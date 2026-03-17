Sepsiszentgyörgyre, majd Csíkszeredába érkezik a Székely menyasszony tárlat

Fotó: Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy
Székelyföldre érkezik a Székely menyasszony című kiállítás, amely március 20-tól lesz látogatható Sepsiszentgyörgyön, majd április 29-től Csíkszeredában.
A tárlatnak Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központ ad otthont, amelynek részéről Kopacz Attila igazgató tiszteli meg jelenlétével az eseményt. A megnyitó házigazdái Kopacz Attila és Szebeni Zsuzsanna lesznek, vendégük Kissné Hlatki Katalin, Magyarország bukaresti nagykövete, valamint Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke, akik közösen nyitják meg a tárlatot.
A kiállítás társszervezője a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy, amely a gyűjtési folyamatot is szervezi és koordinálja. A megnyitón az intézet képviseletében jelen lesz Szebeni Zsuzsanna igazgató is.
A sepsiszentgyörgyi megnyitó 20-án 19 órától kezdődik.
A látogatók a kiállításon megtekinthetik többek között Benedek Elek és Fischer Mária szerelmes levelezését, székely nők generációkon át megőrzött esküvői emlékeit, valamint huszonnégy asszony személyes történetét, amelyek révén megelevenedik a magyar nőtörténet fél évezrede. Az interaktív installációk segítségével
A vizuális és élményszerű bemutatást felpróbálható párták, valamint a házassághoz kapcsolódó fogalmakból épített szimbolikus „szalagerdő” teszi teljessé.
A Székely menyasszony kiállítás 2026. április 24-ig látogatható Sepsiszentgyörgyön, majd április 29-től Csíkszeredában várja az érdeklődőket.
Hogyan találkozott a nagy mesemondó egy trafikosné aranyszőke hajú lányával, majd hogyan vallott szerelmet neki? Miként lett házasság ebből, hová indultak nászútra? És miről leveleztek egymással? Ez is kiderül a Székely Menyasszony kiállításon.
A székely közösség múltjának és jelenének sokszínű, élő lenyomatát mutatná meg a Magyar Nemzeti Múzeum és a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet Székely Menyasszony című tárlata. A kiállítás kurátorával, Simonovics Ildikóval beszélgettünk.
