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Udvarokról, pincékből kellett kiszivattyúzni a nagy mennyiségű esővizet

• Fotó: Székelyudvarhelyi tűzoltóság

Fotó: Székelyudvarhelyi tűzoltóság

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Udvarokat, pincéket árasztott el a nagy mennyiségű esővíz a csütörtök délutáni felhőszakadás következtében Udvarhelyszéken.

Székelyhon

2026. július 02., 17:402026. július 02., 17:40

2026. július 02., 17:462026. július 02., 17:46

A tűzoltóságot hívták segítségül, hogy három elárasztott pincéből és egy garázsból kiszivattyúzzák a vizet, ugyanakkor Zetevárlaján a helyi önkéntes tűzoltókkal együttműködve három udvar és egy ház alagsorának a vízmentesítésében működnek közre – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.

• Fotó: Székelyudvarhelyi tűzoltóság Galéria

Fotó: Székelyudvarhelyi tűzoltóság

A csütörtök délutáni vihar következtében 985 felhasználó maradt áram nélkül Marosfőn, Vaslábon és a Gyergyóújfaluhoz tartozó Kilyénfalván. Gyergyószentmiklóson 1068 háztartást érintett az áramkimaradás, amit később sikerült helyreállítani.

• Fotó: Székelyudvarhelyi tűzoltóság Galéria

Fotó: Székelyudvarhelyi tűzoltóság

A vízügy elsőfokú árvízriasztást adott ki a Kis-Küküllő, Olt, Tatros és a Beszterce folyókra, amely péntek délig van érvényben.

• Fotó: Hargita megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

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Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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