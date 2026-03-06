Mi teszi székellyé a székelyt?

Pozsony Ferenc mesélt a kötet megjelenéséről, annak előzményeiről
Fotó: Nagy Lilla
Hogyan lesz egy kapuból szimbólum, egy kalácsból identitásjel, egy múzeumi tárgyból közösségi emlékezet? Pozsony Ferenc új kötete a székely kultúra reprezentációjának történetét és jelenkori jelentését tárja fel.
A székely identitás kérdése egyszerre történeti, kulturális és személyes tapasztalat – ezt a sokrétegű világot vizsgálja Pozsony Ferenc akadémikus, néprajzkutató a Székely népi kultúra és reprezentációja című tanulmánykötete, amelyet március 4-én a Hargita Megyei Kulturális Központban mutattak be. A jelenlévőket rendezvény házigazdája, Ferencz Angéla, a kulturális központ igazgatója köszöntötte, a szerzővel Dimény Attila, a kézdivásárhelyi múzeum vezetője beszélgetett. A beszélgetés nem csupán egy könyv bemutatója volt: inkább egy hosszú kutatói életút, egy régió kulturális önértelmezése és egy közösségi identitás történetének felidézése.
A kötet – amely a Kriza János Néprajzi Társaság kiadásában jelent meg – több mint három évtized kutatási eredményeit foglalja össze. Tanulmányai a székely népi kultúra tárgyi, szellemi és társadalmi dimenzióit vizsgálják, különös tekintettel arra, miként váltak egyes kulturális elemek a székely identitás meghatározó jelképeivé.
A bemutató elején Ferencz Angéla néhány személyes mondattal vezette fel az estét. A kulturális központ terme – ahol idősek klubja, kóruspróbák, könyvbemutatók és közösségi események váltják egymást – már önmagában is a helyi kulturális élet egyik csomópontja. Nem reprezentatív, inkább otthonos tér: több oldalról besüt a nap, és – ahogy a házigazda fogalmazott – ide mindig jó visszatérni.
Pozsony Ferenc sem először járt itt. A jelenlévők között számos egykori tanítványa, kollégája és tisztelője foglalt helyet, ami azonnal személyesebb hangulatot adott a beszélgetésnek. Dimény Attila bevezetőjében egy irodalmi hasonlattal élt: sokan közülük „Pozsony Ferenc köpenyéből bújtak ki”. A mondat egyszerre utalt a tudományos hatásra és a tanári jelenlétre, amely több generáció pályáját alakította.
A kötet központi kérdése egyszerűnek tűnik, de valójában rendkívül összetett: ki a székely? A kérdést – mint Dimény Attila felidézte – gyakran felteszik turisták, kutatók vagy egyszerű érdeklődők. De sokszor családi asztaloknál is felmerül. Egy személyes példát is megosztott: amikor gyerekei megkérdezték édesanyjukat, hogy székely-e, a válasz egyszerű „nem” volt. A gyerekek reakciója azonban sokatmondó: „sajnáljuk”. Ebben a rövid párbeszédben benne rejlik a székely identitás egyik alapélménye. A székelység egyszerre származás, kulturális kötődés és önazonosság. A mondás szerint „székelynek születni kell”, mégis sokan érzik úgy, hogy egyetlen „csepp vér” vagy egy erős kulturális kötődés is elegendő ahhoz, hogy valaki ehhez a közösséghez tartozónak érezze magát.
Pozsony Ferenc könyve nem egyszerű definíciót kínál erre a kérdésre. Inkább azt mutatja meg, hogy a székely identitás hogyan alakult ki, milyen kulturális formákban jelenik meg, és miként vált láthatóvá a tudomány, a politika vagy éppen a turizmus nyelvén.
A kötet egyik legérdekesebb vonulata annak bemutatása, miként emelkedtek egyes mindennapi tárgyak és szokások identitásszimbólummá. A székelykapu, a kopjafa, a festett bútorok vagy a festékes gyapjúszőnyegek eredetileg a mindennapi élet részei voltak. Idővel azonban etnikai jelképekké váltak, majd az összmagyar kulturális emlékezet részévé is. Hasonló folyamat figyelhető meg a gasztronómia területén. A kürtőskalács vagy a pityókás kenyér ma már nem csupán étel: kulturális jel, amely egyszerre utal a helyi hagyományra és a közösségi összetartozásra. A könyv részletesen bemutatja ezek történeti útját, európai párhuzamait és a modern identitáspolitikában betöltött szerepüket.
A szerző külön fejezetben foglalkozik azzal is, hogyan alakultak ki a rendszerváltás után a lokális ünnepek és fesztiválok. Ezek az események – gyakran hagyományos ételek és kézműves termékek köré szerveződve – egyszerre szolgálják a helyi identitás erősítését és a turizmus fellendítését.
A kötet egyik fontos témája a múzeumok szerepe a kulturális reprezentációban. Székelyföldön a városi múzeumok és falusi tájházak nem pusztán tárgyakat őriznek: történeteket mesélnek. A kiállítások szerkezete, a bemutatott tárgyak és a narratívák mind hozzájárulnak ahhoz, ahogyan a közösség saját múltját értelmezi. A múzeum így identitáslaboratóriummá válik, ahol a múlt elemei új jelentést kapnak.
Dimény Attila számára ez különösen személyes kérdés. A beszélgetés során felidézte saját pályájának kezdetét is: középiskolásként már néprajzi kirándulásokra járt Pozsony Ferenc vezetésével. A vidéki gyűjtőutak – Kalotaszegen vagy Székelyföld különböző településein – nemcsak tudományos tapasztalatot adtak, hanem egyfajta kulturális érzékenységet is kialakítottak.
Pozsony Ferenc a beszélgetés során elmondta: a kötet bizonyos értelemben életmű-összegzés. Hetvenedik születésnapja után döntött úgy, hogy egy kötetbe gyűjti mindazokat a tanulmányokat, amelyek a székely kultúrával foglalkoznak. A könyv megszületésében személyes tapasztalatok is szerepet játszottak. Egyetemi oktatóként – Kolozsváron és Debrecenben – azt tapasztalta, hogy a hallgatók gyakran jobban ismerik más erdélyi régiók kultúráját, mint a székelységet. Kalotaszeg vagy a Mezőség például sokkal hangsúlyosabban szerepelt az oktatásban. Ez a hiány indította arra, hogy hosszabb távú kutatásba kezdjen. A cél az volt, hogy a székely kultúrát új kontextusban, komplex módon mutassa be – nemcsak folklórként, hanem társadalmi és kulturális rendszerként.
A székelység kulturális sajátosságai között külön helyet foglal el a nyelv és a humor. Pozsony Ferenc egyetemi óráin gyakran irodalmi szövegekkel próbálta érzékeltetni ezt a sajátos gondolkodásmódot. Tamási Áron novellái például kiváló példák a székely nyelv metaforikus gazdagságára. A szerző elmesélte, hogy egyes történetek olvasásakor a hallgatók eleinte nem értették a humor finom rétegeit. Idővel azonban – a nyelvi fordulatok és kulturális kontextusok megismerésével – megnyílt előttük ez a világ.
Ez a felismerés rámutat arra, hogy a kulturális identitás nem csupán tárgyakban vagy szokásokban él. Legalább ennyire fontos a gondolkodásmód, a beszédmód és a közösségi humor.
A kötet létrejötte több ember munkájának eredménye. A szerző külön kiemelte a Kriza János Néprajzi Társaság szerepét, valamint azokat a kollégákat és tanítványokat, akik részt vettek a szerkesztési és filológiai munkában.
A könyv jelentős képanyaggal is kiegészül, amely a tárgyi kultúra vizuális világát teszi hozzáférhetővé az olvasók számára. Fontos sajátosság, hogy a kötet online is elérhető. A Kriza János Társaság honlapján bárki hozzáférhet, ami különösen fontos egy olyan tudományos munka esetében, amely viszonylag kis példányszámban jelent meg. Pozsony Ferenc szavaival élve: adjuk tovább a tudást.
A könyvbemutató végére világossá vált: a székely népi kultúra kutatása nem lezárt történet. Inkább folyamatos párbeszéd a múlttal és a jelennel. A hagyomány ugyanis nem statikus örökség. Új jelentéseket kap, új kontextusokba kerül, és minden generáció újraértelmezi. A székelykapu, a kopjafa vagy a kürtőskalács ma már egyszerre folklór, turisztikai attrakció és identitásszimbólum. Pozsony Ferenc könyve éppen ezt a folyamatot teszi láthatóvá. Nemcsak azt mutatja meg, milyen volt a székely kultúra, hanem azt is, hogyan válik a múlt a jelen kulturális nyelvévé.
A bemutató végén a beszélgetés már inkább baráti hangulatú eszmecserévé alakult. A jelenlévők kérdései, emlékei és személyes történetei azt jelezték: a székely kultúra nem pusztán kutatási téma. Élő tapasztalat, amely generációkat köt össze. És talán ez a kötet legfontosabb üzenete is: a hagyomány nem múzeumi tárgy, hanem közösségi történet.
