Senkit sem zártak ki csalás miatt az érettségi utólsó írásbeli próbatételén

A nyári érettségire beiratkozott diákok 99,4 százaléka vett részt pénteken a kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvéből tartott írásbeli vizsgán – számolt be az oktatási minisztérium.

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Az Agerpres által szemlézett közlemény szerint a beiratkozott 6523 tanuló közül 6487-en jelentek meg a vizsgán.

A hiányzók száma 36 volt, és senkit nem zártak ki csalás vagy csalási kísérlet miatt - közölte a minisztérium.