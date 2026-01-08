Mi legyen a karácsonyfával?

A katolikus hagyomány szerint a karácsonyfát vízkeresztkor, január 6-án bontják le. De milyen sorsa lehet ezután a háztartásban? Az interneten számos videó és tanács kering a különféle felhasználási lehetőségekről, ezért különösen fontos tisztázni, milyen típusú karácsonyfából mi készíthető biztonságosan. Ha kíváncsi vagy, hogyan készíthetsz illatos tűzgyújtót vagy fermentált üdítőt a karácsonyfádból, olvass tovább!

Dakó Viola 2026. január 08., 18:512026. január 08., 18:51 2026. január 08., 18:572026. január 08., 18:57

Nagyon fontos, hogy mielőtt bármit is készítenénk a lebontott karácsonyfánkból, gondoljuk végig, hogy az honnan is származik. Nagyon vagány videókat lehet az interneten látni a felhasználási módokról, de ne ugorjunk bele felelőtlenül, mert ártalmas is lehet. A kereskedelemben megvásárolt fenyőket általában növényvédőszerekkel kezelik, eleve nem emberi fogyasztásra vannak szánva.

A kereskedelemben kapható fenyők zömét rovar- és gombaölő szerekkel is kezelik, ezeket nem lehet lemosni vagy leforrázni a felületükről, ezért különösen fontos, hogy ezekből a fákból semmilyen formában ne készítsünk ételt vagy italt.

Hirdetés Olyan fenyőfát lehet felhasználni fogyasztásra, amelyről biztosra tudjuk, hogy tiszta és vegyszermentes környezetből származik. Érdemes ültetni is lucfenyőt, ha van helyünk hozzá. Így tudjuk, hogy honnan származik és biztonságosan felhasználható teához, sziruphoz vagy akár fermentált üdítőhöz is a díszek leszedése után. Ha csak nagyobb ágakat vágunk le róla és azokat helyezzük vázába, akkor is teremthetünk ünnepi hangulatot, és jövőre is lesz, ahonnan vágjunk. Kezeletlen karácsonyfát kisebb kertészetekben vagy közvetlenül a kistermelőktől tudunk beszerezni. Fontos, hogy kérdezzünk rá, ha ilyen karácsonyfát szeretnénk vásárolni, így biztosan biztonságos lesz majd a felhasználása.

Fotó: Pixabay

Ne csüggedjünk, ha idén kezelt karácsonyfánk van, ebből is készíthetünk hasznos dolgokat, csak ezek nem lesznek fogyaszthatóak. Kerülni kell fürdősó vagy inhaláló oldatként történő felhasználását is, mert káros lehet. Készülhet belőle dekoráció, amennyiben még nem hullik túlságosan. Asztali díszhez, mécsestartó mellé tudunk felhasználni belőle kisebb ágakat. Ha tudunk faragni, akkor sokféle formában újrahasznosítható a fenyő faanyaga – számos útmutatót találhatunk a különböző oldalakon egyszerűbb eszközök elkészítéséhez, teljesen kezdőknek is. Ha érzünk hozzá kedvet, akkor érdemes megpróbálni, jó móka lehet.

Faraghatunk belőle kerti jelölőtáblát, amire felírjuk, hogy milyen növényt ültettünk az adott helyre. Ezt cserepekbe is szúrhatjuk, hasznos, ha magról vetünk. Kis figurákat, kulcstartót, de jövő évre egyszerű karácsonyfadíszeket is készíthetünk.

Áztathatjuk tisztítószerek illatosításához is, amennyiben ez nem érintkezik majd a bőrünkkel felhasználás során. Gyakorta áztatják kis darabokra felvágva a tűleveles részeket ablaktisztító folyadékba, általános tisztítószerbe, de alkoholba és ecetbe is. Csak olyan felületekre használjuk, ahonnan kisgyerekek és háziállatok nem tudják lenyalni vagy magukra kenni. Ablak- és vécétisztításra használhatjuk biztonságosan kisgyermekes és háziállatos háztartásokban is. 1–2 hétig érdemes áztatni, annak függvényében, hogy mennyire szeretnénk erősre és illatosra a készülő folyadékot. Nem romlékony, így sokáig tárolható és felhasználható áztatott formában is. Csak a vizes áztatás esetén probléma a romlékonyság, ezt hűtőben tároljuk, maximum 4–5 napig, felcímkézve. Annyi alapanyagot használjunk, hogy a folyadék ellepje azt. Egy másik nagyon hasznos lehetőség a tűzgyújtóként történő felhasználás. Kandalló, kályha, fáskazán begyújtásához ideális alapanyag, száraz és könnyedén begyúl. Faforgácsot is kaparhatunk a nagyobb ágakból. De kerti tűzhely begyújtásához is megtarthatjuk, érdemes zsákban vagy papírdobozban tárolni megfelelő méretre felvágva és megszárítva.

Metszőollóval könnyedén felapríthatjuk, érdemes leteríteni alá egy pokrócot vagy műanyagfóliát, így könnyebb lesz feltakarítani utána.

Tűzgyújtóst is készíthetünk más alapanyagokkal keverve, ezek nagyon erősek, és a nagyobb fákat és kissé nedveseket is hatékonyan be tudják gyújtani. Szükségünk van hozzá tojástartó kartondobozra, de ennek hiányában muffin sütőforma is megfelel. Vágjuk fel a fenyőágakat, kb. 3–4 cm-es darabokra. Használhatunk még ép szegfűszeget, kisebb darab fahéjrudakat, de aszalt citrusszeleteket is. Ha ajándékba készítjük, akkor nagyon szépen fel lehet díszíteni illatos alapanyagokkal, amelyek mutatósak is. Szükségünk van még viaszra, ez lehet méhviasz, szójaviasz, de régi gyertyavégeket is újrahasznosíthatunk ehhez. Az elkészítéshez helyezzük a tojástartóba a kis fenyőágakat és a választásunk szerinti illatosító anyagokat. Egy régi konzervesdobozban gőzfürdő felett fel tudjuk olvasztani a viaszt, majd öntsük rá az alapanyagokra, amíg megtelik a forma. Hagyjuk kihűlni és megdermedni, 1–2 óra elteltével éles ollóval kivághatjuk egyenként a formákat. Nagyon egyszerű elkészíteni, és csodás illata lesz a szobának, kandallóba történő begyújtás esetén kimondottan előnyös.

Fotó: László Ildikó

Kezeletlen fenyőből szintén készülhetnek a fent említett lehetőségek, de emellett még sok más fogyasztható finomság is. Készíthetünk belőle teát, a tűlevelek és a vékony fás részek kerüljenek bele, és legyen teljesen száraz, ha tárolni is szeretnénk hosszabb távon. Keverhető más alapanyagokkal is, ebben az esetben a lucfenyő maximum 20% legyen a keverékben. Én általában áfonyalevéllel, szurokfűvel és kasvirággal szoktam keverni. 1,5 evőkanálnyit forrázzunk le 3 deci vízzel, és hagyjuk állni 8–10 percig lefedve. Leszűrés után fogyasztható, fűszeres ízű tea, kimondottan kellemes a téli időszakban fogyasztva. Áztathatjuk limonádéba is a felvágott tűleveles részeket, készítsünk egy egyszerű limonádéalapot, és literenként egészítsük ki 15–20 cm-es feldarabolt ágacskával. Egy estén keresztül áztassuk hűtőben, másnap szűrjük le, és maximum 5 napig tároljuk.

Fotó: Tuchiluș Alex

Áztathatjuk szörp és szirup készítéséhez is, én hidegen szoktam áztatni a hűtőben vagy a pincében 2–3 napon keresztül, naponta átkavarva. Fermentált üdítő készítés esetén „Sprite” jellegű frissítőnk lesz, csak egészséges és probiotikus formában. Összetevők: nagy befőttesüveg (kb. 4 literes, savanyúságos)

3 liter ivóvíz

250 g nádcukor

friss vagy szárított kezeletlen lucfenyőágak felaprítva

keverhető: szárított, fagyasztott vagy friss gyümölccsel, gyógynövényekkel és fűszernövényekkel. Az üveg ¼ részét töltsék ki az alapanyagok lazán

3–4 citrom leve (9–10 ek. citromlé vagy más citrus leve Elkészítés: A befőttesüveget tisztára mossuk, nem szükséges sterilizálni. Elkezdjük az alapanyagokat berétegezni, aprítsuk és vágjuk fel a felhasználni kívánt gyümölcsöket és gyógynövényeket. Ha lucfenyőt használunk, akkor ollóval vágjuk fel a tűleveleket, mindig keressük meg a legjobb módszert az aprításhoz, ami az adott alapanyaghoz szükséges. Tegyük az üvegbe a nádcukrot, a citromlevet, és öntsük fel vízzel. Kavarjuk át alaposan és helyezzük rá a kupakot. Körülbelül 3–4 nap alatt fog elkészülni, a hőmérséklet függvényében. Naponta egyszer kavarjuk át alaposan. Konyhapultra vagy asztalra tegyük, az ideális hőmérséklet az erjedéshez 20–26 Celsius-fok között van. Ennél alacsonyabb hőmérsékleten lassabban fog erjedni, és nagyon vontatottan léphetnek fel problémák, mint például a nyálkásodás. Ha eltelt a 3–4 nap, kóstoljuk meg, és ha kellően savanykásnak érezzük már és tetszik az íze, akkor leszűrhetjük és palackozzuk be (mindig üveget használjunk és ne töltsük teljesen tele). Hűtőben tároljuk, maximum 7–10 napig.

Az íze a napok teltével változni és fejlődni fog, míg alkohol kezd el képződni benne.

Ez is fogyasztható, vegyíthető akár vízzel is. Ha túl erősnek érezzük, akkor a fermentált üdítőt is fogyaszthatjuk vízzel hígítva. Naponta 1–2 pohárral fogyasszunk belőle, megfigyelve, hogy hogyan reagál rá a gyomrunk. Emésztést elősegítő és antioxidánsokban gazdag italt készíthetünk ezzel a módszerrel egész évben. Nyáron már 2 nap alatt is elkészül, ezért mindig figyeljük, hogyan alakul, kóstoljuk meg időközönként.

Fotó: Csató Andrea

Finom fűszersó is készülhet belőle, dörzsöljük vagy vágjuk le csak a tűleveleket, és keverjük össze fele-fele arányban sóval. Turmix, feldolgozógép vagy kávédaráló segítségével őröljük le. Mozsárban is összedolgozható kisebb mennyiség esetén, csak nagyon időigényes. Legyen teljesen száraz a tűlevél, vagy terítsük ki a sós összedolgozás után sütőpapírra és meleg helyen szárítsuk pár napig.

Kellemes, citrusos, kissé gyantás ízvilágú fűszersót kapunk, sokféle étel ízesítéséhez felhasználhatjuk.

Egyszerű ételeket, pirítóst, szendvicset gyorsan izgalmassá tehetünk általa. Keverhetjük más fűszernövényekkel is – kakukkfűvel, zsályával és bazsalikommal keverve még izgalmasabb fűszerré válik. A levágott ágakat kozmetikumok készítéséhez is felhasználhatjuk, kézkrém és testápoló illatosításához, jó minőségű olajba áztatva kiváló lehet. Hidegen vagy melegen is lehet áztatni a célunktól függően. Inhaláláshoz és fürdősó illatosítására is alkalmas, erdei hangulatot teremthetünk általa.

Fotó: Olti Angyalka

A kertben történő felhasználására is vannak lehetőségek, aprítsuk fel, és szórjuk a savas talajt kedvelő növényeink köré. Azálea, hortenzia, áfonyafélék és árnyékliliomok köré szórhatjuk talajtakaróként. Enyhén savasít, de ösvényekre és kerítés melletti töltésbe is tehetjük.

Ha tavasszal készítünk magaságyásokat, akkor töltőanyagnak is ideális, csak olyan növényeket ültessünk rá, amelyek tűrik vagy kedvelik az enyhén savanyú talajt.