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Elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész

• Fotó: MTI/MTVA Fotóarchívum/Zih Zsolt

Fotó: MTI/MTVA Fotóarchívum/Zih Zsolt

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Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész – tudatta felesége pénteken az MTI-vel.

Székelyhon

2026. július 03., 12:032026. július 03., 12:03

2026. július 03., 12:472026. július 03., 12:47

A közlés szerint a színművész családja körében, békében hunyt el július 2-án, csütörtökön.

A Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált:

több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig.

Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban – köztük az Üvegtigrisben – nyújtott felejthetetlen alakítást.

Rendezőként is sikeres volt és Tibornak két verseskötete is megjelent.

Külföld
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