Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Bővült a villanyhálózat Székelyudvarhelyen, de még van igény hasonló fejlesztésre

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Három utcában bővült a villanyhálózat Székelyudvarhelyen, másik két zónában pedig készülnek a tervek egy hasonló fejlesztésre. Az igény ennél jóval nagyobb, de sok helyszínen a magántulajdonban lévő utcarészek lehetetlenítik el a munkát.

Fülöp-Székely Botond

2026. március 17., 11:522026. március 17., 11:52

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Közösen ruházott be az áramszolgáltató és a székelyudvarhelyi önkormányzat, hogy bővíthessék a villanyhálózatot a Csalókán. Az összefogásnak, illetve a lakók hozzáállásának köszönhetően

a Móricz Zsigmond utca egy részén, valamint a Naposdomb és a Levendula utcákban valósult meg a fejlesztés.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A beruházás során 64 villanyórahely létesült, ezekre csatlakozhatnak a lakók, ha szerződést kötnek az áramszolgáltatóval. A projekt megtervezése 25 ezer lejbe került, a beruházás összértéke pedig 765 ezer lej. Ezt fele-fele arányban téríti meg az önkormányzat és a villamossági vállalat.

Egyszer a terület, aztán a villany

Zörgő Noémi, a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal szóvivője a Székelyhonnak elmondta, általánosságban a város peremterületein kellene bővíteni még a villanyhálózatot Székelyudvarhelyen, méghozzá ott, ahol új házak épültek. Gyakorinak számít azonban, hogy

bár kérést kapnak a lakóktól az ilyen jellegű fejlesztések elvégzésére, azt mégsem teljesíthetik, hiszen magántulajdonban vannak az út menti területrészek, ahol el lehetne vezetni a kábeleket.

A vonatkozó jogszabályok értelmében pedig a polgármesteri hivatal csak olyan helyszíneken avatkozhat be, amelyek köztulajdonban vannak.

Leadták a megfelelő területrészeket, így bővülhetett a villanyhálózat Galéria

Leadták a megfelelő területrészeket, így bővülhetett a villanyhálózat

Fotó: Olti Angyalka

Éppen ezért lenne fontos, hogy a lakók hivatalosan átadják az önkormányzatnak az említett területeket – húzta alá. Ezt néhányan meg is teszik, hiszen időről időre találkozni a telkek köztulajdonba vételével kapcsolatos határozattervezetekkel a tanácsüléseken.

Hirdetés

Sajnos azonban nem ritka, hogy

egy-egy utcában többen leadják a fejlesztéshez szükséges területet, ám van néhány lakó, akit nem lehet meggyőzni erről, így a többiek számára is elmarad a közpénzből történő fejlesztés.

Zörgő Noémitől megtudtuk, hogy bár kérést kaptak, az említett tulajdonjogi problémák miatt egyelőre nem tudják bővíteni a villanyhálózatot a csereháti és szombatfalvi részeken, ugyanakkor a Keresztvápa és a Termés utcákban.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Ahol fejlesztik a hálózatot

A szóvivő arra is kitért, hogy a Széldomb, Kolibri, Borvíz, Medvék, Csanády György, Csillagösvény és Templom utcákban a lakók átadták az önkormányzatnak a megfelelő területeket, így ott már nincs törvényes akadálya a fejlesztésnek – az áramszolgáltató már készíti is a megvalósíthatósági tanulmányt.

A munkálatok értékét fele-fele arányban fogja törleszteni az önkormányzat és a szolgáltató, ha ezt jóváhagyják a helyi képviselők.

Hasonló a helyzet a Szászok táborában is: ez esetben a Magnólia, Szeles János, illetve a Móricz Zsigmond utca egy részében bővítenék a hálózatot.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

2026. március 17., kedd

Szijjártó Péter: mondjanak véleményt a nemzet jövőjéről

Sok százezer határon túli magyar állampolgár levélben adhatja le szavazatát az április 12-i magyar országgyűlési választásokra. „Éljenek a lehetőséggel” – erre biztat minden érintettet Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter: mondjanak véleményt a nemzet jövőjéről
Szijjártó Péter: mondjanak véleményt a nemzet jövőjéről
2026. március 17., kedd

Szijjártó Péter: mondjanak véleményt a nemzet jövőjéről
Hirdetés
2026. március 17., kedd

Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban

Bár az elmúlt hetekben egyre inkább tavasziasra fordult az időjárás, a fagyok még nem értek véget. Kedden hajnalban Székelyföld teljes területén fagypont alá süllyedt a hőmérők higanyszála.

Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban
Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban
2026. március 17., kedd

Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban
2026. március 17., kedd

F-16-osokat riasztottak: dróndarabok hullottak le a román határnál

Újabb dróntámadásokat intézett a román határ közelében lévő ukrán civil infrastruktúra ellen Oroszország keddre virradóra, a Tulcea megyei Plauru térségében lehulló dróndarabokat észleltek.

F-16-osokat riasztottak: dróndarabok hullottak le a román határnál
F-16-osokat riasztottak: dróndarabok hullottak le a román határnál
2026. március 17., kedd

F-16-osokat riasztottak: dróndarabok hullottak le a román határnál
2026. március 17., kedd

Az egyik legfontosabb bizottságban vitáznak kedden a költségvetésről

A parlament költségvetési és pénzügyi bizottságaiban folytatódik kedden a 2026-os állami költségvetés tervezetének vitája.

Az egyik legfontosabb bizottságban vitáznak kedden a költségvetésről
Az egyik legfontosabb bizottságban vitáznak kedden a költségvetésről
2026. március 17., kedd

Az egyik legfontosabb bizottságban vitáznak kedden a költségvetésről
Hirdetés
2026. március 17., kedd

Ahol nem bojkottálják, ott matekből próbavizsgáznak a nyolcadikosok

A nyolcadikosok próba-képességvizsgájának második napján, kedden matematikából mérik fel a tanulók tudását.

Ahol nem bojkottálják, ott matekből próbavizsgáznak a nyolcadikosok
Ahol nem bojkottálják, ott matekből próbavizsgáznak a nyolcadikosok
2026. március 17., kedd

Ahol nem bojkottálják, ott matekből próbavizsgáznak a nyolcadikosok
2026. március 16., hétfő

Felszámolják az önkényesen elfoglalt „magánparkolókat” Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós mindegyik lakónegyedében jellemző, hogy a lakók közterületeket foglalnak el, és azokat saját parkolóhelyként használják. A helyi rendőrség most akciót indít ennek megszüntetésére.

Felszámolják az önkényesen elfoglalt „magánparkolókat” Gyergyószentmiklóson
Felszámolják az önkényesen elfoglalt „magánparkolókat” Gyergyószentmiklóson
2026. március 16., hétfő

Felszámolják az önkényesen elfoglalt „magánparkolókat” Gyergyószentmiklóson
2026. március 16., hétfő

Lángba borult egy autó a nagy erejű ütközés után, egy áldozat bennégett

Két ember életét vesztette egy közúti balesetben a Kovászna megyével szomszédos Buzău megyében, miután egy személyautó és egy haszongépjármű összeütközött.

Lángba borult egy autó a nagy erejű ütközés után, egy áldozat bennégett
Lángba borult egy autó a nagy erejű ütközés után, egy áldozat bennégett
2026. március 16., hétfő

Lángba borult egy autó a nagy erejű ütközés után, egy áldozat bennégett
Hirdetés
2026. március 16., hétfő

Új hír a Szülőföldön Magyarul Programról: március 17-től lehet igényelni a támogatást

Kiközölte a Rákóczi Szövetség a Szülőföldön Magyarul Program idei támogatásigénylési időszakát.

Új hír a Szülőföldön Magyarul Programról: március 17-től lehet igényelni a támogatást
Új hír a Szülőföldön Magyarul Programról: március 17-től lehet igényelni a támogatást
2026. március 16., hétfő

Új hír a Szülőföldön Magyarul Programról: március 17-től lehet igényelni a támogatást
2026. március 16., hétfő

Összeszólalkoztak, majd az ittas vendég 10 ezer lejes kárt okozott

Összeveszett a vendéglátóegység üzemeltetőjével, majd több mint 10 ezer lej értében rongált meg javakat egy férfi Salamás községben szombaton, akit azóta őrizetbe vettek a hatóságok – tájékoztat a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Összeszólalkoztak, majd az ittas vendég 10 ezer lejes kárt okozott
Összeszólalkoztak, majd az ittas vendég 10 ezer lejes kárt okozott
2026. március 16., hétfő

Összeszólalkoztak, majd az ittas vendég 10 ezer lejes kárt okozott
2026. március 16., hétfő

Megkönnyített ügyintézés: munkapontot nyitott Segesváron a gépjármű-nyilvántartó

Szászrégen után hétfőn Segesváron is megnyílt a gépjármű-nyilvántartási iroda, ami mintegy ötvenezer személyt szolgál ki.

Megkönnyített ügyintézés: munkapontot nyitott Segesváron a gépjármű-nyilvántartó
Megkönnyített ügyintézés: munkapontot nyitott Segesváron a gépjármű-nyilvántartó
2026. március 16., hétfő

Megkönnyített ügyintézés: munkapontot nyitott Segesváron a gépjármű-nyilvántartó
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!