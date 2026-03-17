A pénzügyminiszter szerint is lépni kellene az üzemanyag további drágulásának megelőzéséért

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

A pénzügyminisztérium elkészítette az üzemanyagárakkal kapcsolatos elemzését, és a kormány „a következő napokban” várhatóan dönteni fog a következő lépésekről – nyilatkozta egy keddi sajtóeseményen Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

Székelyhon

2026. március 17., 13:26

A tárcavezető elismerte, hogy „jelentősen” nőttek az üzemanyagárak és a helyzetet aggasztónak nevezte. Különösen annak fényében – tette hozzá –, hogy az üzemanyagok a közel-keleti háború kitörése után azonnal drágultak, pedig

a rendelkezésre álló készleteket még közel-keleti válság előtti – jóval alacsonyabb – árakon szerezték be a forgalmazók.

Szerinte a Versenyhivatalnak, az adóhatóságnak és a fogyasztóvédelmi hatóságnak ellenőriznie kell ezt a rendellenes áremelkedést.

Úgy gondolom, hogy az elkövetkező napokban az elemzések alapján döntés születik az árak sokkal szigorúbb ellenőrzéséről”

– fogalmazott az Agerpres szemléje szerint.

Nazare emlékeztetett, hogy a pénzügyminisztérium már intézkedett:

meghosszabbították a fuvarozók támogatási rendszerét, hogy az áremelkedés hatása ne gyűrűzzön tovább a gazdaságban.

Hozzátette, hogy a kormány további intézkedéseket is hozhat, beleértve az energia-veszélyhelyzet kihirdetését és az árak szigorúbb monitorozását a vonatkozó jogszabályok alapján.

Arra a kérdésre, hogy a jelenlegi politikai feszültségek milyen mértékben befolyásolják a döntéshozatalt, a miniszter azt válaszolta: alapos mérlegelésre van szükség, mert „nem minden intézkedés hoz azonnali eredményt”.

Belföld
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 17., kedd

Közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium a bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét

Közvitára bocsátotta kedden az oktatási minisztérium a 2026-2027-es tanévre vonatkozó bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Szijjártó Péter: mondjanak véleményt a nemzet jövőjéről

Sok százezer határon túli magyar állampolgár levélben adhatja le szavazatát az április 12-i magyar országgyűlési választásokra. „Éljenek a lehetőséggel” – erre biztat minden érintettet Szijjártó Péter.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Bővült a villanyhálózat Székelyudvarhelyen, de még van igény hasonló fejlesztésre

Három utcában bővült a villanyhálózat Székelyudvarhelyen, másik két zónában pedig készülnek a tervek egy hasonló fejlesztésre. Az igény ennél jóval nagyobb, de sok helyszínen a magántulajdonban lévő utcarészek lehetetlenítik el a munkát.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban

Bár az elmúlt hetekben egyre inkább tavasziasra fordult az időjárás, a fagyok még nem értek véget. Kedden hajnalban Székelyföld teljes területén fagypont alá süllyedt a hőmérők higanyszála.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

F-16-osokat riasztottak: dróndarabok hullottak le a román határnál

Újabb dróntámadásokat intézett a román határ közelében lévő ukrán civil infrastruktúra ellen Oroszország keddre virradóra, a Tulcea megyei Plauru térségében lehulló dróndarabokat észleltek.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Az egyik legfontosabb bizottságban vitáznak kedden a költségvetésről

A parlament költségvetési és pénzügyi bizottságaiban folytatódik kedden a 2026-os állami költségvetés tervezetének vitája.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Ahol nem bojkottálják, ott matekből próbavizsgáznak a nyolcadikosok

A nyolcadikosok próba-képességvizsgájának második napján, kedden matematikából mérik fel a tanulók tudását.

2026. március 17., kedd

2026. március 16., hétfő

Felszámolják az önkényesen elfoglalt „magánparkolókat” Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós mindegyik lakónegyedében jellemző, hogy a lakók közterületeket foglalnak el, és azokat saját parkolóhelyként használják. A helyi rendőrség most akciót indít ennek megszüntetésére.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Lángba borult egy autó a nagy erejű ütközés után, egy áldozat bennégett

Két ember életét vesztette egy közúti balesetben a Kovászna megyével szomszédos Buzău megyében, miután egy személyautó és egy haszongépjármű összeütközött.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Új hír a Szülőföldön Magyarul Programról: március 17-től lehet igényelni a támogatást

Kiközölte a Rákóczi Szövetség a Szülőföldön Magyarul Program idei támogatásigénylési időszakát.

2026. március 16., hétfő

