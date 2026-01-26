Csenei gyilkosság: a gyermekvédelem a 13 éves gyanusított neuropszichológiai vizsgálatának eredményeire vár

A csenei gyermekgyilkosságban érintett 13 éves fiú jelenleg a családja által választott lakóhelyen tartózkodik, a Temes megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (DGASPC) felügyelete alatt – nyilatkozta hétfőn intézmény szóvivője.

„Folyamatos kapcsolatban állunk a családdal, és továbbra is figyelemmel kísérjük az ügyet. A gyermek törvényes képviselőjeként az anya úgy döntött, hogy a fiát a család által választott lakóhelyre viszi”– mondta a szóvivő az Agerpresnek, hozzátéve, hogy a Temes megyei gyermekvédelmi rendszerben

Smaranda Marcu szerint a hatóságok neuropszichológiai vizsgálatok (NPI) eredményeit várják, amelyek alapján döntenek a további gyermekvédelmi beavatkozásról.

nincs olyan speciális intézmény, ahol elhelyezhetők a büntetőjogi felelősségre nem vonható, súlyos bűncselekményt elkövető kiskorúak.

A Temes megyei ügyészség hétfőn egy közleményben emlékeztetett: a 14. évét be nem töltött kiskorú nem büntethető, mivel esetében a törvény vélelmezi, hogy nem rendelkezik a büntetőjogi felelősséghez szükséges beszámítási képességgel, azaz nem fogja fel tettének következményeit. Ennek következtében

nem indulhat ellene büntetőeljárás, nem alkalmazhatók vele szemben kényszerintézkedések,

és igazságügyi elmeorvosi szakértői vizsgálat sem rendelhető el, mivel erre a törvény csak gyanúsított vagy vádlott esetében ad lehetőséget. A közlemény szerint ilyen helyzetekben a törvény kizárólag gyermekvédelmi intézkedéseket tesz lehetővé: elhelyezést (pl. családban vagy intézményben), illetve speciális felügyeletet.

Ennek megfelelően az ügyészség január 22-én hivatalosan értesítette az ügyről a DGASPC-t, amelynek kizárólagos hatáskörébe tartoznak a további intézkedések a gyermekvédelmi törvény alapján. Rendőrségi források szerint