Csenei gyilkosság: a gyermekvédelem a 13 éves gyanusított neuropszichológiai vizsgálatának eredményeire vár

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

A csenei gyermekgyilkosságban érintett 13 éves fiú jelenleg a családja által választott lakóhelyen tartózkodik, a Temes megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (DGASPC) felügyelete alatt – nyilatkozta hétfőn intézmény szóvivője.

Székelyhon

2026. január 26., 20:112026. január 26., 20:11

Smaranda Marcu szerint a hatóságok neuropszichológiai vizsgálatok (NPI) eredményeit várják, amelyek alapján döntenek a további gyermekvédelmi beavatkozásról.

„Folyamatos kapcsolatban állunk a családdal, és továbbra is figyelemmel kísérjük az ügyet. A gyermek törvényes képviselőjeként az anya úgy döntött, hogy a fiát a család által választott lakóhelyre viszi”– mondta a szóvivő az Agerpresnek, hozzátéve, hogy a Temes megyei gyermekvédelmi rendszerben

nincs olyan speciális intézmény, ahol elhelyezhetők a büntetőjogi felelősségre nem vonható, súlyos bűncselekményt elkövető kiskorúak.

A Temes megyei ügyészség hétfőn egy közleményben emlékeztetett: a 14. évét be nem töltött kiskorú nem büntethető, mivel esetében a törvény vélelmezi, hogy nem rendelkezik a büntetőjogi felelősséghez szükséges beszámítási képességgel, azaz nem fogja fel tettének következményeit. Ennek következtében

nem indulhat ellene büntetőeljárás, nem alkalmazhatók vele szemben kényszerintézkedések,

és igazságügyi elmeorvosi szakértői vizsgálat sem rendelhető el, mivel erre a törvény csak gyanúsított vagy vádlott esetében ad lehetőséget. A közlemény szerint ilyen helyzetekben a törvény kizárólag gyermekvédelmi intézkedéseket tesz lehetővé: elhelyezést (pl. családban vagy intézményben), illetve speciális felügyeletet.

Ennek megfelelően az ügyészség január 22-én hivatalosan értesítette az ügyről a DGASPC-t, amelynek kizárólagos hatáskörébe tartoznak a további intézkedések a gyermekvédelmi törvény alapján. Rendőrségi források szerint

a kiskorút korábban a temesvári gyermekpszichiátriára szállították kórházi megfigyelésre és vizsgálatra,

miután édesanyja elvitte őt a nagyszülei bégaszentmihályi házából. Ahogy arról beszámoltunk, az ügy társadalmi feszültséget is okozott: Bégaszentmihályon vasárnap este mintegy kétszáz helybéli a gyermekeik biztonságára hivatkozva tiltakozott amiatt, hogy a 13 éves fiú szabadlábon van.

Csenei gyilkosság: közfelháborodást váltott ki az eset, tömeg követeli a 13 éves gyanúsított elszámoltatását
Csenei gyilkosság: közfelháborodást váltott ki az eset, tömeg követeli a 13 éves gyanúsított elszámoltatását

Többtucatnyi tiltakozó gyűlt össze vasárnap este a Temes megyei Bégaszentmihályon a csenei gyermekgyilkosságban érintett 13 éves fiú nagyapjának a háza előtt. A tilakozók a fiú büntetőjogi felelősségre vonását követelik a bűnrészessége miatt.

Belföld Bűnügy
2026. január 26., hétfő

Tüntetés Kézdivásárhelyen: az adóemelés úgy jött rá a drágulásokra, mint „tortára a cseresznye”

Mintegy 300–400 ember vett részt hétfő délután az Erdélyi Magyar Szövetség helyi önkormányzati képviselői által kezdeményezett „adóellenes” tüntetésen. Néhány szórványos bekiabálástól eltekintve a megmozdulás békésen zajlott.

Tüntetés Kézdivásárhelyen: az adóemelés úgy jött rá a drágulásokra, mint „tortára a cseresznye”
Tüntetés Kézdivásárhelyen: az adóemelés úgy jött rá a drágulásokra, mint „tortára a cseresznye”
2026. január 26., hétfő

Tüntetés Kézdivásárhelyen: az adóemelés úgy jött rá a drágulásokra, mint „tortára a cseresznye”
2026. január 26., hétfő

Igazságügyi minisztérium: munkacsoporttal vizsgálják újra a büntethetőség alsó korhatárát

Munkacsoportot hozott létre az igazságügyi minisztérium a büntethetőség alsó korhatárának felülvizsgálatára – jelentette be hétfőn Radu Marinescu tárcavezető.

Igazságügyi minisztérium: munkacsoporttal vizsgálják újra a büntethetőség alsó korhatárát
Igazságügyi minisztérium: munkacsoporttal vizsgálják újra a büntethetőség alsó korhatárát
2026. január 26., hétfő

Igazságügyi minisztérium: munkacsoporttal vizsgálják újra a büntethetőség alsó korhatárát
2026. január 26., hétfő

Többnemzetiségű tüzérségi hadgyakorlat kezdődik Romániában

Az erdélyi Nagysinken (Cincu) működő NATO-támaszpont lőtere lesz a katonai szövetség most kezdődő, Dynamic Front 26 elnevezésű többnemzetiségű tüzérségi hadgyakorlatának egyik helyszíne – közölte hétfőn a román védelmi minisztérium (MAPN).

Többnemzetiségű tüzérségi hadgyakorlat kezdődik Romániában
Többnemzetiségű tüzérségi hadgyakorlat kezdődik Romániában
2026. január 26., hétfő

Többnemzetiségű tüzérségi hadgyakorlat kezdődik Romániában
2026. január 26., hétfő

Az ónos eső miatt újból jegesedésre van kilátás Csíkszeredában

Óvatosságra inti a sofőröket és a gyalogosokat Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere, hiszen a hétfő reggeli után újabb jegesedés várható az ónos eső miatt a megyeszékhelyen.

Az ónos eső miatt újból jegesedésre van kilátás Csíkszeredában
Az ónos eső miatt újból jegesedésre van kilátás Csíkszeredában
2026. január 26., hétfő

Az ónos eső miatt újból jegesedésre van kilátás Csíkszeredában
2026. január 26., hétfő

Megvolt az első egyeztetés, februárban várható az országos költségvetés elfogadása

Ilie Bolojan miniszterelnökkel tárgyalt hétfőn Nicușor Dan államfő a Cotroceni-palotában. Az elnöki hivatal közleménye szerint a kormányfő közelgő németországi látogatásának előkészítéséről és Románia 2026-os költségvetéséről is egyeztettek.

Megvolt az első egyeztetés, februárban várható az országos költségvetés elfogadása
Megvolt az első egyeztetés, februárban várható az országos költségvetés elfogadása
2026. január 26., hétfő

Megvolt az első egyeztetés, februárban várható az országos költségvetés elfogadása
2026. január 26., hétfő

A holokauszt áldozatairól emlékezett meg Nicușor Dan

Január 27-e az emberiség egyik legnagyobb tragédiájára való emlékezés és reflektálás napja – hangsúlyozta a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából hétfőn közzétett üzenetében Nicușor Dan.

A holokauszt áldozatairól emlékezett meg Nicușor Dan
A holokauszt áldozatairól emlékezett meg Nicușor Dan
2026. január 26., hétfő

A holokauszt áldozatairól emlékezett meg Nicușor Dan
2026. január 26., hétfő

Szánkózásból tragédia Gyergyóremete közelében

Halálos kimenetelű baleset történt Gyergyóremete közelében szombaton, amikor az autó után vonatott szán felborult.

Szánkózásból tragédia Gyergyóremete közelében
Szánkózásból tragédia Gyergyóremete közelében
2026. január 26., hétfő

Szánkózásból tragédia Gyergyóremete közelében
2026. január 26., hétfő

Úgy köszön el január, hogy rá sem ismerünk – megvan a kéthetes időjárás-előrejelzés

Közzétették a január utolsó, illetve február első hetére vonatkozó friss időjárás-előrejelzést.

Úgy köszön el január, hogy rá sem ismerünk – megvan a kéthetes időjárás-előrejelzés
Úgy köszön el január, hogy rá sem ismerünk – megvan a kéthetes időjárás-előrejelzés
2026. január 26., hétfő

Úgy köszön el január, hogy rá sem ismerünk – megvan a kéthetes időjárás-előrejelzés
2026. január 26., hétfő

Nem tért vissza a börtönbe egy emberölésért elítélt török állampolgár, a rendőrség keresi

Eltűnt egy emberölés miatt elítélt török állampolgár, miután néhány napos eltávozást kapott a bukaresti rahovai börtönből – a rendőrség nagy erőkkel keresi a férfit.

Nem tért vissza a börtönbe egy emberölésért elítélt török állampolgár, a rendőrség keresi
Nem tért vissza a börtönbe egy emberölésért elítélt török állampolgár, a rendőrség keresi
2026. január 26., hétfő

Nem tért vissza a börtönbe egy emberölésért elítélt török állampolgár, a rendőrség keresi
2026. január 26., hétfő

Árvízvédelmi készültséget rendeltek el székelyföldi folyókra is

Első-és másofokú (sárga és narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el hétfőn az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyóra, többek között Hargita és Kovászna megyében is.

Árvízvédelmi készültséget rendeltek el székelyföldi folyókra is
Árvízvédelmi készültséget rendeltek el székelyföldi folyókra is
2026. január 26., hétfő

Árvízvédelmi készültséget rendeltek el székelyföldi folyókra is
