Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?

A keményebb téli idő beálltával elérkezett a gyanták gyűjtésének ideje. Enyhébb időjárás esetén folyékonyabbak és nagyon ragadnak, így emiatt a téli hideg kedvez a leginkább a gyűjtés szempontjából. Ismerkedjünk meg a felhasználásuk lehetőségeivel.

A gyümölcsfák gyantáját még sokan gyerekkorunkból ismerjük macskaméz néven. Jó gyerekkori emléknek számítanak azok az időszakok, amikor macskamézet szopogattunk a napsütésben. A gyanták gyűjtésének ideje egész évben lehetséges, de a hőmérséklettől nagyban függ, hogy mennyire könnyű ez a tevékenység. A melegebb időszakokban a gyanta jobban ragad, emiatt több koszt is hoz magával leszedés közben. Én azért is szeretem kimondottan

télen gyűjteni, mert könnyebb lepattintani, nem ragad és sokkal tisztább lesz a végeredmény.

Ilyenkor már kevesebb gyűjteni való alapanyag akad, így idő is jobban jut rá, és kiváló indok a kimozdulásra és a testmozgásra. Télen nehezebben töltünk időt a természetben, de a gyanta keresésének izgalma könnyebbé teheti ezt. Mi valójában a gyanta? A ragacsos szerves anyagnak elsősorban védelmi funkciója van, sérülés esetén lezárja a sebet és védi a kórokozóktól a fát. Gyűjtés során ezt mindig tartsuk szem előtt, csak a többletből vegyünk el, és ne kaparjuk le teljesen a sérülésről. Maradjon rajta is, hogy be tudja tölteni a szerepét a fa szempontjából. Gyakran megvastagszik és túlcseppen a gyanta, ezekből a részekből tudunk letörni vagy lekaparni. Etikusan gyűjtsünk, több fát látogassunk meg, és kicsit gyűjtsünk innen és onnan is.

Macskaméz Fotó: Pixabay

Nem nehéz találni, érdemes megjegyezni azokat a fákat, ahol nagyobb mennyiségben találtunk, és visszalátogatni igény esetén. Már távolról úgy érdemes keresni gyümölcsfák esetében, hogy nagyobb letört ágrészeket keresünk. Vadgyümölcsfák és kivadult fák esetében a viharok, a medvék és a téli hó súlya okozhat ilyen károkat. Ezeket keressük tudatosan, és gyorsan fogunk gyantát is találni.

Betegségek, téli fagykár repedéseiben, metszés mentén is gyakori a gyantaképződés.

Idős fák esetében is jó esély van a gyantára, így ne a szép fiatal fákat keressük, hanem inkább az öreg és sérült, összetört fák legyenek a célpontok. Macskaméz sokféle gyümölcsfán képződhet, vadgyümölcsök közül a vadcseresznyék, vadmeggyek, vadszilvák, vadalmák, vackorok kérgén keressük, de gyümölcsösben is találhatunk. Bőségesebb gyantamennyiségre vadcseresznye és vadszilva esetében számíthatunk, a vadmeggyek ritkaságuk miatt nem számítanak jelentős forrásnak. A gyanta kora a színéből is látszik, a világosabb sárgásabb színűek frissebbek, míg a sötétebb narancsosak idősebbek. A világosak általában még folyékony halmazállapotúak, később fognak majd megkeményedni, és ezzel sötétedik a színük is. Ha nyáron gyűjtök, akkor inkább az idősebbeket szoktam keresni, mert a folyékonyak nagyon ragacsosak, és emiatt macerás a gyűjtés. Téli gyűjtés esetén ez sokkal könnyebb, csak lekaparom vagy letöröm a nagyobb darabokat. Hatásai Kiránduló csemegeként is fogyaszthatjuk, csökkenti kissé az étvágyat, és nyugtató hatású is a szopogatás és figyelemlekötés miatt. Íze kissé édeskés és gyantás, elég változatos ízvilágú és állagú lehet. A friss és folyékony cseppek ráragadnak a fogakra, emiatt inkább keményebb állagút keressünk csemegézni. Amelyik gumicukorra emlékeztet és kicsit ruganyos, nekem az a kedvencem. Édeskés ízét a poliszacharidoknak köszönheti, aminosav tartalma miatt kis mértékben támogatja a kollagénképződést. Ázsiában „peach gum” néven ismert, és vadon termő barackfáról és szilvafáról gyűjtik be. Nagyon értékesnek számít,

kollagénképző tulajdonsága miatt fiatalító és feszesítő hatású,

ezért rendszeresen fogyasztják. Készítenek belőle desszertet, levest, édes italt és zselét is. Hőkezelés hatására lágyul és kissé zselésedik is, izgalmas ételek és italok készíthetők belőle. A mi macskamézünk is hasonlóan felhasználható, az interneten rákereshetünk angol nyelvű receptekre, ha szeretnénk kipróbálni valamelyiket.

Barack gyanta Fotó: Pixabay

A gyanta begyűjtése csak az első lépés, a megtisztítása is elég macerás folyamat, főleg nagyobb mennyiség esetén. Sokféle erdei kosz tapad rá a természetben, ezeket egy éles kés segítségével le tudjuk kaparni róla. Hőkezelést követően is megtisztíthatjuk, a lágyabb állaga miatt könnyebben elvégezhető. Én mindkét módszert szoktam alkalmazni, és a

legegyszerűbb egy édes ital vagy tea elkészítése belőle.

Mossuk meg a késsel megtisztított macskaméz darabokat, és áztassuk bő vízben egy éjszakán keresztül lefedve. Két maréknyi macskamézhez ideális a recept, de lehet módosítani az arányokon igény szerint. Az edény legyen nagyobb, mint babfélék áztatása esetén, hiszen meg fogja szívni magát vízzel. Szűrjük le, és legalább háromszor mossuk át alaposan, távolítsuk el a maradék szennyeződéseket. Használjunk fel 8-10 db kimagozott datolyát, 3-4 db aszalt fügét, 2-3 evőkanál goji bogyót. Ezeket 1,5 liter forrásban lévő vízben főzzük legalább 10 percig. Adjunk hozzá tetszés szerinti édesítőt, legalább 3-4 evőkanál barna cukrot. Tegyük bele a macskamézet, és kavarjuk át alaposan. Főzzük még további 30–40 percig lefedve.

Beáztatott macskaméz Fotó: Pixabay

Melegen vagy hidegen fogyasszuk, évszaknak megfelelően. Használhatunk más fajta gyümölcsöket is hozzá, frisset és aszaltat egyaránt. Én körtét és almát szoktam, csak a datolyát nem szoktam megcserélni. További receptekért érdemes „peach gum dessert” néven rákeresni. Csak annyira figyeljünk, hogy a mi macskamézünket tovább kell áztatni, mert keményebb állagú a barack gyantájához képest. A begyűjtéshez használhatunk egy régi bicskát vagy egy kisebb kést, amit nem sajnálunk. Ha befogunk gyantagyűjtéshez egy kést, akkor tovább csak erre tudjuk használni. A macskamézet érdemes dobozkába gyűjteni, fenyőgyanta esetében pedig kimondottan kimosott konzerves dobozt használjunk. Amit tudni érdemes a fenyőgyantáról A fenyőfélék esetében a vidéken gyűjthetünk közönséges lucfenyőről, jegenyefenyőről, erdeifenyőről, feketefenyőről és a lombhullató vörösfenyőről is gyantát. A lucfenyő gyanta a legegyszerűbben beszerezhető. Figyeljünk arra, hogy a gyanta lehet fertőzött, ez általában büdös és szokatlan színű is lehet, ezekből ne gyűjtsünk.

Ha pirosas vagy barnás árnyalatai vannak, akkor legyünk gyanakvóak.

Én meg szoktam szagolni, mielőtt betenném a konzerves dobozba. A fenyőgyantát úgy tudjuk jól megtisztítani, ha gőzfürdő felett konzerves dobozban megolvasztjuk, ahogy a méhviaszt vagy a gyertyát szoktuk. Fogjunk be egy sűrű szövésű fémszűrőt a feladatra, amit nem sajnálunk, és ezentúl csak erre fogunk használni. Szűrjük át egy másik tiszta konzerves dobozba, így majd szükség esetén könnyedén fel tudjuk olvasztani gőzfürdő felett.

Friss és ragadós fenyőgyanta cseppek Fotó: Pixabay

A fenyőgyantából készülhet sokféle kozmetikum, kiváló kéz- és lábápoló balzsamokhoz, sebkezelésre, irritáció kezelésére. Gyulladáscsökkentő, és védi a bőrt a kiszáradástól, ennek kimondottan jó hasznát vesszük a téli időszakban. Antibakteriális, fertőtlenítő hatása mellett frissítő is, gazdag illóolajokban. Illata az erdőt idézi, otthonos és meleg hangulatot teremthetünk vele, és a férfiaknak szánt készítményekhez is jól hasznosítható. Én ezt az alapreceptet szoktam használni balzsam készítéséhez: 30 g tisztított fenyőgyanta, 120 ml olivaolaj vagy más bázisolaj, 20 g méhviasz vagy 15 g kandelillaviasz vagy karnaubaviasz. Igény szerint még lehet illóolajokat adagolni hozzá az összeolvasztás után, de alapjáraton is finom illatos lesz. A gyantát használhatjuk még tűzgyújtó készítéséhez is, egy előző cikkünkben olvasható a recept.

Gyertya illatosításához is használható Fotó: Pixabay

A viaszt tudjuk fenyőgyantával is helyettesíteni, hiszen nagyon gyúlékony és finom illatú is. Kevés fenyőgyantával is jó eredményt érhetünk el, nem kell teljesen teletölteni a formát. Vegyesen is használhatjuk más fajta viaszokkal, erősíteni fogja a keveréket. Házilag készített gyertyák illatosítására is használhatjuk, a recept maximum 10 százalékát teheti ki a gyanta.

Szójaviasszal és méhviasszal jól társítható,