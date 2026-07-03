Kétszer is ellopta ugyanazokat a gázpalackokat, őrizetbe vették

Gázpalackokat lopott egy férfi Nagyajtán, majd miután elkapták a rendőrök visszaszolgáltatta, majd később ismét eltulajdonította azokat – tájékoztat a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság, megjegyezve, hogy azóta őrizetbe vették a gyanúsítottat.

Fülöp-Székely Botond 2026. július 03., 20:282026. július 03., 20:28

Betört egy nagyajtai ingatlanba, ahol

tévék kábelét vágta el, ugyanakkor gázpalackokat lopott egy 50 éves férfi június végén

– tájékoztat a rendőrség. Hirdetés Mint közlik, a tettest azonosították a rendőrök, ezt követően pedig visszaszolgáltatta a gázpalackokat. Itt azonban még nincs vége a történetnek, hiszen

a férfi ismét betört az említett háztartásba, majd újból ellopta ugyanazokat a gázpalackokat.