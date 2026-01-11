Megszólalt a kormány a megemelt adók ügyében

Fotó: Olti Angyalka
A kormány vasárnap egy sor pontosítást közölt az ingatlanokra (épületek, telkek) és járművekre megszabott adók és illetékek emeléséről szóló döntéssel kapcsolatban.
2026. január 11., 16:462026. január 11., 16:46
A kormányzati tájékoztatóban kiemelik:
az alacsony beszedési arány
és az a tény, hogy a helyi adókat nem igazították az inflációs rátához, „jelentős bevételkiesést” okozott a helyi önkormányzatoknak.
Közleményében a kabinet arra is rámutatott, hogy
A kormány hangsúlyozza továbbá, hogy a helyi adókból és illetékekből beszedett pénzek a helyi költségvetésekben maradnak.
„Románia az európai országok között azon országok közé tartozott, ahol a legalacsonyabb volt az ingatlanadó-bevételek aránya. A GDP mindössze 0,55 százalékát tette ki, szemben az 1,85 százalékos uniós átlaggal. Jelentős eltérések voltak a helyi adók tekintetében a települések között. Az adók értéke nem vette figyelembe az épület piaci értékét magánszemélyek esetében.
– érvelt az Agerpres által is szemlézett közleményében a kabinet az adónövelés mellett.
A kormány emlékeztetett ugyanakkor, hogy a helyi adórendszer reformjának megvalósítását már az országos helyreállítási terv (PNRR) elkészítésekor, 2021-2022-ben, és az Európai Bizottsággal folytatott, a költségvetési deficit csökkentésére vonatkozó tárgyalásokon vállalta Románia. Tehát
A felelősség vállalásának hiánya veszélyeztette az európai alapok lehívását, késleltette a PNRR keretében Románia rendelkezésére álló jelentős összegek kiutalását, valamint súlyosbította a helyi közigazgatás teljesítményének csökkenését és a költségvetési egyensúlyhiányok felhalmozódását – hangsúlyozta a kabinet.
A kormány ugyanakkor azzal magyarázta a helyi adók és illetékek befizetésében az év első napjaiban tapasztalt fennakadásokat, hogy a törvény hatályba lépését késleltető alkotmányossági kifogások, és az alkotmánybíróság döntésének elhúzódása miatt
Az állami hatóságok dolgoznak ezen hibák elhárításán – szögezte le a kabinet.
A Maros és Hargita megyéket is átszelő 15-ös országúton átfogó megelőző rendőrségi akció zajlott vasárnap. Az akció célja a közúti biztonság növelése és a közlekedési balesetek fő kiváltó okainak megelőzése volt.
Közel 550 sofőr gépkocsivezetői jogosítványát vonták be szombaton a rendőrök, ezek közül 129-et gyorshajtás, 58-at alkohol hatása alatti vezetés miatt – közölte vasárnap az Országos Rendőr-főkapitányság (IGPR).
Az elmúlt 24 órában 121 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 123 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott szombaton a Salvamont.
Értesítsék a helyi rendőrséget vagy az éjjeli menedékhelyet, ha hajléktalan embereket észlelnek az utcán – hívja fel a marosvásárhelyiek figyelmét a polgármesteri hivatal, tekintettel a következő napok rendkívül alacsony hőmérsékletére.
A központi költségvetési intézmények tartozása tavaly novemberben 28,05 százalékkal 859,4 millió lejre nőtt az októberi 671,1 millió lejről – derül ki a pénzügyminisztérium szombaton közzétett adataiból.
Többnapos havazás után vastag hóréteg borítja Csíkszék minden szegletét. A fehér tájak minden bizonnyal még egy ideig velünk maradnak, hiszen a bőséges szilárd csapadék után még napokig kitartó dermesztő hideg érkezett a térségbe.
Tavaly az előző évhez képest 2,6 százalékkal csökkent a gépkocsigyártás Romániában, összesen 545 510 jármű gördült le a gyártósorról – derül ki a Romániai Gépkocsigyártók Egyesületének (ACAROM) szombaton közzétett adataiból.
A Fidesz-KDNP 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson – jelentette be Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a párt szombaton Budapesten tartott 31. kongresszusán.
Nem maradnak magukra kiszolgáltatottságukban a székelyföldi hajléktalanok, a régió minden városában felkészülten várják őket a hajléktalanszállók, nemcsak meleg szállással, hanem meleg étellel is.
Kigyulladt egy autóbusz Segesvár mellett szombat délben, a buszon tartozkodó 47 utas sikeresen kimenekült a járműből, senki nem sérült meg.
