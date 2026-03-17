Sepsiszentgyörgyre, majd Csíkszeredába érkezik a Székely menyasszony tárlat

Székelyföldre érkezik a Székely menyasszony című kiállítás, amely március 20-tól lesz látogatható Sepsiszentgyörgyön, majd április 29-től Csíkszeredában.

A tárlatnak Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központ ad otthont, amelynek részéről Kopacz Attila igazgató tiszteli meg jelenlétével az eseményt. A megnyitó házigazdái Kopacz Attila és Szebeni Zsuzsanna lesznek, vendégük Kissné Hlatki Katalin, Magyarország bukaresti nagykövete, valamint Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke, akik közösen nyitják meg a tárlatot.

A kiállítás társszervezője a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy, amely a gyűjtési folyamatot is szervezi és koordinálja. A megnyitón az intézet képviseletében jelen lesz Szebeni Zsuzsanna igazgató is.

korábban írtuk Székely Menyasszony: negyven év után beteljesült álom Nem hiszel a csodákban? Akkor ismerd meg Zsuzsi és Levente történetét, akik életük romjain újra egymásra találtak, és végül valóra váltották tinédzserkori álmukat.

A sepsiszentgyörgyi megnyitó 20-án 19 órától kezdődik.

A látogatók a kiállításon megtekinthetik többek között Benedek Elek és Fischer Mária szerelmes levelezését, székely nők generációkon át megőrzött esküvői emlékeit, valamint huszonnégy asszony személyes történetét, amelyek révén megelevenedik a magyar nőtörténet fél évezrede. Az interaktív installációk segítségével