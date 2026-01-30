Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Újabb színészlegenda távozott: elhunyt Catherine O'Hara

Catherine O'Hara egyik utolsó szerepében, a The Last of Us második évadában • Fotó: HBO

Catherine O'Hara egyik utolsó szerepében, a The Last of Us második évadában

Fotó: HBO

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

71 éves korában elhunyt pénteken Catherine O’Hara a Reszkessetek betörők, Beetlejuice, Wyayy Earp, Schitt$ Creek és a The Last of Us színésznője. Halálának oka egyelőre még nem ismert.

Tamás Attila

2026. január 30., 21:542026. január 30., 21:54

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Beetlejuice Deliajaként és a Reszkessetek betörők Kate McAllisterjeként, Kevin anyjaként híressé vált színésznő több mint száz produkcióban szerepelt,

legutóbb olyan sorozatokban láthattuk, mint a The Last of Us, a Schitt$ Creek vagy éppen az Apple-nél készült The Studio.

Hirdetés

O'Hara Tim Burton több filmjében szerepelt, elsőként az 1988-as Beetlejuice – Kísértethistóriában. A Karácsonyi lidércnyomás (1993) és a Frankenweenie – Ebcsont beforr (2012) című Burton-rendezésekben a színésznő a hangját kölcsönözte.

2010-ben a Temple Grandin című tévéfilmben nyújtott alakítását Primetime Emmy-díjra jelölték legjobb női mellékszereplő (televíziós minisorozat vagy tévéfilm) kategóriában.

A Schitt's Creek című sorozattal két Canadian Screen Awards díjat szerzett, mely Kanada legnevesebb filmes díjának számít.

Színészi pályafutását a torontói Second City társulatnál kezdte, majd pedig az ebből kinőtt SCTV egyik fontos tagja lett.

A 2010-es évektől ismét bekerült a köztudatba a kanadai Schitt’s Creek népszerűsége nyomán. Több másik sorozatban is feltűnt mellékszereplőként, emellett pedig animációs filmek szereplőinek szinkronhangját adta. A The Last of Us második évadában Gail Lynden-t alakította akinek férjét a történet szerint maga Joel ölte meg, ennek ellenére meg tudott bocsátani neki.

Catherine O’Hara 1954-ben született Torontóban, hétgyermekes család hatodik gyermekeként. 1992 óta volt házas Bo Welch látványtervezővel, házasságukból két fiú született.

Külföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Vészforgatókönyv: akár 12 lejbe is kerülhet egy liter gázolaj
Vaddisznó támadt egy emberre, sok vért veszített az áldozat
Több mint ötvenszeres magyar válogatott labdarúgóval és Barcelonában nevelkedett tehetséggel erősít az FK Csíkszereda
Erdélyt félti egy AUR-os helyi képviselő a gyulafehérvári fejedelmi palotának megítélt magyar állami támogatás miatt
A legrosszabbkor bukta el veretlenségét az FTC, az FCSB számára véget ért az Európa-liga
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Vészforgatókönyv: akár 12 lejbe is kerülhet egy liter gázolaj
Székelyhon

Vészforgatókönyv: akár 12 lejbe is kerülhet egy liter gázolaj
Vaddisznó támadt egy emberre, sok vért veszített az áldozat
Székelyhon

Vaddisznó támadt egy emberre, sok vért veszített az áldozat
Több mint ötvenszeres magyar válogatott labdarúgóval és Barcelonában nevelkedett tehetséggel erősít az FK Csíkszereda
Székely Sport

Több mint ötvenszeres magyar válogatott labdarúgóval és Barcelonában nevelkedett tehetséggel erősít az FK Csíkszereda
Erdélyt félti egy AUR-os helyi képviselő a gyulafehérvári fejedelmi palotának megítélt magyar állami támogatás miatt
Krónika

Erdélyt félti egy AUR-os helyi képviselő a gyulafehérvári fejedelmi palotának megítélt magyar állami támogatás miatt
A legrosszabbkor bukta el veretlenségét az FTC, az FCSB számára véget ért az Európa-liga
Székely Sport

A legrosszabbkor bukta el veretlenségét az FTC, az FCSB számára véget ért az Európa-liga
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Nőileg

Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 30., péntek

Csenei gyilkosság: elvették a szülőktől és állami felügyelet alá helyezték a 13 éves gyanusítottat

A csenei gyerekgyilkosságban érintett 13 éves fiú szüleitől megvonták a szülői jogokat, és a kiskorút a Temes megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (DGASPC) képviselői elvitték a családjától.

Csenei gyilkosság: elvették a szülőktől és állami felügyelet alá helyezték a 13 éves gyanusítottat
Csenei gyilkosság: elvették a szülőktől és állami felügyelet alá helyezték a 13 éves gyanusítottat
2026. január 30., péntek

Csenei gyilkosság: elvették a szülőktől és állami felügyelet alá helyezték a 13 éves gyanusítottat
Hirdetés
2026. január 30., péntek

Miniszter: méltánytalan betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy az első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre

Méltánytalan a valóban betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy ennek első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre, mert a hatóságok „elvesztették az ellenőrzést” a fiktív betegszabadságok felett – véli az egészségügyi miniszter.

Miniszter: méltánytalan betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy az első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre
Miniszter: méltánytalan betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy az első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre
2026. január 30., péntek

Miniszter: méltánytalan betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy az első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre
2026. január 30., péntek

Fémből készült, több mint három méter magas medveszobrot állítanak Tusnádfürdőn

Óriási medveszobrot állítanak Tusnádfürdőn, Szőke Gábor Miklós szobrászművész 3,5 méter magas alkotását jövő héten avatják fel – tájékoztatta az MTI-t pénteken Varga Attila, a szoborállítást kezdeményező tusnádfürdői Szent Kristóf Panzió tulajdonosa.

Fémből készült, több mint három méter magas medveszobrot állítanak Tusnádfürdőn
Fémből készült, több mint három méter magas medveszobrot állítanak Tusnádfürdőn
2026. január 30., péntek

Fémből készült, több mint három méter magas medveszobrot állítanak Tusnádfürdőn
2026. január 30., péntek

Korodi: a feszültség az önkormányzatokon csattant

Az embereket érzékenyen érintő adóemelésről is beszélt Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere a helyi önkormányzati képviselők januári ülésén. Mint mondta, a kormány döntését kellett végrehajtaniuk, az emberek feszültsége mégis rájuk irányul.

Korodi: a feszültség az önkormányzatokon csattant
Korodi: a feszültség az önkormányzatokon csattant
2026. január 30., péntek

Korodi: a feszültség az önkormányzatokon csattant
Hirdetés
2026. január 30., péntek

Vaddisznó támadt egy emberre, sok vért veszített az áldozat

Vaddisznótámadásban sérült meg súlyosan és vesztett sok vért egy ember az Argeș megyei Nucșoara község nehezen megközelíthető területén. Megmentésére a hegyimentőket is riasztották.

Vaddisznó támadt egy emberre, sok vért veszített az áldozat
Vaddisznó támadt egy emberre, sok vért veszített az áldozat
2026. január 30., péntek

Vaddisznó támadt egy emberre, sok vért veszített az áldozat
2026. január 30., péntek

Vészforgatókönyv: akár 12 lejbe is kerülhet egy liter gázolaj

Egy lehetséges regionális válság súlyosságától függően 50 banitól 4,5 lejig terjedő összeggel nőhet az üzemanyag ára Romániában, és a gázolaj esetében lesz nagyobb a drágulás mértéke – véli az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.

Vészforgatókönyv: akár 12 lejbe is kerülhet egy liter gázolaj
Vészforgatókönyv: akár 12 lejbe is kerülhet egy liter gázolaj
2026. január 30., péntek

Vészforgatókönyv: akár 12 lejbe is kerülhet egy liter gázolaj
2026. január 30., péntek

Barátom, Antal István emlékére – Távozott egy példakép, egy erős „székely szikla”
Barátom, Antal István emlékére – Távozott egy példakép, egy erős „székely szikla”
Barátom, Antal István emlékére – Távozott egy példakép, egy erős „székely szikla”
2026. január 30., péntek

Barátom, Antal István emlékére – Távozott egy példakép, egy erős „székely szikla”
Hirdetés
2026. január 30., péntek

Nicușor Dan szerint két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket

Nicușor Dan államfő szerint napjainkban két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket: a drogok, illetve az elidegenedés, a közösséghez való tartozás hiánya.

Nicușor Dan szerint két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket
Nicușor Dan szerint két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket
2026. január 30., péntek

Nicușor Dan szerint két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket
2026. január 30., péntek

Mennyi marad helyben? – két forgatókönyvet vázolt fel az államfő az adókat illetően

Észszerűtlennek tartja Nicușor Dan államfő, hogy a polgármesterek a jelenlegi helyzetben „többet kérjenek, mint amennyiből 2025-ben gazdálkodhattak”.

Mennyi marad helyben? – két forgatókönyvet vázolt fel az államfő az adókat illetően
Mennyi marad helyben? – két forgatókönyvet vázolt fel az államfő az adókat illetően
2026. január 30., péntek

Mennyi marad helyben? – két forgatókönyvet vázolt fel az államfő az adókat illetően
2026. január 30., péntek

El kell indítani a Kalász negyedi temető bővítésének folyamatát

Nem lehet tovább várni a csíkszeredai Kalász negyedi köztemető területének bővítésével, a folyamatot idén el kell indítani – tudtuk meg. Azt még nem lehet tudni, hogy melyik irányba lehet kiterjeszteni a sírkertet, erről később születik döntés.

El kell indítani a Kalász negyedi temető bővítésének folyamatát
El kell indítani a Kalász negyedi temető bővítésének folyamatát
2026. január 30., péntek

El kell indítani a Kalász negyedi temető bővítésének folyamatát
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!