezte ki a jelentősen megemelkedett helyi adók és illetékek mértéke kapcsán. Míg a csíkszeredaiak tiltakozásképpen minél későbbre halasztanák az adófizetést, úgy tűnik, hogy

a sepsiszentgyörgyiek kimozdulnak az online térből, és hajlandók utcára vonulni az akaratuk érvényesítése érdekében.

Tiltakoznának, most már személyesen is

A Facebookon egyfajta tiltakozás vette kezdetét, miután egy felhívásban azoknak a helyi tanácsosoknak a lemondását követelték, akik megszavazták az emelésről szóló határozattervezetet. Az említett bejegyzésre több száz reakció érkezett, de mostanáig nem volt jele annak, hogy a tiltakozás kitörne az internetes közegből.

Hirdetés

Most azonban egy helyi lakó cselekvésre hívja a lakosságot, és

arra kéri azokat, akik felháborítónak tartják az önkormányzat adóemelésről szóló döntését, gyűljenek össze egy békés, csendes találkozásra január 19-én, délben a polgármesteri hivatal előtt.

„Nem dühöngeni, törni zúzni akarunk, az nem a mi műfajunk, hanem puszta jelenlétünkkel jelezni az illetékeseknek, hogy nem értünk egyet velük” – fogalmazott a bejegyzés írója.

A hozzászólók közül többen jelezték, hogy részt vesznek a megmozduláson, ugyanakkor azt is megjegyezték, hogy a kitűzött időpont munkaidőre esik, sokan dolgoznak.

Mindenesetre a felhívást több mint százan megosztották.

Eközben az Erdélyi Magyar Szövetség Kovászna megyei szervezetének elnöke szintén megszólalt a témában. Mint írta: konkrét lépések következnek, javaslataikat a jövő hét folyamán közlik a sajtóval.

Beteltek a helyek a lakossági fórumra

Amint arról a Székelyhon már többször is beszámolt, a 2025-ből származó 239-es törvény értelmében az épületek, területek és gépjárművek után fizetendő adók országszerte megemelkedtek, a kedvezmények jelentős részét pedig eltörölték.

A változások kapcsán rengeteg kérdés merült fel, a sepsiszentgyörgyiekére a város polgármestere jövő kedden fog válaszolni.

Antal Árpád polgármester január 15-én közölte: a találkozóra, amelyen a helyi adókkal, a városi költségvetéssel kapcsolatos kérdéseket válaszolja meg, beteltek a helyek.

A nagy érdeklődésre való tekintettel az eseményt éppen ezért az elöljáró Facebook-oldalán is fogják közvetíteni. Mint írta, azoknak a kérdéseit is megválaszolja, akik nem tudnak személyesen részt venni a találkozón, de ehhez legkésőbb január 19-én, hétfőn 16 óráig kell elküldeni a kérdéseket ezen az űrlapon. Hozzátette továbbá: amennyiben a keddi találkozó után továbbra is lesz lakossági igény személyes beszélgetésre, azt is megszervezik egy későbbi időpontban.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
A rovat további cikkei

2026. január 16., péntek

Felújított otthona van a kultúrának és a közösségnek Szentegyházán

Nyolc évig volt használaton kívül a szentegyházi Bartók Béla Művelődési Ház, amelyet most, egy nagyszabású felújítást követően ismét birtokba vehettek a lakók. Az avatóünnepségen a közösség gyűjtőpontjának nevezték az épületet.

Felújított otthona van a kultúrának és a közösségnek Szentegyházán
Felújított otthona van a kultúrának és a közösségnek Szentegyházán
2026. január 16., péntek

Felújított otthona van a kultúrának és a közösségnek Szentegyházán
2026. január 16., péntek

Vizsgálatot indít a craiovai egyetem az igazságügyi miniszter doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében

A Craiovai Egyetem etikai bizottsága pénteken úgy döntött, hogy vizsgálatot indít az igazságügyi miniszter, Radu Marinescu doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében.

Vizsgálatot indít a craiovai egyetem az igazságügyi miniszter doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében
Vizsgálatot indít a craiovai egyetem az igazságügyi miniszter doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében
2026. január 16., péntek

Vizsgálatot indít a craiovai egyetem az igazságügyi miniszter doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében
2026. január 16., péntek

Ügye büntethetőségének elévülése miatt megfelezték egy elítélt üzletember börtönbüntetését

A bukaresti ítélőtábla pénteken helyt adott Nelu Iordache üzletember rendkívüli jogorvoslati kérelmének.

Ügye büntethetőségének elévülése miatt megfelezték egy elítélt üzletember börtönbüntetését
Ügye büntethetőségének elévülése miatt megfelezték egy elítélt üzletember börtönbüntetését
2026. január 16., péntek

Ügye büntethetőségének elévülése miatt megfelezték egy elítélt üzletember börtönbüntetését
2026. január 16., péntek

21 haderőfejlesztési beruházásra készül a védelmi minisztérium a SAFE-hitelből

Radu Miruță védelmi miniszter és kormányfőhelyettes pénteken a Facebook-oldalán bejelentette, hogy a következő hónapokban felgyorsított ütemben összesen 21 haderőfejlesztési beruházásra készül a minisztérium.

21 haderőfejlesztési beruházásra készül a védelmi minisztérium a SAFE-hitelből
21 haderőfejlesztési beruházásra készül a védelmi minisztérium a SAFE-hitelből
2026. január 16., péntek

21 haderőfejlesztési beruházásra készül a védelmi minisztérium a SAFE-hitelből
2026. január 16., péntek

Hatalmas mennyiségű cigarettát és készpénzt foglaltak le Hargita és Maros megyében

Kilenc helyszínen tartott házkutatást a rendőrség pénteken. A Hargita és Maros megyékben végrehajtott akciók során jelentős értékű készpénzt, cigarettát, valamint mobiltelefonokat foglaltak le.

Hatalmas mennyiségű cigarettát és készpénzt foglaltak le Hargita és Maros megyében
Hatalmas mennyiségű cigarettát és készpénzt foglaltak le Hargita és Maros megyében
2026. január 16., péntek

Hatalmas mennyiségű cigarettát és készpénzt foglaltak le Hargita és Maros megyében
2026. január 16., péntek

Kelemen Hunor az adóemelésről: nem találtunk más megoldást, elnézést kell kérnünk mindenkitől

Önkormányzati vezetőkkel tanácskozott pénteken a Romániai Magyar Demokrata Szövetség vezetése. Kelemen Hunor kijelentette, hogy az adóemelés sok családnak nehézséget okoz, bocsánatot kell kérniük mindenkitől.

Kelemen Hunor az adóemelésről: nem találtunk más megoldást, elnézést kell kérnünk mindenkitől
Kelemen Hunor az adóemelésről: nem találtunk más megoldást, elnézést kell kérnünk mindenkitől
2026. január 16., péntek

Kelemen Hunor az adóemelésről: nem találtunk más megoldást, elnézést kell kérnünk mindenkitől
2026. január 16., péntek

Baleset történt Kalibáskő közelében, egy autó a fák közé sodródott

Személyautó sodródott le egy baleset következtében a 13A jelzésű országútról Szentegyháza és Csíkszereda között, Kalibáskő közelében pénteken délután.

Baleset történt Kalibáskő közelében, egy autó a fák közé sodródott
Baleset történt Kalibáskő közelében, egy autó a fák közé sodródott
2026. január 16., péntek

Baleset történt Kalibáskő közelében, egy autó a fák közé sodródott
2026. január 16., péntek

Elhalasztották a döntést az alkotmánybírók felfüggesztésének ügyében

A bukaresti ítélőtábla bírája, Olimpiea Crețeanu pénteken január 30-ára halasztotta annak a keresetnek az elbírálását, amelyben Silvia Uscov ügyvédnő két alkotmánybíró – Mihai Busuioc és Dacian Cosmin Dragoș – tisztségből való felfüggesztését kéri.

Elhalasztották a döntést az alkotmánybírók felfüggesztésének ügyében
Elhalasztották a döntést az alkotmánybírók felfüggesztésének ügyében
2026. január 16., péntek

Elhalasztották a döntést az alkotmánybírók felfüggesztésének ügyében
2026. január 16., péntek

A romániai olajinfrastruktúra ellen tervezhetett szabotázsakciót Oroszország

A litván hatóságok szerint az orosz katonai hírszerzés (GRU) állt egy 2024-es litvániai gyár elleni gyújtogatási kísérlet mögött; az üzem rádióhullám-szkennereket szállít az ukrán hadseregnek – írja az Agerpres a Reuters pénteki beszámolója alapján.

A romániai olajinfrastruktúra ellen tervezhetett szabotázsakciót Oroszország
A romániai olajinfrastruktúra ellen tervezhetett szabotázsakciót Oroszország
2026. január 16., péntek

A romániai olajinfrastruktúra ellen tervezhetett szabotázsakciót Oroszország
2026. január 16., péntek

Visszatér a hideg, Székelyföldön is kemény fagyok várhatók

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken közzétett előrejelzése szerint a következő napokban országszerte rendkívül hideg idő várható, az éjszakák fagyosak lesznek, de vegyes csapadékra és heves szélre is számítani lehet.

Visszatér a hideg, Székelyföldön is kemény fagyok várhatók
Visszatér a hideg, Székelyföldön is kemény fagyok várhatók
2026. január 16., péntek

Visszatér a hideg, Székelyföldön is kemény fagyok várhatók
