Csenei gyilkosság: a gyermekvédelem a 13 éves gyanusított neuropszichológiai vizsgálatának eredményeire vár

A csenei gyermekgyilkosságban érintett 13 éves fiú jelenleg a családja által választott lakóhelyen tartózkodik, a Temes megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (DGASPC) felügyelete alatt – nyilatkozta hétfőn intézmény szóvivője.
Smaranda Marcu szerint a hatóságok neuropszichológiai vizsgálatok (NPI) eredményeit várják, amelyek alapján döntenek a további gyermekvédelmi beavatkozásról.
„Folyamatos kapcsolatban állunk a családdal, és továbbra is figyelemmel kísérjük az ügyet. A gyermek törvényes képviselőjeként az anya úgy döntött, hogy a fiát a család által választott lakóhelyre viszi”– mondta a szóvivő az Agerpresnek, hozzátéve, hogy a Temes megyei gyermekvédelmi rendszerben
A Temes megyei ügyészség hétfőn egy közleményben emlékeztetett: a 14. évét be nem töltött kiskorú nem büntethető, mivel esetében a törvény vélelmezi, hogy nem rendelkezik a büntetőjogi felelősséghez szükséges beszámítási képességgel, azaz nem fogja fel tettének következményeit. Ennek következtében
és igazságügyi elmeorvosi szakértői vizsgálat sem rendelhető el, mivel erre a törvény csak gyanúsított vagy vádlott esetében ad lehetőséget. A közlemény szerint ilyen helyzetekben a törvény kizárólag gyermekvédelmi intézkedéseket tesz lehetővé: elhelyezést (pl. családban vagy intézményben), illetve speciális felügyeletet.
Ennek megfelelően az ügyészség január 22-én hivatalosan értesítette az ügyről a DGASPC-t, amelynek kizárólagos hatáskörébe tartoznak a további intézkedések a gyermekvédelmi törvény alapján. Rendőrségi források szerint
miután édesanyja elvitte őt a nagyszülei bégaszentmihályi házából. Ahogy arról beszámoltunk, az ügy társadalmi feszültséget is okozott: Bégaszentmihályon vasárnap este mintegy kétszáz helybéli a gyermekeik biztonságára hivatkozva tiltakozott amiatt, hogy a 13 éves fiú szabadlábon van.
Többtucatnyi tiltakozó gyűlt össze vasárnap este a Temes megyei Bégaszentmihályon a csenei gyermekgyilkosságban érintett 13 éves fiú nagyapjának a háza előtt. A tilakozók a fiú büntetőjogi felelősségre vonását követelik a bűnrészessége miatt.
