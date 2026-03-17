Az egyik legfontosabb bizottságban vitáznak kedden a költségvetésről

A parlament két házának összevont házbizottsága által jóváhagyott menetrendnek megfelelően hétfőn este a képviselőház és a szenátus illetékes szakbizottságai együttes üléseken vizsgálták meg a tervezetet, amelyet kedvezően véleményeztek, majd jelentéseiket továbbították a költségvetési bizottságoknak – számol be az Agerpres.

Kedden a parlament költségvetési bizottságai részletes vitát folytatnak a tervezetről a költségvetési intézmények képviselőinek részvételével, majd elkészítik a jelentéseiket. A költségvetési szakbizottságok elnökeinek igénylésére a keddi együttes ülés személyes jelenléttel zajlik, az előző évektől eltérően online részvételre nem lesz lehetőség.