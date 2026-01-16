Utcára vonulnának Sepsiszentgyörgyön az adóemelés miatt

A felhívás szerint a békés megmozdulást január 19-én déli 12 órakor tartják a polgármesteri hivatal előtt

Megelégelték a magyarázkodást, őszinte válaszokat várnak a városvezetéstől az adóemelések kapcsán a sepsiszentgyörgyiek. Egy felhívásban arra buzdítják a lakókat, ne csak az online térben adjanak hangot az elégedetlenségüknek.

Farkas Orsolya 2026. január 16., 21:292026. január 16., 21:29

Az elmúlt napokban több olyan bejegyzést is olvashattunk a Facebookon, amelyben néhány lakó felháborodását fejezte ki a jelentősen megemelkedett helyi adók és illetékek mértéke kapcsán. Míg a csíkszeredaiak tiltakozásképpen minél későbbre halasztanák az adófizetést, úgy tűnik, hogy

a sepsiszentgyörgyiek kimozdulnak az online térből, és hajlandók utcára vonulni az akaratuk érvényesítése érdekében.

Tiltakoznának, most már személyesen is A Facebookon egyfajta tiltakozás vette kezdetét, miután egy felhívásban azoknak a helyi tanácsosoknak a lemondását követelték, akik megszavazták az emelésről szóló határozattervezetet. Az említett bejegyzésre több száz reakció érkezett, de mostanáig nem volt jele annak, hogy a tiltakozás kitörne az internetes közegből. Hirdetés Most azonban egy helyi lakó cselekvésre hívja a lakosságot, és

arra kéri azokat, akik felháborítónak tartják az önkormányzat adóemelésről szóló döntését, gyűljenek össze egy békés, csendes találkozásra január 19-én, délben a polgármesteri hivatal előtt.

„Nem dühöngeni, törni zúzni akarunk, az nem a mi műfajunk, hanem puszta jelenlétünkkel jelezni az illetékeseknek, hogy nem értünk egyet velük” – fogalmazott a bejegyzés írója.

A hozzászólók közül többen jelezték, hogy részt vesznek a megmozduláson, ugyanakkor azt is megjegyezték, hogy a kitűzött időpont munkaidőre esik, sokan dolgoznak.

Mindenesetre a felhívást több mint százan megosztották. Eközben az Erdélyi Magyar Szövetség Kovászna megyei szervezetének elnöke szintén megszólalt a témában. Mint írta: konkrét lépések következnek, javaslataikat a jövő hét folyamán közlik a sajtóval. Beteltek a helyek a lakossági fórumra Amint arról a Székelyhon már többször is beszámolt, a 2025-ből származó 239-es törvény értelmében az épületek, területek és gépjárművek után fizetendő adók országszerte megemelkedtek, a kedvezmények jelentős részét pedig eltörölték.

A változások kapcsán rengeteg kérdés merült fel, a sepsiszentgyörgyiekére a város polgármestere jövő kedden fog válaszolni.