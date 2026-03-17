Közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium a bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét

Fotó: Haáz Vince

Közvitára bocsátotta kedden az oktatási minisztérium a 2026-2027-es tanévre vonatkozó bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét.

Székelyhon

2026. március 17., 13:512026. március 17., 13:51

A dokumentum szerint bölcsődébe a három hónap és három év közötti életkorú gyermekeket lehet beíratni, az újrairatkozás után szabadon maradt helyek függvényében.

Óvodába a három és hat év közötti gyermekek írathatók be, szintén az újrairatkozás után szabadon maradt helyek függvényében

– ismerteti az Agerpres.

A gyermekük bölcsődei/óvodai felvételét kérő szülők három opciót jelölhetnek meg az igénylésükben, amelyet az elsőként megjelölt tanintézethez kell benyújtaniuk.

Az óvodai nagy- és középcsoport a kötelező oktatás része, így az óvodai beiratkozáskor a 4 és 5 éves gyermekek felvétele elsőbbséget élvez

– szögezi le a dokumentum.

A beiratkozások első szakasza május 18. és 22. között zajlik. Ebben az időszakban azokat a jelenleg bölcsődés/óvodás gyerekeket kell újra beíratni a tanintézetekbe, akik a következő tanévben is járnának bölcsődébe, óvodába. Május 22-én a tanintézetek közzéteszik az eredményeket és a szabadon maradt helyek számát.

A beiratkozások következő szakasza május 25. és június 18. között zajlik, ekkor osztják el az újrairatkozások után megmaradt helyeket az igénylésekben megjelölt három opció alapján.

Május 25. és 29. között lehet benyújtani az igényléseket,

  • június 2. és 8. között kerül sor az első opciók alapján történő elosztásra,

  • majd június 9. és 12. között a másodikként,

  • június 15. és 17. között pedig a harmadikként megjelölt opciók alapján történő elosztásra.

Június 18-án közzéteszik az eredményeket és a szabadon maradt helyek számát.

A következő szakaszban június 22-26. között kell benyújtani a kérelmeket, majd június 29. és július 1. között az elsőként, július 2-6. között a másodikként, július 7-én és 8-án pedig a harmadikként megjelölt opció alapján történik a megmaradt helyek betöltése.

Ennek a szakasznak az eredményeit július 9-én teszik közzé az üresen maradt helyek számával együtt. Ezekre augusztus 17. és 27. között lehet majd jelentkezni azoknak, akiket az előző két szakaszban sehova nem soroltak be. Ennek eredményeit augusztus 28-án teszik közzé.

2026. március 17., kedd

A pénzügyminiszter szerint is lépni kellene az üzemanyag további drágulásának megelőzéséért

A pénzügyminisztérium elkészítette az üzemanyagárakkal kapcsolatos elemzését, és a kormány „a következő napokban” várhatóan dönteni fog a következő lépésekről – nyilatkozta egy keddi sajtóeseményen Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

2026. március 17., kedd

Szijjártó Péter: mondjanak véleményt a nemzet jövőjéről

Sok százezer határon túli magyar állampolgár levélben adhatja le szavazatát az április 12-i magyar országgyűlési választásokra. „Éljenek a lehetőséggel” – erre biztat minden érintettet Szijjártó Péter.

2026. március 17., kedd

Bővült a villanyhálózat Székelyudvarhelyen, de még van igény hasonló fejlesztésre

Három utcában bővült a villanyhálózat Székelyudvarhelyen, másik két zónában pedig készülnek a tervek egy hasonló fejlesztésre. Az igény ennél jóval nagyobb, de sok helyszínen a magántulajdonban lévő utcarészek lehetetlenítik el a munkát.

2026. március 17., kedd

Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban

Bár az elmúlt hetekben egyre inkább tavasziasra fordult az időjárás, a fagyok még nem értek véget. Kedden hajnalban Székelyföld teljes területén fagypont alá süllyedt a hőmérők higanyszála.

2026. március 16., hétfő

F-16-osokat riasztottak: dróndarabok hullottak le a román határnál

Újabb dróntámadásokat intézett a román határ közelében lévő ukrán civil infrastruktúra ellen Oroszország keddre virradóra, a Tulcea megyei Plauru térségében lehulló dróndarabokat észleltek.

2026. március 17., kedd

Az egyik legfontosabb bizottságban vitáznak kedden a költségvetésről

A parlament költségvetési és pénzügyi bizottságaiban folytatódik kedden a 2026-os állami költségvetés tervezetének vitája.

2026. március 17., kedd

Ahol nem bojkottálják, ott matekből próbavizsgáznak a nyolcadikosok

A nyolcadikosok próba-képességvizsgájának második napján, kedden matematikából mérik fel a tanulók tudását.

2026. március 16., hétfő

Felszámolják az önkényesen elfoglalt „magánparkolókat” Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós mindegyik lakónegyedében jellemző, hogy a lakók közterületeket foglalnak el, és azokat saját parkolóhelyként használják. A helyi rendőrség most akciót indít ennek megszüntetésére.

2026. március 16., hétfő

Lángba borult egy autó a nagy erejű ütközés után, egy áldozat bennégett

Két ember életét vesztette egy közúti balesetben a Kovászna megyével szomszédos Buzău megyében, miután egy személyautó és egy haszongépjármű összeütközött.

2026. március 16., hétfő

Új hír a Szülőföldön Magyarul Programról: március 17-től lehet igényelni a támogatást

Kiközölte a Rákóczi Szövetség a Szülőföldön Magyarul Program idei támogatásigénylési időszakát.

