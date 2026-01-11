Megszólalt a kormány a megemelt adók ügyében

A kormány vasárnap egy sor pontosítást közölt az ingatlanokra (épületek, telkek) és járművekre megszabott adók és illetékek emeléséről szóló döntéssel kapcsolatban.

Székelyhon 2026. január 11., 16:462026. január 11., 16:46 2026. január 11., 16:472026. január 11., 16:47

A kormányzati tájékoztatóban kiemelik: az alacsony beszedési arány

és az a tény, hogy a helyi adókat nem igazították az inflációs rátához, „jelentős bevételkiesést” okozott a helyi önkormányzatoknak. Közleményében a kabinet arra is rámutatott, hogy Hirdetés

az intézkedés a becslések szerint körülbelül 3,7 milliárd lejjel növeli majd az ebből a forrásból származó bevételeket 2026-ban.

A kormány hangsúlyozza továbbá, hogy a helyi adókból és illetékekből beszedett pénzek a helyi költségvetésekben maradnak. „Románia az európai országok között azon országok közé tartozott, ahol a legalacsonyabb volt az ingatlanadó-bevételek aránya. A GDP mindössze 0,55 százalékát tette ki, szemben az 1,85 százalékos uniós átlaggal. Jelentős eltérések voltak a helyi adók tekintetében a települések között. Az adók értéke nem vette figyelembe az épület piaci értékét magánszemélyek esetében.

A beszedési arány alacsony volt, és az adókat nem igazították az inflációs rátához. Az adók több mint egyharmadát nem szedték be. Ez jelentős bevételkiesést okozott a helyi önkormányzatoknak, egyenlőtlenségeket az adófizetők között, a közigazgatás hatékonyságának hiányát és az országos büdzséből a helyi önkormányzatoknak átutalt összegek növekedését. Így nem folytathattuk”

– érvelt az Agerpres által is szemlézett közleményében a kabinet az adónövelés mellett. A kormány emlékeztetett ugyanakkor, hogy a helyi adórendszer reformjának megvalósítását már az országos helyreállítási terv (PNRR) elkészítésekor, 2021-2022-ben, és az Európai Bizottsággal folytatott, a költségvetési deficit csökkentésére vonatkozó tárgyalásokon vállalta Románia. Tehát

a helyi adók reformjáról évekkel ezelőtt megszületett a döntés, de a gyakorlatba ültetését folyamatosan elodázták a soron levő kormányok.

A felelősség vállalásának hiánya veszélyeztette az európai alapok lehívását, késleltette a PNRR keretében Románia rendelkezésére álló jelentős összegek kiutalását, valamint súlyosbította a helyi közigazgatás teljesítményének csökkenését és a költségvetési egyensúlyhiányok felhalmozódását – hangsúlyozta a kabinet. A kormány ugyanakkor azzal magyarázta a helyi adók és illetékek befizetésében az év első napjaiban tapasztalt fennakadásokat, hogy a törvény hatályba lépését késleltető alkotmányossági kifogások, és az alkotmánybíróság döntésének elhúzódása miatt

a helyi önkormányzatoknak nagyon rövid idejük maradt a tanácsi határozatok elfogadására, az új adók kiszámolására és a módosítások bevezetésére a számítógépes rendszerbe.