A zeteváraljai víztározóból érkező hegyvidéki víz kerül a rendszerbe. A térség hosszú távon is megbízható forráshoz jut
Fotó: László Ildikó
Az Udvarhelyszéket is érintő, mintegy háromszáz millió eurós beruházás révén új vízvezeték épül a zetevárljai víztározó és Székelyudvarhely között, valamint jelentős hálózatfejlesztések lesznek a térségben – jelentették be hétfőn Székelyudvarhelyen.
Székelyföld egyik legnagyobb fejlesztési projektjének nevezte Szakács-Paál István polgármester a Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató tervezett közműfejlesztési óriásberuházását, hangsúlyozva, hogy több mint ötéves előkészítő munka érett be mostanra. Mint jelezte,
az elsőben új vezetékrendszer és hálózatbővítés valósul meg, a másodikban pedig a város elavult vízhálózatának cseréje is sorra kerülhet.
Fotó: Olti Angyalka
Az első szakaszban új vezetékrendszer épül a zetevárljai víztározó és Székelyudvarhely között, illetve a városon belül is hálózatbővítések valósulnak meg. A második ütem a város számára még fontosabb lehet, mivel a több helyen elavult vízhálózatának cseréje is megvalósulhat.
A Harvíz Rt. óriásprojektje részeként csíkszéki községekben is elkezdődik a víz- és csatornahálózatok építése. Pénteken újabb szerződéseket írtak alá, ezúttal Csíkszentlélek és Csíkszentgyörgy, valamint Csíkszereda további városrészei számára.
Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumában írták alá hétfő délben a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. 150 millió eurós nagyprojektjét. Az építőtelepeket hamarosan meg lehet nyitni.
Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere, egyúttal a Hargita Víz Egyesület elnöke arról beszélt a hétfői székelyudvarhelyi sajtóeseményen, hogy a teljes beruházás összértéke mintegy 300 millió euró, amelyet finanszírozási okok miatt két nagy projektre kellett bontani. A fejlesztés célja, hogy
A beruházás több csíkszéki települést – Csíkszereda, Csíkszentmihály, Csíkszentgyörgy, Csíkszentlélek, Csíkszentmárton, Csíkszentsimon, Csíkszenttamás, Csíkszentdomokos Szépvíz, Kászonaltíz, Csíkszentkirály Fenyés településrésze –, illetve udvarhelyszéki településeket – Székelyudvarhely, Fenyéd, Máréfalva községek és településeik, Oroszhegy, Zetelaka, Szentegyháza és Parajd – egyaránt érint.
Az első szakasz elsősorban a víz- és szennyvízhálózatok bővítését jelenti, a második szakaszban kerülhet sor a víz- és szennyvízhálózatok felújítására.
Többéves előkészületek után nemsokára elkezdődhetnek az első munkálatok a Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató tervezett közműfejlesztési óriásberuházása során. Tavaly kiderült, a projekt két részre oszlik a pénzügyi korlátok miatt.
A beruházás egyik stratégiai eleme, hogy a jövőben a zeteváraljai víztározóból érkező hegyvidéki víz kerül a rendszerbe. Ez nemcsak jobb minőségű ivóvizet jelent, hanem hosszú távon stabil vízbázist is biztosít a térség számára.
Bogáti Csaba, a Harvíz Rt. vezérigazgatója elmondta: Székelyudvarhely jelenlegi ivóvízellátása nagyrészt a Nagy-Küküllőből történik, amelynek minősége és stabilitása korlátozottabb. A zetelaki víztározó viszont jóval nagyobb és biztonságosabb vízkészletet jelent, így
A projekt nemcsak az ivóvízellátást, hanem a szennyvízkezelést is érinti. Az érintett községek szennyvizét a székelyudvarhelyi derítőállomásra vezetik majd be, amelyet korszerűsítenek, így a fenyédi telep működését is ki lehet váltani. Bogáti Csaba szerint mindenhol, ahol bővítés lesz, az ivóvíz- és szennyvízhálózat bekötéseit is kiépítik a telekhatárig.
Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke hangsúlyozta: ekkora léptékű fejlesztést a helyi önkormányzatok saját forrásból nem tudnának megvalósítani. A beruházás finanszírozásának döntő része európai uniós forrásból és állami támogatásból származik, miközben az önkormányzatok önrésze mindössze néhány százalék.
A megyei tanács elnöke szerint Székelyudvarhely öt évvel ezelőtti csatlakozása a Hargita Víz Egyesülethez kulcsfontosságú döntés volt, mert így
A sajtótájékoztatón még elhangzott: a Harvíz hamarosan közzéteszi honlapján a beruházások részletes térképeit is, így a lakók településenként és utcánként is követhetik majd, hogy hol és milyen munkálatok várhatók a következő időszakban.
