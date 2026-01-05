Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Sokan minél később fizetnének adót Csíkszeredában, így tiltakozva az emelés ellen

Sokan tiltakozásképpen halasztanák az adófizetést • Fotó: Orbán Orsolya

Sokan tiltakozásképpen halasztanák az adófizetést

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A közösségi oldalakon buzdítják egymást a csíkszeredaiak, hogy a helyi adókat minél később, csak év végén fizessék be, így tiltakozva az adóemelés ellen. Ez viszont nem befolyásolja a városháza működését – tudtuk meg.

Kovács Attila

2026. január 05., 21:132026. január 05., 21:13

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Miután a helyi önkormányzat Csíkszeredában is, amiként az országszerte történt, az ingatlan- és gépjárműadók mértékének jelentős emeléséről döntött, sokan adtak hangot elégedetlenségüknek a közösségi oldalakon. A legtöbben arra biztatták egymást, hogy

az adókat ne év elején, hanem minél később, csak év vége felé fizessék be, így nehezítve meg a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal működését.

Hirdetés

A kezdeményezés kapcsán Korodi Attila polgármestert is megkérdeztük, milyen hatása lehet annak, ha az adófizetést nagyon sokan hagyják az év végére. A városvezető szerint ez a lépés nem befolyásolja a polgármesteri hivatal működtetését.

„Mivel nekünk a legnagyobb bevételünk a személyi jövedelemadó 63 százalékából származik, ezért

Idézet
annak, hogy a lakosság az év elején vagy végén fizeti be a helyi adókat, nincs közvetlen kihatása a költségvetésre, a polgármesteri hivatal és intézményei működtetésére”

– fejtette ki Korodi.

Úgy látja, ennek a lépésnek inkább a családi költségvetésekre lenne kihatása, mert ha már az állam kötelezte az önkormányzatokat az adóemelésre, akkor

legalább ki lehet használni a lehetőséget, hogy március végéig 10 százalékos kedvezménnyel lehet kifizetni az adókat.

A helyi adók részarányáról is érdeklődtünk a helyi költségvetést illetően, a polgármester tájékoztatása szerint a bevételekben minden hatodik lej ezekből az adónemekből származik. Egyúttal azt is megtudtuk, hogy

az adóemelésből származó többletbevételt működésre és fejlesztésekre használja fel a város.

A beszélgetés során kitértünk a miniszterelnök azon kijelentésére is, miszerint a megemelt helyi adókból származó bevételek helyettesítik a kormány csökkenő támogatásait, amelyeket nem tudnak folyósítani olyan mértékben, mint eddig.

A városvezető szerint ők azon a véleményen vannak, hogy ha már a lakosság a helyi adókkal nagyobb arányt vállal a helyi költségvetésből, akkor

nem helyénvaló, hogy ezt a kormány teljes mértékben elvegye – már az is sok, ha felét elveszi.

Úgy látja, ez feszültséghez vezet az önkormányzatok és a pénzügyminisztérium között.

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A héten még velünk marad a nagy tél, aztán jövő héten valamelyest enyhülni fog a hideg
Elhunyt Kovács Ágnes nyugalmazott magyartanárnő, a Nőileg egykori főszerkesztője
Elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakos
Tiltakozás a helyi adók emelése ellen: utcára vonultak az emberek az egyik városban, kifütyülték a polgármestert
Drámai romániai siker az U20-as hokivilágbajnokságon
Hunyadi Hunor pilóta: Az első önálló repülés igazi extázis volt
A héten még velünk marad a nagy tél, aztán jövő héten valamelyest enyhülni fog a hideg
Székelyhon

A héten még velünk marad a nagy tél, aztán jövő héten valamelyest enyhülni fog a hideg
Elhunyt Kovács Ágnes nyugalmazott magyartanárnő, a Nőileg egykori főszerkesztője
Székelyhon

Elhunyt Kovács Ágnes nyugalmazott magyartanárnő, a Nőileg egykori főszerkesztője
Elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakos
Székely Sport

Elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakos
Tiltakozás a helyi adók emelése ellen: utcára vonultak az emberek az egyik városban, kifütyülték a polgármestert
Krónika

Tiltakozás a helyi adók emelése ellen: utcára vonultak az emberek az egyik városban, kifütyülték a polgármestert
Drámai romániai siker az U20-as hokivilágbajnokságon
Székely Sport

Drámai romániai siker az U20-as hokivilágbajnokságon
Hunyadi Hunor pilóta: Az első önálló repülés igazi extázis volt
Nőileg

Hunyadi Hunor pilóta: Az első önálló repülés igazi extázis volt
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 05., hétfő

Ezt művelte Románia nyugati szomszédjában az extrém tél, ami ide érkezik: négy megye narancssárga kód alatt

Romániában jelenleg négy megye – Krassó-Szörény, Gorj, Hunyad és Mehedinți – áll másodfokú, narancssárga riasztás alatt, míg 32 megye (köztük a székelyföldiek is) elsőfokú, sárga riasztás alatt áll a kedvezőtlen időjárás miatt.

Ezt művelte Románia nyugati szomszédjában az extrém tél, ami ide érkezik: négy megye narancssárga kód alatt
Ezt művelte Románia nyugati szomszédjában az extrém tél, ami ide érkezik: négy megye narancssárga kód alatt
2026. január 05., hétfő

Ezt művelte Románia nyugati szomszédjában az extrém tél, ami ide érkezik: négy megye narancssárga kód alatt
Hirdetés
2026. január 05., hétfő

Csökkent a születések száma, nőtt az elhalálozásoké Csíkszeredában

Harmincöt gyerekkel kevesebb született tavaly Csíkszeredában, mint 2024-ben, az elhalálozások száma viszont nőtt – derült ki a polgármester által közétett összesítésből, amelyben a legnépszerűbb neveket is közlik.

Csökkent a születések száma, nőtt az elhalálozásoké Csíkszeredában
Csökkent a születések száma, nőtt az elhalálozásoké Csíkszeredában
2026. január 05., hétfő

Csökkent a születések száma, nőtt az elhalálozásoké Csíkszeredában
2026. január 05., hétfő

Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat

Kihirdette hétfőn Nicușor Dan államfő a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvényt.

Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat
Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat
2026. január 05., hétfő

Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat
2026. január 05., hétfő

Van egy terve az AUR-nak a drasztikusan megemelt adókkal szemben

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői hétfőn bejelentették, hogy megtámadják a bíróságon az ingatlan- és gépjárműadók emeléséről szóló önkormányzati határozatokat.

Van egy terve az AUR-nak a drasztikusan megemelt adókkal szemben
Van egy terve az AUR-nak a drasztikusan megemelt adókkal szemben
2026. január 05., hétfő

Van egy terve az AUR-nak a drasztikusan megemelt adókkal szemben
Hirdetés
2026. január 05., hétfő

Jövő héttől lehet befizetni a megemelt adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön

Leghamarabb január 12-től lesz lehetőség törleszteni a helyi adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Akik március végéig eleget tesznek az éves adókötelezettségüknek, kedvezményben részesülnek.

Jövő héttől lehet befizetni a megemelt adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön
Jövő héttől lehet befizetni a megemelt adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön
2026. január 05., hétfő

Jövő héttől lehet befizetni a megemelt adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön
2026. január 05., hétfő

A 2026-os év leglátványosabb égi jelenségei

Részleges nap- és holdfogyatkozás, több bolygóegyüttállás, valamint meteorrajok is megfigyelhetők lesznek idén az égbolton.

A 2026-os év leglátványosabb égi jelenségei
A 2026-os év leglátványosabb égi jelenségei
2026. január 05., hétfő

A 2026-os év leglátványosabb égi jelenségei
2026. január 05., hétfő

Csaknem harmincezer háztartásban szünetel az áramszolgáltatás

Hétfőn 13 órakor mintegy száz település 28 209 háztartásában szünetelt az áramszolgáltatás – közölte Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.

Csaknem harmincezer háztartásban szünetel az áramszolgáltatás
Csaknem harmincezer háztartásban szünetel az áramszolgáltatás
2026. január 05., hétfő

Csaknem harmincezer háztartásban szünetel az áramszolgáltatás
Hirdetés
2026. január 05., hétfő

Kedden már lehet sízni Sugásfürdőn

Megnyílik a sugásfürdői kis sípálya január 6-án, kedden. A helyszínre autóbusszal és személygépkocsival egyaránt feljuthatunk, bár nem biztos, hogy mindig találunk szabad parkolóhelyet.

Kedden már lehet sízni Sugásfürdőn
Kedden már lehet sízni Sugásfürdőn
2026. január 05., hétfő

Kedden már lehet sízni Sugásfürdőn
2026. január 05., hétfő

Orbán Viktor: a nemzetek korszaka következik

A liberális világrend korszaka 2025-ben lezárult, és megkezdődött a „nemzetek korszaka” – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.

Orbán Viktor: a nemzetek korszaka következik
Orbán Viktor: a nemzetek korszaka következik
2026. január 05., hétfő

Orbán Viktor: a nemzetek korszaka következik
2026. január 05., hétfő

Több sofőrt is megbírságoltak a szilveszteri hosszú hétvégén

Több mint 100 ezer lejre bírságoltak a rendőrök a szilveszteri hosszú hétvégén Hargita megyében. A büntetések zömét közúti szabálysértések miatt szabták ki.

Több sofőrt is megbírságoltak a szilveszteri hosszú hétvégén
Több sofőrt is megbírságoltak a szilveszteri hosszú hétvégén
2026. január 05., hétfő

Több sofőrt is megbírságoltak a szilveszteri hosszú hétvégén
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!