Húsz köbméternyi bükkfát foglaltak le Székelykeresztúr környékén

Tizenhat esetben szabtak ki bírságot, valamint szekereket és láncfűrészeket koboztak el a hatóságok az elmúlt hétvégén Székelykeresztúr környékén, ahol az ellenőrzések során kiderült: hivatalos iratok nélkül szállítottak faanyagot.

Fülöp-Székely Botond 2026. március 16., 16:582026. március 16., 16:58

Tizenhat esetben, összesen 27 ezer lej értékben szabtak ki bírságot a rendőrség, illetve a csendőrség munkatársai az elmúlt pénteken Székelykeresztúr környékén, ahol a faanyagot szállító szekereket ellenőrizték – közölte a Hargita Megye Rendőr-főkapitányság. Hirdetés A két hatóság összehangolt akciója során

közel húsz köbméternyi bükkfát foglaltak le, amelynek értéke 4300 lej.