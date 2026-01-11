Rovatok
Megszólalt a kormány a megemelt adók ügyében

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

A kormány vasárnap egy sor pontosítást közölt az ingatlanokra (épületek, telkek) és járművekre megszabott adók és illetékek emeléséről szóló döntéssel kapcsolatban.

Székelyhon

2026. január 11., 16:46

2026. január 11., 16:472026. január 11., 16:47

A kormányzati tájékoztatóban kiemelik:

  • az alacsony beszedési arány

  • és az a tény, hogy a helyi adókat nem igazították az inflációs rátához, „jelentős bevételkiesést” okozott a helyi önkormányzatoknak.

Közleményében a kabinet arra is rámutatott, hogy

az intézkedés a becslések szerint körülbelül 3,7 milliárd lejjel növeli majd az ebből a forrásból származó bevételeket 2026-ban.

A kormány hangsúlyozza továbbá, hogy a helyi adókból és illetékekből beszedett pénzek a helyi költségvetésekben maradnak.

„Románia az európai országok között azon országok közé tartozott, ahol a legalacsonyabb volt az ingatlanadó-bevételek aránya. A GDP mindössze 0,55 százalékát tette ki, szemben az 1,85 százalékos uniós átlaggal. Jelentős eltérések voltak a helyi adók tekintetében a települések között. Az adók értéke nem vette figyelembe az épület piaci értékét magánszemélyek esetében.

Idézet
A beszedési arány alacsony volt, és az adókat nem igazították az inflációs rátához. Az adók több mint egyharmadát nem szedték be. Ez jelentős bevételkiesést okozott a helyi önkormányzatoknak, egyenlőtlenségeket az adófizetők között, a közigazgatás hatékonyságának hiányát és az országos büdzséből a helyi önkormányzatoknak átutalt összegek növekedését. Így nem folytathattuk”

– érvelt az Agerpres által is szemlézett közleményében a kabinet az adónövelés mellett.

A kormány emlékeztetett ugyanakkor, hogy a helyi adórendszer reformjának megvalósítását már az országos helyreállítási terv (PNRR) elkészítésekor, 2021-2022-ben, és az Európai Bizottsággal folytatott, a költségvetési deficit csökkentésére vonatkozó tárgyalásokon vállalta Románia. Tehát

a helyi adók reformjáról évekkel ezelőtt megszületett a döntés, de a gyakorlatba ültetését folyamatosan elodázták a soron levő kormányok.

A felelősség vállalásának hiánya veszélyeztette az európai alapok lehívását, késleltette a PNRR keretében Románia rendelkezésére álló jelentős összegek kiutalását, valamint súlyosbította a helyi közigazgatás teljesítményének csökkenését és a költségvetési egyensúlyhiányok felhalmozódását – hangsúlyozta a kabinet.

A kormány ugyanakkor azzal magyarázta a helyi adók és illetékek befizetésében az év első napjaiban tapasztalt fennakadásokat, hogy a törvény hatályba lépését késleltető alkotmányossági kifogások, és az alkotmánybíróság döntésének elhúzódása miatt

a helyi önkormányzatoknak nagyon rövid idejük maradt a tanácsi határozatok elfogadására, az új adók kiszámolására és a módosítások bevezetésére a számítógépes rendszerbe.

Az állami hatóságok dolgoznak ezen hibák elhárításán – szögezte le a kabinet.

Belföld Gazdaság
A rovat további cikkei

2026. január 11., vasárnap

A legtragikusabb balesetek helyszínén ellenőriztek a rendőrök

A Maros és Hargita megyéket is átszelő 15-ös országúton átfogó megelőző rendőrségi akció zajlott vasárnap. Az akció célja a közúti biztonság növelése és a közlekedési balesetek fő kiváltó okainak megelőzése volt.

A legtragikusabb balesetek helyszínén ellenőriztek a rendőrök
A legtragikusabb balesetek helyszínén ellenőriztek a rendőrök
2026. január 11., vasárnap

A legtragikusabb balesetek helyszínén ellenőriztek a rendőrök
2026. január 11., vasárnap

Közel 550 sofőr jogosítvány nélkül kezdi a hetet

Közel 550 sofőr gépkocsivezetői jogosítványát vonták be szombaton a rendőrök, ezek közül 129-et gyorshajtás, 58-at alkohol hatása alatti vezetés miatt – közölte vasárnap az Országos Rendőr-főkapitányság (IGPR).

Közel 550 sofőr jogosítvány nélkül kezdi a hetet
Közel 550 sofőr jogosítvány nélkül kezdi a hetet
2026. január 11., vasárnap

Közel 550 sofőr jogosítvány nélkül kezdi a hetet
2026. január 11., vasárnap

Rekordszámú, 121 bajbajutotton segítettek a hegymentők egy nap alatt

Az elmúlt 24 órában 121 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 123 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott szombaton a Salvamont.

Rekordszámú, 121 bajbajutotton segítettek a hegymentők egy nap alatt
Rekordszámú, 121 bajbajutotton segítettek a hegymentők egy nap alatt
2026. január 11., vasárnap

Rekordszámú, 121 bajbajutotton segítettek a hegymentők egy nap alatt
2026. január 11., vasárnap

Halálos is lehet az utcán éjszakázni a rendkívüli hidegben

Értesítsék a helyi rendőrséget vagy az éjjeli menedékhelyet, ha hajléktalan embereket észlelnek az utcán – hívja fel a marosvásárhelyiek figyelmét a polgármesteri hivatal, tekintettel a következő napok rendkívül alacsony hőmérsékletére.

Halálos is lehet az utcán éjszakázni a rendkívüli hidegben
Halálos is lehet az utcán éjszakázni a rendkívüli hidegben
2026. január 11., vasárnap

Halálos is lehet az utcán éjszakázni a rendkívüli hidegben
2026. január 11., vasárnap

Rohamosan emelkednek az állami költségvetési intézmények tartozásai

A központi költségvetési intézmények tartozása tavaly novemberben 28,05 százalékkal 859,4 millió lejre nőtt az októberi 671,1 millió lejről – derül ki a pénzügyminisztérium szombaton közzétett adataiból.

Rohamosan emelkednek az állami költségvetési intézmények tartozásai
Rohamosan emelkednek az állami költségvetési intézmények tartozásai
2026. január 11., vasárnap

Rohamosan emelkednek az állami költségvetési intézmények tartozásai
2026. január 11., vasárnap

Téli csoda Csíkszéken

Többnapos havazás után vastag hóréteg borítja Csíkszék minden szegletét. A fehér tájak minden bizonnyal még egy ideig velünk maradnak, hiszen a bőséges szilárd csapadék után még napokig kitartó dermesztő hideg érkezett a térségbe.

Téli csoda Csíkszéken
Téli csoda Csíkszéken
2026. január 11., vasárnap

Téli csoda Csíkszéken
2026. január 10., szombat

Nagyon kis mértékben, de csökkent a gépkocsigyártás Romániában tavaly 2024-hez képest

Tavaly az előző évhez képest 2,6 százalékkal csökkent a gépkocsigyártás Romániában, összesen 545 510 jármű gördült le a gyártósorról – derül ki a Romániai Gépkocsigyártók Egyesületének (ACAROM) szombaton közzétett adataiból.

Nagyon kis mértékben, de csökkent a gépkocsigyártás Romániában tavaly 2024-hez képest
Nagyon kis mértékben, de csökkent a gépkocsigyártás Romániában tavaly 2024-hez képest
2026. január 10., szombat

Nagyon kis mértékben, de csökkent a gépkocsigyártás Romániában tavaly 2024-hez képest
2026. január 10., szombat

Fidesz-kongresszus: 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP

A Fidesz-KDNP 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson – jelentette be Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a párt szombaton Budapesten tartott 31. kongresszusán.

Fidesz-kongresszus: 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP
Fidesz-kongresszus: 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP
2026. január 10., szombat

Fidesz-kongresszus: 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP
2026. január 10., szombat

A hajléktalanszállókon még van hely az utca embereinek

Nem maradnak magukra kiszolgáltatottságukban a székelyföldi hajléktalanok, a régió minden városában felkészülten várják őket a hajléktalanszállók, nemcsak meleg szállással, hanem meleg étellel is.

A hajléktalanszállókon még van hely az utca embereinek
A hajléktalanszállókon még van hely az utca embereinek
2026. január 10., szombat

A hajléktalanszállókon még van hely az utca embereinek
2026. január 10., szombat

Autóbusz lángolt Segesvár mellett

Kigyulladt egy autóbusz Segesvár mellett szombat délben, a buszon tartozkodó 47 utas sikeresen kimenekült a járműből, senki nem sérült meg.

Autóbusz lángolt Segesvár mellett
Autóbusz lángolt Segesvár mellett
2026. január 10., szombat

Autóbusz lángolt Segesvár mellett
