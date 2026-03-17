Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Sepsiszentgyörgyre, majd Csíkszeredába érkezik a Székely menyasszony tárlat

• Fotó: Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Székelyföldre érkezik a Székely menyasszony című kiállítás, amely március 20-tól lesz látogatható Sepsiszentgyörgyön, majd április 29-től Csíkszeredában.

Székelyhon

2026. március 17., 14:532026. március 17., 14:53

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tárlatnak Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központ ad otthont, amelynek részéről Kopacz Attila igazgató tiszteli meg jelenlétével az eseményt. A megnyitó házigazdái Kopacz Attila és Szebeni Zsuzsanna lesznek, vendégük Kissné Hlatki Katalin, Magyarország bukaresti nagykövete, valamint Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke, akik közösen nyitják meg a tárlatot.

A kiállítás társszervezője a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy, amely a gyűjtési folyamatot is szervezi és koordinálja. A megnyitón az intézet képviseletében jelen lesz Szebeni Zsuzsanna igazgató is.

Székely Menyasszony: negyven év után beteljesült álom
Székely Menyasszony: negyven év után beteljesült álom

Nem hiszel a csodákban? Akkor ismerd meg Zsuzsi és Levente történetét, akik életük romjain újra egymásra találtak, és végül valóra váltották tinédzserkori álmukat.

A sepsiszentgyörgyi megnyitó 20-án 19 órától kezdődik.

A látogatók a kiállításon megtekinthetik többek között Benedek Elek és Fischer Mária szerelmes levelezését, székely nők generációkon át megőrzött esküvői emlékeit, valamint huszonnégy asszony személyes történetét, amelyek révén megelevenedik a magyar nőtörténet fél évezrede. Az interaktív installációk segítségével

több mint 2800 esküvői fotó közül válogathatnak, köztük 132 székelyföldi felvétellel.

A vizuális és élményszerű bemutatást felpróbálható párták, valamint a házassághoz kapcsolódó fogalmakból épített szimbolikus „szalagerdő” teszi teljessé.

Hirdetés

A Székely menyasszony kiállítás 2026. április 24-ig látogatható Sepsiszentgyörgyön, majd április 29-től Csíkszeredában várja az érdeklődőket.

Sírig tartó szerelem: Benedek Elek és Fischer Mária házassága
Sírig tartó szerelem: Benedek Elek és Fischer Mária házassága

Hogyan találkozott a nagy mesemondó egy trafikosné aranyszőke hajú lányával, majd hogyan vallott szerelmet neki? Miként lett házasság ebből, hová indultak nászútra? És miről leveleztek egymással? Ez is kiderül a Székely Menyasszony kiállításon.

Székely Menyasszony: egyéni történetekből közös élmény
Székely Menyasszony: egyéni történetekből közös élmény

A székely közösség múltjának és jelenének sokszínű, élő lenyomatát mutatná meg a Magyar Nemzeti Múzeum és a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet Székely Menyasszony című tárlata. A kiállítás kurátorával, Simonovics Ildikóval beszélgettünk.

Csíkszék Háromszék Kiállítás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 17., kedd

Védelmi miniszter: Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást

Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást – jelentette ki kedden Radu Miruță védelmi miniszter.

2026. március 17., kedd

Hirdetés
2026. március 17., kedd

Közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium a bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét

Közvitára bocsátotta kedden az oktatási minisztérium a 2026-2027-es tanévre vonatkozó bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

A pénzügyminiszter szerint is lépni kellene az üzemanyag további drágulásának megelőzéséért

A pénzügyminisztérium elkészítette az üzemanyagárakkal kapcsolatos elemzését, és a kormány „a következő napokban” várhatóan dönteni fog a következő lépésekről – nyilatkozta egy keddi sajtóeseményen Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Szijjártó Péter: mondjanak véleményt a nemzet jövőjéről

Sok százezer határon túli magyar állampolgár levélben adhatja le szavazatát az április 12-i magyar országgyűlési választásokra. „Éljenek a lehetőséggel” – erre biztat minden érintettet Szijjártó Péter.

2026. március 17., kedd

Hirdetés
2026. március 17., kedd

Bővült a villanyhálózat Székelyudvarhelyen, de még van igény hasonló fejlesztésre

Három utcában bővült a villanyhálózat Székelyudvarhelyen, másik két zónában pedig készülnek a tervek egy hasonló fejlesztésre. Az igény ennél jóval nagyobb, de sok helyszínen a magántulajdonban lévő utcarészek lehetetlenítik el a munkát.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban

Bár az elmúlt hetekben egyre inkább tavasziasra fordult az időjárás, a fagyok még nem értek véget. Kedden hajnalban Székelyföld teljes területén fagypont alá süllyedt a hőmérők higanyszála.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

F-16-osokat riasztottak: dróndarabok hullottak le a román határnál

Újabb dróntámadásokat intézett a román határ közelében lévő ukrán civil infrastruktúra ellen Oroszország keddre virradóra, a Tulcea megyei Plauru térségében lehulló dróndarabokat észleltek.

2026. március 17., kedd

Hirdetés
2026. március 17., kedd

Az egyik legfontosabb bizottságban vitáznak kedden a költségvetésről

A parlament költségvetési és pénzügyi bizottságaiban folytatódik kedden a 2026-os állami költségvetés tervezetének vitája.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Ahol nem bojkottálják, ott matekből próbavizsgáznak a nyolcadikosok

A nyolcadikosok próba-képességvizsgájának második napján, kedden matematikából mérik fel a tanulók tudását.

2026. március 17., kedd

2026. március 16., hétfő

Felszámolják az önkényesen elfoglalt „magánparkolókat” Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós mindegyik lakónegyedében jellemző, hogy a lakók közterületeket foglalnak el, és azokat saját parkolóhelyként használják. A helyi rendőrség most akciót indít ennek megszüntetésére.

2026. március 16., hétfő

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!