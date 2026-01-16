Utcára vonulnának Sepsiszentgyörgyön az adóemelés miatt

A felhívás szerint a békés megmozdulást január 19-én déli 12 órakor tartják a polgármesteri hivatal előtt
Fotó: Tuchiluș Alex
Megelégelték a magyarázkodást, őszinte válaszokat várnak a városvezetéstől az adóemelések kapcsán a sepsiszentgyörgyiek. Egy felhívásban arra buzdítják a lakókat, ne csak az online térben adjanak hangot az elégedetlenségüknek.
Az elmúlt napokban több olyan bejegyzést is olvashattunk a Facebookon, amelyben néhány lakó felháborodását fejezte ki a jelentősen megemelkedett helyi adók és illetékek mértéke kapcsán. Míg a csíkszeredaiak tiltakozásképpen minél későbbre halasztanák az adófizetést, úgy tűnik, hogy
A Facebookon egyfajta tiltakozás vette kezdetét, miután egy felhívásban azoknak a helyi tanácsosoknak a lemondását követelték, akik megszavazták az emelésről szóló határozattervezetet. Az említett bejegyzésre több száz reakció érkezett, de mostanáig nem volt jele annak, hogy a tiltakozás kitörne az internetes közegből.
Most azonban egy helyi lakó cselekvésre hívja a lakosságot, és
„Nem dühöngeni, törni zúzni akarunk, az nem a mi műfajunk, hanem puszta jelenlétünkkel jelezni az illetékeseknek, hogy nem értünk egyet velük” – fogalmazott a bejegyzés írója.
Mindenesetre a felhívást több mint százan megosztották.
Eközben az Erdélyi Magyar Szövetség Kovászna megyei szervezetének elnöke szintén megszólalt a témában. Mint írta: konkrét lépések következnek, javaslataikat a jövő hét folyamán közlik a sajtóval.
Amint arról a Székelyhon már többször is beszámolt, a 2025-ből származó 239-es törvény értelmében az épületek, területek és gépjárművek után fizetendő adók országszerte megemelkedtek, a kedvezmények jelentős részét pedig eltörölték.
Antal Árpád polgármester január 15-én közölte: a találkozóra, amelyen a helyi adókkal, a városi költségvetéssel kapcsolatos kérdéseket válaszolja meg, beteltek a helyek.
A nagy érdeklődésre való tekintettel az eseményt éppen ezért az elöljáró Facebook-oldalán is fogják közvetíteni. Mint írta, azoknak a kérdéseit is megválaszolja, akik nem tudnak személyesen részt venni a találkozón, de ehhez legkésőbb január 19-én, hétfőn 16 óráig kell elküldeni a kérdéseket ezen az űrlapon. Hozzátette továbbá: amennyiben a keddi találkozó után továbbra is lesz lakossági igény személyes beszélgetésre, azt is megszervezik egy későbbi időpontban.
