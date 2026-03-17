Közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium a bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét

Közvitára bocsátotta kedden az oktatási minisztérium a 2026-2027-es tanévre vonatkozó bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét.

A dokumentum szerint bölcsődébe a három hónap és három év közötti életkorú gyermekeket lehet beíratni, az újrairatkozás után szabadon maradt helyek függvényében.

Óvodába a három és hat év közötti gyermekek írathatók be, szintén az újrairatkozás után szabadon maradt helyek függvényében

A gyermekük bölcsődei/óvodai felvételét kérő szülők három opciót jelölhetnek meg az igénylésükben, amelyet az elsőként megjelölt tanintézethez kell benyújtaniuk.

Az óvodai nagy- és középcsoport a kötelező oktatás része, így az óvodai beiratkozáskor a 4 és 5 éves gyermekek felvétele elsőbbséget élvez

– szögezi le a dokumentum.

A beiratkozások első szakasza május 18. és 22. között zajlik. Ebben az időszakban azokat a jelenleg bölcsődés/óvodás gyerekeket kell újra beíratni a tanintézetekbe, akik a következő tanévben is járnának bölcsődébe, óvodába. Május 22-én a tanintézetek közzéteszik az eredményeket és a szabadon maradt helyek számát.

A beiratkozások következő szakasza május 25. és június 18. között zajlik, ekkor osztják el az újrairatkozások után megmaradt helyeket az igénylésekben megjelölt három opció alapján.

Május 25. és 29. között lehet benyújtani az igényléseket,

június 2. és 8. között kerül sor az első opciók alapján történő elosztásra,

majd június 9. és 12. között a másodikként,

június 15. és 17. között pedig a harmadikként megjelölt opciók alapján történő elosztásra.

Június 18-án közzéteszik az eredményeket és a szabadon maradt helyek számát.

A következő szakaszban június 22-26. között kell benyújtani a kérelmeket, majd június 29. és július 1. között az elsőként, július 2-6. között a másodikként, július 7-én és 8-án pedig a harmadikként megjelölt opció alapján történik a megmaradt helyek betöltése.

Ennek a szakasznak az eredményeit július 9-én teszik közzé az üresen maradt helyek számával együtt. Ezekre augusztus 17. és 27. között lehet majd jelentkezni azoknak, akiket az előző két szakaszban sehova nem soroltak be. Ennek eredményeit augusztus 28-án teszik közzé.