Bővült a villanyhálózat Székelyudvarhelyen, de még van igény hasonló fejlesztésre

Három utcában bővült a villanyhálózat Székelyudvarhelyen, másik két zónában pedig készülnek a tervek egy hasonló fejlesztésre. Az igény ennél jóval nagyobb, de sok helyszínen a magántulajdonban lévő utcarészek lehetetlenítik el a munkát.

Fülöp-Székely Botond 2026. március 17., 11:522026. március 17., 11:52

Közösen ruházott be az áramszolgáltató és a székelyudvarhelyi önkormányzat, hogy bővíthessék a villanyhálózatot a Csalókán. Az összefogásnak, illetve a lakók hozzáállásának köszönhetően

a Móricz Zsigmond utca egy részén, valamint a Naposdomb és a Levendula utcákban valósult meg a fejlesztés.

A beruházás során 64 villanyórahely létesült, ezekre csatlakozhatnak a lakók, ha szerződést kötnek az áramszolgáltatóval. A projekt megtervezése 25 ezer lejbe került, a beruházás összértéke pedig 765 ezer lej. Ezt fele-fele arányban téríti meg az önkormányzat és a villamossági vállalat. Egyszer a terület, aztán a villany Zörgő Noémi, a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal szóvivője a Székelyhonnak elmondta, általánosságban a város peremterületein kellene bővíteni még a villanyhálózatot Székelyudvarhelyen, méghozzá ott, ahol új házak épültek. Gyakorinak számít azonban, hogy

bár kérést kapnak a lakóktól az ilyen jellegű fejlesztések elvégzésére, azt mégsem teljesíthetik, hiszen magántulajdonban vannak az út menti területrészek, ahol el lehetne vezetni a kábeleket.

A vonatkozó jogszabályok értelmében pedig a polgármesteri hivatal csak olyan helyszíneken avatkozhat be, amelyek köztulajdonban vannak.

Leadták a megfelelő területrészeket, így bővülhetett a villanyhálózat Fotó: Olti Angyalka

Éppen ezért lenne fontos, hogy a lakók hivatalosan átadják az önkormányzatnak az említett területeket – húzta alá. Ezt néhányan meg is teszik, hiszen időről időre találkozni a telkek köztulajdonba vételével kapcsolatos határozattervezetekkel a tanácsüléseken. Sajnos azonban nem ritka, hogy

egy-egy utcában többen leadják a fejlesztéshez szükséges területet, ám van néhány lakó, akit nem lehet meggyőzni erről, így a többiek számára is elmarad a közpénzből történő fejlesztés.

Zörgő Noémitől megtudtuk, hogy bár kérést kaptak, az említett tulajdonjogi problémák miatt egyelőre nem tudják bővíteni a villanyhálózatot a csereháti és szombatfalvi részeken, ugyanakkor a Keresztvápa és a Termés utcákban.

Ahol fejlesztik a hálózatot A szóvivő arra is kitért, hogy a Széldomb, Kolibri, Borvíz, Medvék, Csanády György, Csillagösvény és Templom utcákban a lakók átadták az önkormányzatnak a megfelelő területeket, így ott már nincs törvényes akadálya a fejlesztésnek – az áramszolgáltató már készíti is a megvalósíthatósági tanulmányt.

A munkálatok értékét fele-fele arányban fogja törleszteni az önkormányzat és a szolgáltató, ha ezt jóváhagyják a helyi képviselők.

Hasonló a helyzet a Szászok táborában is: ez esetben a Magnólia, Szeles János, illetve a Móricz Zsigmond utca egy részében bővítenék a hálózatot.

