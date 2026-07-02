Udvarokról, pincékből kellett kiszivattyúzni a nagy mennyiségű esővizet

Udvarokat, pincéket árasztott el a nagy mennyiségű esővíz a csütörtök délutáni felhőszakadás következtében Udvarhelyszéken.

Székelyhon 2026. július 02., 17:402026. július 02., 17:40 2026. július 02., 17:462026. július 02., 17:46

A tűzoltóságot hívták segítségül, hogy három elárasztott pincéből és egy garázsból kiszivattyúzzák a vizet, ugyanakkor Zetevárlaján a helyi önkéntes tűzoltókkal együttműködve három udvar és egy ház alagsorának a vízmentesítésében működnek közre – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.

Fotó: Székelyudvarhelyi tűzoltóság

A csütörtök délutáni vihar következtében 985 felhasználó maradt áram nélkül Marosfőn, Vaslábon és a Gyergyóújfaluhoz tartozó Kilyénfalván. Gyergyószentmiklóson 1068 háztartást érintett az áramkimaradás, amit később sikerült helyreállítani.

Fotó: Székelyudvarhelyi tűzoltóság

A vízügy elsőfokú árvízriasztást adott ki a Kis-Küküllő, Olt, Tatros és a Beszterce folyókra, amely péntek délig van érvényben.

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság