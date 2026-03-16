Udvarhelyszéken is elkezdik a Harvíz nagyberuházását

A zeteváraljai víztározóból érkező hegyvidéki víz kerül a rendszerbe. A térség hosszú távon is megbízható forráshoz jut

A zeteváraljai víztározóból érkező hegyvidéki víz kerül a rendszerbe. A térség hosszú távon is megbízható forráshoz jut

Fotó: László Ildikó

Az Udvarhelyszéket is érintő, mintegy háromszáz millió eurós beruházás révén új vízvezeték épül a zetevárljai víztározó és Székelyudvarhely között, valamint jelentős hálózatfejlesztések lesznek a térségben – jelentették be hétfőn Székelyudvarhelyen.

László Ildikó

2026. március 16., 16:332026. március 16., 16:33

Székelyföld egyik legnagyobb fejlesztési projektjének nevezte Szakács-Paál István polgármester a Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató tervezett közműfejlesztési óriásberuházását, hangsúlyozva, hogy több mint ötéves előkészítő munka érett be mostanra. Mint jelezte,

Székelyudvarhely mindkét ütem közvetlen haszonélvezője lesz:

az elsőben új vezetékrendszer és hálózatbővítés valósul meg, a másodikban pedig a város elavult vízhálózatának cseréje is sorra kerülhet.

Az első szakaszban új vezetékrendszer épül a zetevárljai víztározó és Székelyudvarhely között, illetve a városon belül is hálózatbővítések valósulnak meg. A második ütem a város számára még fontosabb lehet, mivel a több helyen elavult vízhálózatának cseréje is megvalósulhat.

Vidéken is elkezdődnek a víz- és szennyvízhálózat-építések

A Harvíz Rt. óriásprojektje részeként csíkszéki községekben is elkezdődik a víz- és csatornahálózatok építése. Pénteken újabb szerződéseket írtak alá, ezúttal Csíkszentlélek és Csíkszentgyörgy, valamint Csíkszereda további városrészei számára.

Évek óta erre az aláírásra várnak a regionális vízszolgáltatónál

Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumában írták alá hétfő délben a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. 150 millió eurós nagyprojektjét. Az építőtelepeket hamarosan meg lehet nyitni.

Csíkszék mellett Udvarhelyszék is nagyon jól jár

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere, egyúttal a Hargita Víz Egyesület elnöke arról beszélt a hétfői székelyudvarhelyi sajtóeseményen, hogy a teljes beruházás összértéke mintegy 300 millió euró, amelyet finanszírozási okok miatt két nagy projektre kellett bontani. A fejlesztés célja, hogy

a Harvíz által kiszolgált térség tízezer lakos feletti agglomerációiban megoldja az ivóvíz- és szennyvízhálózat strukturális problémáit.

A beruházás több csíkszéki települést – Csíkszereda, Csíkszentmihály, Csíkszentgyörgy, Csíkszentlélek, Csíkszentmárton, Csíkszentsimon, Csíkszenttamás, Csíkszentdomokos Szépvíz, Kászonaltíz, Csíkszentkirály Fenyés településrésze –, illetve udvarhelyszéki településeket – Székelyudvarhely, Fenyéd, Máréfalva községek és településeik, Oroszhegy, Zetelaka, Szentegyháza és Parajd – egyaránt érint.

Az első szakasz elsősorban a víz- és szennyvízhálózatok bővítését jelenti, a második szakaszban kerülhet sor a víz- és szennyvízhálózatok felújítására.

Két szakaszban készül el a Harvíz óriásberuházása

Többéves előkészületek után nemsokára elkezdődhetnek az első munkálatok a Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató tervezett közműfejlesztési óriásberuházása során. Tavaly kiderült, a projekt két részre oszlik a pénzügyi korlátok miatt.

Hegyvidéki víz kerül a rendszerbe

A beruházás egyik stratégiai eleme, hogy a jövőben a zeteváraljai víztározóból érkező hegyvidéki víz kerül a rendszerbe. Ez nemcsak jobb minőségű ivóvizet jelent, hanem hosszú távon stabil vízbázist is biztosít a térség számára.

Bogáti Csaba, a Harvíz Rt. vezérigazgatója elmondta: Székelyudvarhely jelenlegi ivóvízellátása nagyrészt a Nagy-Küküllőből történik, amelynek minősége és stabilitása korlátozottabb. A zetelaki víztározó viszont jóval nagyobb és biztonságosabb vízkészletet jelent, így

a térség hosszú távon is megbízható forráshoz jut.

A projekt nemcsak az ivóvízellátást, hanem a szennyvízkezelést is érinti. Az érintett községek szennyvizét a székelyudvarhelyi derítőállomásra vezetik majd be, amelyet korszerűsítenek, így a fenyédi telep működését is ki lehet váltani. Bogáti Csaba szerint mindenhol, ahol bővítés lesz, az ivóvíz- és szennyvízhálózat bekötéseit is kiépítik a telekhatárig.

Európai uniós forrásokból valósul meg

Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke hangsúlyozta: ekkora léptékű fejlesztést a helyi önkormányzatok saját forrásból nem tudnának megvalósítani. A beruházás finanszírozásának döntő része európai uniós forrásból és állami támogatásból származik, miközben az önkormányzatok önrésze mindössze néhány százalék.

A megyei tanács elnöke szerint Székelyudvarhely öt évvel ezelőtti csatlakozása a Hargita Víz Egyesülethez kulcsfontosságú döntés volt, mert így

a város részesülhet a regionális fejlesztési programból.

A sajtótájékoztatón még elhangzott: a Harvíz hamarosan közzéteszi honlapján a beruházások részletes térképeit is, így a lakók településenként és utcánként is követhetik majd, hogy hol és milyen munkálatok várhatók a következő időszakban.

szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. március 16., hétfő

Lőgyakorlatot tartanak a Kerekerdőn

Lőgyakorlat kezdődik március 17-én, kedden reggel kilenc órakor a kerekerdői hegyivadász alakulatnál, amely délután négyig fog tartani – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Nincs rendben a bentlakásomlás ügyében végzett nyomozás

A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásánál történt tragédia után több mint két évvel hirdettek ítéletet a per előkészítő ülése nyomán. Mint kiderült, problémák vannak a nyomozati anyagban, ennek egy részét kizárta a bíróság.

2026. március 16., hétfő

„Tetőzött” a baj a felújítás alatt álló Orbán Balázs Általános Iskolában

Váratlan problémába ütközött a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola korszerűsítése, ez miatt elhúzódik a munkálat befejezése. Az, hogy mikor térhetnek vissza a diákok a megújult iskolaépületbe, közvetve egy szakértői véleménytől függ.

2026. március 16., hétfő

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Feleki Miklós színművész, honvéd szobrát leplezték le Nagygalambfalván

Feleki Miklós színművész szobrát is felavatták vasárnap Nagygalambfalván a március 15-i események részeként, ami nem is lehetett volna aktuálisabb, hiszen a helyi születésű jeles személyiség honvédként vett részt az 1848–49-es szabadságharcban.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Ünneplők Székelyudvarhelyen: a magyar történelem a szabadság története

A bátorságnak, a gyakorlatias gondolkodásnak és a közösségi összetartozásnak köszönheti a magyarság a megmaradását – hangzott el Székelyudvarhelyen az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kirobbanásának évfordulóján szervezett ünnepségen vasárnap.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Kokárdás buszokkal tisztelegni a forradalom emléke előtt

Március 15. alkalmából ünnepi díszbe öltöztek Székelyudvarhely buszai: kokárdák, valamint az 1848–49-es forradalom hőseitől származó idézetek kísérik az utasokat, így a mindennapi utazás is az emlékezés részévé válik.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 14., szombat

Nyárra be kell fejezni a homoródfürdői Hatos villa felújítását

A kezdeti nehézségek és a munkálatok leállása után ismét zajlik a Hatos villa energetikai korszerűsítése. Hargita Megye Tanácsa áthidalta a költségvetési hiányt, így júniusra egy teljesen megújult, energiatakarékos épület várhatja a táborozókat.

2026. március 14., szombat

2026. március 13., péntek

Stratégiai tudással és erős közösséggel segítik a vállalkozókat

Három év szünet után folytatódik az Erdélyi Vállalkozói Iskola+ (EVI+) képzéssorozat – jelentették be pénteken, a képzés első hétvégéjének megnyitóján a partnerszervezetek képviselői Székelyudvarhelyen.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Felavatták az Erdélyi Hagyományok Házát Székelyudvarhelyen

Ahol a hagyományainknak teret adnak, ott a nemzetünknek jövője van, hangsúlyozta Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár az Erdélyi Hagyományok Háza székelyudvarhelyi központjának avatóünnepségén.

2026. március 13., péntek

