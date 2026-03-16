A zeteváraljai víztározóból érkező hegyvidéki víz kerül a rendszerbe. A térség hosszú távon is megbízható forráshoz jut

Az Udvarhelyszéket is érintő, mintegy háromszáz millió eurós beruházás révén új vízvezeték épül a zetevárljai víztározó és Székelyudvarhely között, valamint jelentős hálózatfejlesztések lesznek a térségben – jelentették be hétfőn Székelyudvarhelyen.

László Ildikó 2026. március 16., 16:332026. március 16., 16:33

Székelyföld egyik legnagyobb fejlesztési projektjének nevezte Szakács-Paál István polgármester a Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató tervezett közműfejlesztési óriásberuházását, hangsúlyozva, hogy több mint ötéves előkészítő munka érett be mostanra. Mint jelezte,

Székelyudvarhely mindkét ütem közvetlen haszonélvezője lesz:

az elsőben új vezetékrendszer és hálózatbővítés valósul meg, a másodikban pedig a város elavult vízhálózatának cseréje is sorra kerülhet.

Az első szakaszban új vezetékrendszer épül a zetevárljai víztározó és Székelyudvarhely között, illetve a városon belül is hálózatbővítések valósulnak meg. A második ütem a város számára még fontosabb lehet, mivel a több helyen elavult vízhálózatának cseréje is megvalósulhat. Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere, egyúttal a Hargita Víz Egyesület elnöke arról beszélt a hétfői székelyudvarhelyi sajtóeseményen, hogy a teljes beruházás összértéke mintegy 300 millió euró, amelyet finanszírozási okok miatt két nagy projektre kellett bontani. A fejlesztés célja, hogy

a Harvíz által kiszolgált térség tízezer lakos feletti agglomerációiban megoldja az ivóvíz- és szennyvízhálózat strukturális problémáit.

A beruházás több csíkszéki települést – Csíkszereda, Csíkszentmihály, Csíkszentgyörgy, Csíkszentlélek, Csíkszentmárton, Csíkszentsimon, Csíkszenttamás, Csíkszentdomokos Szépvíz, Kászonaltíz, Csíkszentkirály Fenyés településrésze –, illetve udvarhelyszéki településeket – Székelyudvarhely, Fenyéd, Máréfalva községek és településeik, Oroszhegy, Zetelaka, Szentegyháza és Parajd – egyaránt érint. Az első szakasz elsősorban a víz- és szennyvízhálózatok bővítését jelenti, a második szakaszban kerülhet sor a víz- és szennyvízhálózatok felújítására. Hegyvidéki víz kerül a rendszerbe A beruházás egyik stratégiai eleme, hogy a jövőben a zeteváraljai víztározóból érkező hegyvidéki víz kerül a rendszerbe. Ez nemcsak jobb minőségű ivóvizet jelent, hanem hosszú távon stabil vízbázist is biztosít a térség számára. Bogáti Csaba, a Harvíz Rt. vezérigazgatója elmondta: Székelyudvarhely jelenlegi ivóvízellátása nagyrészt a Nagy-Küküllőből történik, amelynek minősége és stabilitása korlátozottabb. A zetelaki víztározó viszont jóval nagyobb és biztonságosabb vízkészletet jelent, így

a térség hosszú távon is megbízható forráshoz jut.

A projekt nemcsak az ivóvízellátást, hanem a szennyvízkezelést is érinti. Az érintett községek szennyvizét a székelyudvarhelyi derítőállomásra vezetik majd be, amelyet korszerűsítenek, így a fenyédi telep működését is ki lehet váltani. Bogáti Csaba szerint mindenhol, ahol bővítés lesz, az ivóvíz- és szennyvízhálózat bekötéseit is kiépítik a telekhatárig. Európai uniós forrásokból valósul meg Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke hangsúlyozta: ekkora léptékű fejlesztést a helyi önkormányzatok saját forrásból nem tudnának megvalósítani. A beruházás finanszírozásának döntő része európai uniós forrásból és állami támogatásból származik, miközben az önkormányzatok önrésze mindössze néhány százalék. A megyei tanács elnöke szerint Székelyudvarhely öt évvel ezelőtti csatlakozása a Hargita Víz Egyesülethez kulcsfontosságú döntés volt, mert így

a város részesülhet a regionális fejlesztési programból.