Sokan tiltakozásképpen halasztanák az adófizetést
Fotó: Orbán Orsolya
A közösségi oldalakon buzdítják egymást a csíkszeredaiak, hogy a helyi adókat minél később, csak év végén fizessék be, így tiltakozva az adóemelés ellen. Ez viszont nem befolyásolja a városháza működését – tudtuk meg.
Miután a helyi önkormányzat Csíkszeredában is, amiként az országszerte történt, az ingatlan- és gépjárműadók mértékének jelentős emeléséről döntött, sokan adtak hangot elégedetlenségüknek a közösségi oldalakon. A legtöbben arra biztatták egymást, hogy
A kezdeményezés kapcsán Korodi Attila polgármestert is megkérdeztük, milyen hatása lehet annak, ha az adófizetést nagyon sokan hagyják az év végére. A városvezető szerint ez a lépés nem befolyásolja a polgármesteri hivatal működtetését.
„Mivel nekünk a legnagyobb bevételünk a személyi jövedelemadó 63 százalékából származik, ezért
– fejtette ki Korodi.
Úgy látja, ennek a lépésnek inkább a családi költségvetésekre lenne kihatása, mert ha már az állam kötelezte az önkormányzatokat az adóemelésre, akkor
A helyi adók részarányáról is érdeklődtünk a helyi költségvetést illetően, a polgármester tájékoztatása szerint a bevételekben minden hatodik lej ezekből az adónemekből származik. Egyúttal azt is megtudtuk, hogy
A beszélgetés során kitértünk a miniszterelnök azon kijelentésére is, miszerint a megemelt helyi adókból származó bevételek helyettesítik a kormány csökkenő támogatásait, amelyeket nem tudnak folyósítani olyan mértékben, mint eddig.
A városvezető szerint ők azon a véleményen vannak, hogy ha már a lakosság a helyi adókkal nagyobb arányt vállal a helyi költségvetésből, akkor
Úgy látja, ez feszültséghez vezet az önkormányzatok és a pénzügyminisztérium között.
