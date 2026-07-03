Kétszer is ellopta ugyanazokat a gázpalackokat, őrizetbe vették

Fotó: Borbély Fanni
Gázpalackokat lopott egy férfi Nagyajtán, majd miután elkapták a rendőrök visszaszolgáltatta, majd később ismét eltulajdonította azokat – tájékoztat a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság, megjegyezve, hogy azóta őrizetbe vették a gyanúsítottat.
Betört egy nagyajtai ingatlanba, ahol
– tájékoztat a rendőrség.
Mint közlik, a tettest azonosították a rendőrök, ezt követően pedig visszaszolgáltatta a gázpalackokat. Itt azonban még nincs vége a történetnek, hiszen
Ezúttal azonban egy másik portára is behatolt, ahonnan különböző szerszámokat lopott el.
A történteket követően 24 órás őrizetbe vették a férfit, az ellene zajló nyomozás pedig az ügyészség koordinálásával folytatódik.
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