Szijjártó Péter: mondjanak véleményt a nemzet jövőjéről

Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Sok százezer határon túli magyar állampolgár levélben adhatja le szavazatát az április 12-i magyar országgyűlési választásokra. „Éljenek a lehetőséggel” – erre biztat minden érintettet Szijjártó Péter.

Székelyhon

2026. március 17., 12:352026. március 17., 12:35

Magyarország külgazdasági és külügyminisztere a Transzilván kommunikációs csatornának nyilatkozott nemrég, minden erdélyit és székelyföldit arra biztatva, hogy

mindenképp éljenek a lehetőséggel, „vegyenek részt a magyarországi parlamenti választáson, és mondjanak véleményt a nemzet jövőjéről”.

Hasznos tudni, hogy a külhoni magyar állampolgárok szavazati joga nem jár automatikusan: ha levélben vagy bármely külképviseleten (nagykövetségen vagy főkonzulátuson, konzulátuson) szavaznának, először fel kell vetetniük magukat a választási névjegyzékbe, vagyis szerepelni kell az adott választási névjegyzékben.

A külképviseleti szavazás regisztrációjának határideje április 2-a 16 óra.

Ugyanakkor fontos adalék, hogy akik jogosultak a levélszavazásra (Székelyföldön nagyon sokan ebbe a kategóriába tartoznak), de jelenleg nem szerepelnek a választási névjegyzékben, még

március 18-án 16 óráig van lehetőségük regisztrálni.

A regisztráció egyébként tíz évig érvényes, és nem csak egy választásra jogosít fel, mivel minden érvényes szavazat leadásakor (vagy adatfrissítésnél) megújul.

Aki tehát már szerepel a levélben szavazók névjegyzékében és nem változtak meg az adatai, annak nincs semmi teendője: a Nemzeti Választási Iroda (NVI) automatikusan kiküldi a szavazási csomagot a regisztrációkor megadott postai címére.

A rovat további cikkei

2026. március 17., kedd

Közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium a bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét

Közvitára bocsátotta kedden az oktatási minisztérium a 2026-2027-es tanévre vonatkozó bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét.

Közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium a bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét
Közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium a bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét
2026. március 17., kedd

Közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium a bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét
2026. március 17., kedd

A pénzügyminiszter szerint is lépni kellene az üzemanyag további drágulásának megelőzéséért

A pénzügyminisztérium elkészítette az üzemanyagárakkal kapcsolatos elemzését, és a kormány „a következő napokban” várhatóan dönteni fog a következő lépésekről – nyilatkozta egy keddi sajtóeseményen Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

A pénzügyminiszter szerint is lépni kellene az üzemanyag további drágulásának megelőzéséért
A pénzügyminiszter szerint is lépni kellene az üzemanyag további drágulásának megelőzéséért
2026. március 17., kedd

A pénzügyminiszter szerint is lépni kellene az üzemanyag további drágulásának megelőzéséért
2026. március 17., kedd

Bővült a villanyhálózat Székelyudvarhelyen, de még van igény hasonló fejlesztésre

Három utcában bővült a villanyhálózat Székelyudvarhelyen, másik két zónában pedig készülnek a tervek egy hasonló fejlesztésre. Az igény ennél jóval nagyobb, de sok helyszínen a magántulajdonban lévő utcarészek lehetetlenítik el a munkát.

Bővült a villanyhálózat Székelyudvarhelyen, de még van igény hasonló fejlesztésre
Bővült a villanyhálózat Székelyudvarhelyen, de még van igény hasonló fejlesztésre
2026. március 17., kedd

Bővült a villanyhálózat Székelyudvarhelyen, de még van igény hasonló fejlesztésre
2026. március 17., kedd

Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban

Bár az elmúlt hetekben egyre inkább tavasziasra fordult az időjárás, a fagyok még nem értek véget. Kedden hajnalban Székelyföld teljes területén fagypont alá süllyedt a hőmérők higanyszála.

Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban
Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban
2026. március 17., kedd

Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban
2026. március 17., kedd

F-16-osokat riasztottak: dróndarabok hullottak le a román határnál

Újabb dróntámadásokat intézett a román határ közelében lévő ukrán civil infrastruktúra ellen Oroszország keddre virradóra, a Tulcea megyei Plauru térségében lehulló dróndarabokat észleltek.

F-16-osokat riasztottak: dróndarabok hullottak le a román határnál
F-16-osokat riasztottak: dróndarabok hullottak le a román határnál
2026. március 17., kedd

F-16-osokat riasztottak: dróndarabok hullottak le a román határnál
2026. március 17., kedd

Az egyik legfontosabb bizottságban vitáznak kedden a költségvetésről

A parlament költségvetési és pénzügyi bizottságaiban folytatódik kedden a 2026-os állami költségvetés tervezetének vitája.

Az egyik legfontosabb bizottságban vitáznak kedden a költségvetésről
Az egyik legfontosabb bizottságban vitáznak kedden a költségvetésről
2026. március 17., kedd

Az egyik legfontosabb bizottságban vitáznak kedden a költségvetésről
2026. március 17., kedd

Ahol nem bojkottálják, ott matekből próbavizsgáznak a nyolcadikosok

A nyolcadikosok próba-képességvizsgájának második napján, kedden matematikából mérik fel a tanulók tudását.

Ahol nem bojkottálják, ott matekből próbavizsgáznak a nyolcadikosok
Ahol nem bojkottálják, ott matekből próbavizsgáznak a nyolcadikosok
2026. március 17., kedd

Ahol nem bojkottálják, ott matekből próbavizsgáznak a nyolcadikosok
2026. március 16., hétfő

Felszámolják az önkényesen elfoglalt „magánparkolókat” Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós mindegyik lakónegyedében jellemző, hogy a lakók közterületeket foglalnak el, és azokat saját parkolóhelyként használják. A helyi rendőrség most akciót indít ennek megszüntetésére.

Felszámolják az önkényesen elfoglalt „magánparkolókat” Gyergyószentmiklóson
Felszámolják az önkényesen elfoglalt „magánparkolókat” Gyergyószentmiklóson
2026. március 16., hétfő

Felszámolják az önkényesen elfoglalt „magánparkolókat” Gyergyószentmiklóson
2026. március 16., hétfő

Lángba borult egy autó a nagy erejű ütközés után, egy áldozat bennégett

Két ember életét vesztette egy közúti balesetben a Kovászna megyével szomszédos Buzău megyében, miután egy személyautó és egy haszongépjármű összeütközött.

Lángba borult egy autó a nagy erejű ütközés után, egy áldozat bennégett
Lángba borult egy autó a nagy erejű ütközés után, egy áldozat bennégett
2026. március 16., hétfő

Lángba borult egy autó a nagy erejű ütközés után, egy áldozat bennégett
2026. március 16., hétfő

Új hír a Szülőföldön Magyarul Programról: március 17-től lehet igényelni a támogatást

Kiközölte a Rákóczi Szövetség a Szülőföldön Magyarul Program idei támogatásigénylési időszakát.

Új hír a Szülőföldön Magyarul Programról: március 17-től lehet igényelni a támogatást
Új hír a Szülőföldön Magyarul Programról: március 17-től lehet igényelni a támogatást
2026. március 16., hétfő

Új hír a Szülőföldön Magyarul Programról: március 17-től lehet igényelni a támogatást
