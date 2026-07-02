Udvarokról, pincékből kellett kiszivattyúzni a nagy mennyiségű esővizet

Fotó: Székelyudvarhelyi tűzoltóság
Udvarokat, pincéket árasztott el a nagy mennyiségű esővíz a csütörtök délutáni felhőszakadás következtében Udvarhelyszéken.
2026. július 02., 17:402026. július 02., 17:40
2026. július 02., 17:462026. július 02., 17:46
A tűzoltóságot hívták segítségül, hogy három elárasztott pincéből és egy garázsból kiszivattyúzzák a vizet, ugyanakkor Zetevárlaján a helyi önkéntes tűzoltókkal együttműködve három udvar és egy ház alagsorának a vízmentesítésében működnek közre – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.
Fotó: Székelyudvarhelyi tűzoltóság
A csütörtök délutáni vihar következtében 985 felhasználó maradt áram nélkül Marosfőn, Vaslábon és a Gyergyóújfaluhoz tartozó Kilyénfalván. Gyergyószentmiklóson 1068 háztartást érintett az áramkimaradás, amit később sikerült helyreállítani.
Fotó: Székelyudvarhelyi tűzoltóság
A vízügy elsőfokú árvízriasztást adott ki a Kis-Küküllő, Olt, Tatros és a Beszterce folyókra, amely péntek délig van érvényben.
Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
Udvarhelyszék után Csíkszékre is lecsapott az ítéletidő csütörtök délután. Rövid idő leforgása alatt nagy mennyiségű víz zúdult le, amit helyenként nem tudott elnyelni az esővíz-elvezető rendszer.
Az utóbbi hetekben több kiskorú is baleset áldozata lett, amelyek elkerülhetőek lettek volna. A rendőrség a kellő óvatosság és körültekintés fontosságát hangsúlyozza a szülők számára.
A nyári érettségire beiratkozott diákok 97,6 százaléka vett részt csütörtökön a szaknak megfelelő választható tantárgyból tartott írásbeli vizsgán – számolt be az oktatási minisztérium.
A minap történt, közfelháborodást keltő kutyabántalmazás ügyében újabb információkat kaptunk az azt nyilvánosságra hozó, Forró Bélától: nem a kutya gazdája a hibás, vagy nem úgy, ahogy első pillantásra gondolni lehetne.
Az Európai Unióban (EU) 5,1 százalékkal, az euróövezetben 4,7 százalékkal emelkedtek a lakásárak 2026 első negyedévében az egy évvel korábbihoz képest.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint elfogadhatatlanul magas a gázolaj ára Romániában.
Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lép érvénybe csütörtökön délelőtt tíz órától Románia egész területén.
Hálózati munkálatok miatt csütörtökön több Maros megyei több településen is korlátozzák az ivóvíz-szolgáltatást – közli az Aquaserv vízszolgáltató vállalat.
Egy 15 és egy 16 éves fiú vesztette életét szerda este Medgyesen, miután elütötte őket egy tolatómozdony.
Nem csak a környékbeli falvakból ingázóknak, hanem a Székelykeresztúron élő, a könnyűiparból leépítésre kerülő munkavállalók számára is nehéz lesz elhelyezkedni a helyi munkaerőpiacon, a jelenlegi kínálat alapján.
szóljon hozzá!