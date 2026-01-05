A közösségi oldalakon buzdítják egymást a csíkszeredaiak, hogy a helyi adókat minél később, csak év végén fizessék be, így tiltakozva az adóemelés ellen. Ez viszont nem befolyásolja a városháza működését – tudtuk meg.

Kovács Attila 2026. január 05., 21:132026. január 05., 21:13

Miután a helyi önkormányzat Csíkszeredában is, amiként az országszerte történt, az ingatlan- és gépjárműadók mértékének jelentős emeléséről döntött, sokan adtak hangot elégedetlenségüknek a közösségi oldalakon. A legtöbben arra biztatták egymást, hogy

az adókat ne év elején, hanem minél később, csak év vége felé fizessék be, így nehezítve meg a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal működését.

Hirdetés A kezdeményezés kapcsán Korodi Attila polgármestert is megkérdeztük, milyen hatása lehet annak, ha az adófizetést nagyon sokan hagyják az év végére. A városvezető szerint ez a lépés nem befolyásolja a polgármesteri hivatal működtetését. „Mivel nekünk a legnagyobb bevételünk a személyi jövedelemadó 63 százalékából származik, ezért

annak, hogy a lakosság az év elején vagy végén fizeti be a helyi adókat, nincs közvetlen kihatása a költségvetésre, a polgármesteri hivatal és intézményei működtetésére”

– fejtette ki Korodi. Úgy látja, ennek a lépésnek inkább a családi költségvetésekre lenne kihatása, mert ha már az állam kötelezte az önkormányzatokat az adóemelésre, akkor

legalább ki lehet használni a lehetőséget, hogy március végéig 10 százalékos kedvezménnyel lehet kifizetni az adókat.

A helyi adók részarányáról is érdeklődtünk a helyi költségvetést illetően, a polgármester tájékoztatása szerint a bevételekben minden hatodik lej ezekből az adónemekből származik. Egyúttal azt is megtudtuk, hogy

az adóemelésből származó többletbevételt működésre és fejlesztésekre használja fel a város.

A beszélgetés során kitértünk a miniszterelnök azon kijelentésére is, miszerint a megemelt helyi adókból származó bevételek helyettesítik a kormány csökkenő támogatásait, amelyeket nem tudnak folyósítani olyan mértékben, mint eddig. A városvezető szerint ők azon a véleményen vannak, hogy ha már a lakosság a helyi adókkal nagyobb arányt vállal a helyi költségvetésből, akkor

nem helyénvaló, hogy ezt a kormány teljes mértékben elvegye – már az is sok, ha felét elveszi.