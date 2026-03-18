Bemutatják Sófalvi András régész-történész új könyvét

Fotó: László Ildikó
Sófalvi András régész-történész történelmi tematikájú kötetét mutatják be március 20-án, pénteken 18 órakor a Haáz Rezső Múzeumban. A kiadvány több éves kutatómunka eredményeit összegzi a homoródszentmártoni templomvár esettanulmányaként.
A könyv jellegzetes műemlékegyüttes létrejöttének előzményeiről és körülményeiről, illetve működéséről a korabeli, 16–17. századi írott források adnak vázlatos képet.
A föld alól kiásott anyagi kultúra apró reliktumai a középkori plébániatemplom körül létesült közösségi, hadászati-értékmegőrző épületegyüttes használatába nyújtanak árnyalt betekintést. Átfogó összehasonlító emlékanyag keretében a szerző
a kevéssé ismert, a Kárpát-medence más részein épült templomerődítések bemutatásával együtt.
A kutatás eredményeit színesen illusztráló Homoródszentmárton templomvára című kötetet Botha-Lőrincz Adrienn régész mutatja be.
szóljon hozzá!