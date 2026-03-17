A pénzügyminiszter szerint is lépni kellene az üzemanyag további drágulásának megelőzéséért

A pénzügyminisztérium elkészítette az üzemanyagárakkal kapcsolatos elemzését, és a kormány „a következő napokban” várhatóan dönteni fog a következő lépésekről – nyilatkozta egy keddi sajtóeseményen Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

A tárcavezető elismerte, hogy „jelentősen” nőttek az üzemanyagárak és a helyzetet aggasztónak nevezte. Különösen annak fényében – tette hozzá –, hogy az üzemanyagok a közel-keleti háború kitörése után azonnal drágultak, pedig

a rendelkezésre álló készleteket még közel-keleti válság előtti – jóval alacsonyabb – árakon szerezték be a forgalmazók.

Szerinte a Versenyhivatalnak, az adóhatóságnak és a fogyasztóvédelmi hatóságnak ellenőriznie kell ezt a rendellenes áremelkedést.

Úgy gondolom, hogy az elkövetkező napokban az elemzések alapján döntés születik az árak sokkal szigorúbb ellenőrzéséről”

Nazare emlékeztetett, hogy a pénzügyminisztérium már intézkedett:

meghosszabbították a fuvarozók támogatási rendszerét, hogy az áremelkedés hatása ne gyűrűzzön tovább a gazdaságban.

Hozzátette, hogy a kormány további intézkedéseket is hozhat, beleértve az energia-veszélyhelyzet kihirdetését és az árak szigorúbb monitorozását a vonatkozó jogszabályok alapján.

Arra a kérdésre, hogy a jelenlegi politikai feszültségek milyen mértékben befolyásolják a döntéshozatalt, a miniszter azt válaszolta: alapos mérlegelésre van szükség, mert „nem minden intézkedés hoz azonnali eredményt”.