Szijjártó Péter: mondjanak véleményt a nemzet jövőjéről

Sok százezer határon túli magyar állampolgár levélben adhatja le szavazatát az április 12-i magyar országgyűlési választásokra. „Éljenek a lehetőséggel” – erre biztat minden érintettet Szijjártó Péter.

Magyarország külgazdasági és külügyminisztere a Transzilván kommunikációs csatornának nyilatkozott nemrég, minden erdélyit és székelyföldit arra biztatva, hogy

mindenképp éljenek a lehetőséggel, „vegyenek részt a magyarországi parlamenti választáson, és mondjanak véleményt a nemzet jövőjéről”.

Hasznos tudni, hogy a külhoni magyar állampolgárok szavazati joga nem jár automatikusan: ha levélben vagy bármely külképviseleten (nagykövetségen vagy főkonzulátuson, konzulátuson) szavaznának, először fel kell vetetniük magukat a választási névjegyzékbe, vagyis szerepelni kell az adott választási névjegyzékben.

Ugyanakkor fontos adalék, hogy akik jogosultak a levélszavazásra (Székelyföldön nagyon sokan ebbe a kategóriába tartoznak), de jelenleg nem szerepelnek a választási névjegyzékben, még

A regisztráció egyébként tíz évig érvényes, és nem csak egy választásra jogosít fel, mivel minden érvényes szavazat leadásakor (vagy adatfrissítésnél) megújul.

Aki tehát már szerepel a levélben szavazók névjegyzékében és nem változtak meg az adatai, annak nincs semmi teendője: a Nemzeti Választási Iroda (NVI) automatikusan kiküldi a szavazási csomagot a regisztrációkor megadott postai címére.