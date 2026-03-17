Bővült a villanyhálózat Székelyudvarhelyen, de még van igény hasonló fejlesztésre

Fotó: Olti Angyalka
Három utcában bővült a villanyhálózat Székelyudvarhelyen, másik két zónában pedig készülnek a tervek egy hasonló fejlesztésre. Az igény ennél jóval nagyobb, de sok helyszínen a magántulajdonban lévő utcarészek lehetetlenítik el a munkát.
Közösen ruházott be az áramszolgáltató és a székelyudvarhelyi önkormányzat, hogy bővíthessék a villanyhálózatot a Csalókán. Az összefogásnak, illetve a lakók hozzáállásának köszönhetően
A beruházás során 64 villanyórahely létesült, ezekre csatlakozhatnak a lakók, ha szerződést kötnek az áramszolgáltatóval. A projekt megtervezése 25 ezer lejbe került, a beruházás összértéke pedig 765 ezer lej. Ezt fele-fele arányban téríti meg az önkormányzat és a villamossági vállalat.
Zörgő Noémi, a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal szóvivője a Székelyhonnak elmondta, általánosságban a város peremterületein kellene bővíteni még a villanyhálózatot Székelyudvarhelyen, méghozzá ott, ahol új házak épültek. Gyakorinak számít azonban, hogy
A vonatkozó jogszabályok értelmében pedig a polgármesteri hivatal csak olyan helyszíneken avatkozhat be, amelyek köztulajdonban vannak.
Leadták a megfelelő területrészeket, így bővülhetett a villanyhálózat
Éppen ezért lenne fontos, hogy a lakók hivatalosan átadják az önkormányzatnak az említett területeket – húzta alá. Ezt néhányan meg is teszik, hiszen időről időre találkozni a telkek köztulajdonba vételével kapcsolatos határozattervezetekkel a tanácsüléseken.
Sajnos azonban nem ritka, hogy
Zörgő Noémitől megtudtuk, hogy bár kérést kaptak, az említett tulajdonjogi problémák miatt egyelőre nem tudják bővíteni a villanyhálózatot a csereháti és szombatfalvi részeken, ugyanakkor a Keresztvápa és a Termés utcákban.
A szóvivő arra is kitért, hogy a Széldomb, Kolibri, Borvíz, Medvék, Csanády György, Csillagösvény és Templom utcákban a lakók átadták az önkormányzatnak a megfelelő területeket, így ott már nincs törvényes akadálya a fejlesztésnek – az áramszolgáltató már készíti is a megvalósíthatósági tanulmányt.
Hasonló a helyzet a Szászok táborában is: ez esetben a Magnólia, Szeles János, illetve a Móricz Zsigmond utca egy részében bővítenék a hálózatot.
