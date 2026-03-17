Az egyik legfontosabb bizottságban vitáznak kedden a költségvetésről

Fotó: Orbán Orsolya
A parlament költségvetési és pénzügyi bizottságaiban folytatódik kedden a 2026-os állami költségvetés tervezetének vitája.
A parlament két házának összevont házbizottsága által jóváhagyott menetrendnek megfelelően hétfőn este a képviselőház és a szenátus illetékes szakbizottságai együttes üléseken vizsgálták meg a tervezetet, amelyet kedvezően véleményeztek, majd jelentéseiket továbbították a költségvetési bizottságoknak – számol be az Agerpres.
Kedden a parlament költségvetési bizottságai részletes vitát folytatnak a tervezetről a költségvetési intézmények képviselőinek részvételével, majd elkészítik a jelentéseiket. A költségvetési szakbizottságok elnökeinek igénylésére a keddi együttes ülés személyes jelenléttel zajlik, az előző évektől eltérően online részvételre nem lesz lehetőség.
A kormány múlt csütörtökön hagyta jóvá a 2026-os költségvetés tervezetét. Ilie Bolojan miniszterelnök akkor kijelentette: a büdzsé nehéz gazdasági környezetben készült, és egyszerre kell kezelnie a költségvetési hiány csökkentését, a beruházások magas szintjének fenntartását, a kamatkiadások növekedését és a közigazgatás hatékonyságának javítását.
Újabb dróntámadásokat intézett a román határ közelében lévő ukrán civil infrastruktúra ellen Oroszország keddre virradóra, a Tulcea megyei Plauru térségében lehulló dróndarabokat észleltek.
A nyolcadikosok próba-képességvizsgájának második napján, kedden matematikából mérik fel a tanulók tudását.
Gyergyószentmiklós mindegyik lakónegyedében jellemző, hogy a lakók közterületeket foglalnak el, és azokat saját parkolóhelyként használják. A helyi rendőrség most akciót indít ennek megszüntetésére.
Két ember életét vesztette egy közúti balesetben a Kovászna megyével szomszédos Buzău megyében, miután egy személyautó és egy haszongépjármű összeütközött.
Kiközölte a Rákóczi Szövetség a Szülőföldön Magyarul Program idei támogatásigénylési időszakát.
Összeveszett a vendéglátóegység üzemeltetőjével, majd több mint 10 ezer lej értében rongált meg javakat egy férfi Salamás községben szombaton, akit azóta őrizetbe vettek a hatóságok – tájékoztat a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Szászrégen után hétfőn Segesváron is megnyílt a gépjármű-nyilvántartási iroda, ami mintegy ötvenezer személyt szolgál ki.
Hűvösebb napokkal indul a hét Erdélyben, helyenként fagypont alatti minimumokkal. Március 21-től, a csillagászati tavasz kezdetétől azonban fokozatos felmelegedés várható, miközben a csapadék esélye egyelőre alacsony marad.
Különleges üzlet nyitotta meg kapuit hétfőn Marosvásárhelyen: az Ecostil szociális vállalkozás bemutatóterme olyan helyszín, ahol az upcycling – értéknövelő újrahasznosítás – és kézműves termékek mellett vintage ruhadarabok is várják az érdeklődőket.
Oana Țoiu külügyminiszter a Külügyek Tanácsának (CAE) hétfői brüsszeli ülése előtt kijelentette, hogy Románia egyik prioritása az energiaárak kordában tartása a közel-keleti háború körülményei között.
