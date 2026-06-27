Már az előrendeléssel alaposan felkavarta a videójáték-ipar állóvizét a GTA 6

A november 19-én megjelenő Grand Theft Auto VI már az előrendelési periódusban nagy hullámokat ver a kiadó megkérdőjelezhető, de egyébként a nagy várakozás miatt érthető döntései miatt. Képbehozó.
Fotó: Rockstar Games
A november 19-én megjelenő Grand Theft Auto VI már az előrendelési periódusban nagy hullámokat ver a kiadó megkérdőjelezhető, de egyébként a nagy várakozás miatt érthető döntései miatt. Képbehozó.
Már meg lehet vásárolni, pedig még játékmenetet nem láttunk belőle. Az iparági standardokhoz képest drágábban beárazott GTA 6-ból „el is ment” 39 millió példány, ami 3 milliárd dolláros bevételt jelent, így már vissza is jött a produkció 1 milliárd dollárosra becsült fejlesztési költsége.
Az év legjobban várt videójátéka tényleg a legnagyobbnak bizonyul minden tekintetben.
Nem a régóta várt játékmenet előzetessel, hanem egy bejelentéssel rukkolt elő a Grand Theft Auto VI kiadója, a Rockstar Games csütörtök délután.
Még csak két előzetes jelent meg hozzá, nemrégiben leleplezték a játék borítóját,
Hosszú hallgatás után a játék marketingkampánya is beindult, június 25-én pedig elindult az előrendelés amikor is a játék kiadásairól és áráról is lehullt a lepel.
Fotó: Rockstar Games
Várható volt, hogy a GTA 6-ot fejlesztő Rockstar Games-t tulajdonló Take Two Entertaintment a jelenlegi standardoknál valamivel magasabbra árazza az évek óta fejlesztett magnum opusát, így
Több mint egy éve jött ki az utolsó előzetes, azóta tulajdonképpen nem jelent meg hivatalos információ róla. Mit lehet tudni a jelen állás szerint november 19-én érkező GTA VI-ról? Képbehozó.
Ezzel az utóbbi időben a Playstation is kacérkodott, a magasabb árakkal dolgozó Nintendo-nál standard, az Xbox pedig egyenesen ennyit kért volna a tavaly ősszel megjelent Outer Worlds 2-ért, ami miatt végül visszakoznia kellett a játékosok felháborodása miatt.
Fotó: Rockstar Games
Igen ám, de a Grand Theft Auto VI kiadója ennél is tovább ment: a kozmetikai bónuszokat és különböző extra tartalmakat a prémium kiadás tartalmazza, amiért egyenesen száz dollárt kérnek, a Premium Edition „pluszait” pedig nem tartalmazza az alapjáték.
Fotó: Rockstar Games
Ha pedig ez nem lenne elég, akkor az is kiderült az előrendelési periódus megnyitása során, hogy a játék fizikai verziója (a lemezes kiadás)
És persze ott lesz hozzá egy Blu-ray lemeztartó tok, amit a benne található borítóval együtt feltehetünk a polcunkra a többi, lemezen megvásárolt játékunk mellé.
Fotó: Rockstar Games
Mindez tényleg drágának tűnik a romániai piacon, ahol 400 lejbe kerül a Grand Theft Auto VI digitális alapváltozata, és 500 lejt vonnak le a bankkártyánkról, ha a 20 dollárral többe kerülő prémium kiadásra ruháznánk be. A fizikai „kópiákat” 412 lejért szerezhetjük be az Altex vagy az Emag kínálatából, amire rájön még a kezelési és kiszállítási költség, ez pedig csak a játék alapverziója, amit természetesen
Természetesen azok számára, akik vágják a centit a Grand Theft Auto hatodik részének megjelenéséig, ez a pénz nem számít, és a többség várhatóan a több tartalmat kínáló Premium Editiont zsákolja be, vagy utólag megvásárolja ezt a kiegészítőt is.
Fotó: Rockstar Games
A Playstation 5-re, valamint a Series S/X konzolokra megjelenő videójátékból eddig még egy képkockányi játékmenetet sem mutattak, így nem tudni hogy milyen felbontásban és teljesítménnyel fog futni, valamint hogy
Azt már tudjuk, hogy a játék Playstation 5 Pro Enhanced címkét kapott, ami azt jelenti, hogy a jóval drágább konzolon szebben és jobb teljesítménnyel fog futni, azonban valószínűsíthetően
Fotó: Rockstar Games
Bár a játékfejlesztés meghaladta az utóbbi években ezt a standardot (főként PC-ken), a Rockstar legutóbbi játéka, a 2018-as megjelenése óta klasszikussá vált és a mai napig rettentően jól kinéző Red Dead Redemption 2 konzolos verziója is 30-as képkockasebességgel játszható.
Érdekes adalék, hogy a Playstation a saját extráival is promózza a Rockstar új játékát: a kontroller haptikus visszajelzése és a 3D-audio is mind olyan hívószavak, amiért sokan inkább a Sony konzoljára vásárolják meg a játékot, amit már egy felmérés is igazol, miszerint
A felröppent pletykák ugyanakkor arról is szólnak, hogy a Grand Theft Auto 6-nak decemberben mégiscsak lehet egy lemezes változata, ezt azonban a Rockstar semmilyen formában nem erősítette meg. A vitatott letöltőkódos megoldást egyébként az igazolja, hogy
Az előtöltés és a játékkód ugyanis egyszerre, november 19-én, a megjelenés napján élesedik, így pedig mindenki az időzónájának megfelelően, várhatóan éjféltől vetheti bele magát a játékba, aminek hatását a világ is valamelyest megérzi, hiszen gamerek milliói fognak szabadnapot kivenni a munkahelyükön a GTA 6 megjelenésekor.
Fotó: Rockstar Games
Addig viszont még 144 napnak el kell telnie az évből, a Grand Theft Auto VI előtt pedig még olyan címekbe vethetjük bele magunkat, mint az Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, a Resonance: A Plague Tale Legacy, a Marvel’s: Wolverine, a Blood of the Dawnwalker, a Phantom Blade, a Star Wars: Galactic Racer, az Ace Combat 8, vagy éppen az október végén érkező első next-gen Call of Duty, ami a Modern Warfare 4 alcímet kapta.
Eddig tehát minden adott ahhoz, hogy
Mindezt azonban beárnyékolja a játékipart nagyban érintő drágítási hullám (az Xbox újabb, sokadik áremelést jelentett be, a Nintendo Switch 2 ára is nőni fog szeptembertől, a Playstation pedig tavasszal emelt a konzolok és kiegészítők árain).
Ha azonban már rendelkezünk egy pár éves Playstation 5-tel, vagy egy Xbox Series X-szel, akkor várhatóan november végén kompromisszumok nélkül vethetjük bele magunkat a Rockstar bűnözőszimulátorába, ami várhatóan újabb korszakalkotó szórakoztatóipari termék lesz, ami a fiatal generációk mellett a millenial korosztálynak is felejthetetlen játékórákat szállít majd.
Fotó: Rockstar Games
A SAFE programból finanszírozott kilenc autópálya-szakasz közül hetet romániai vállalatok építhetnek meg – közölte szombaton közösségi oldalán Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter.
Testvérvárosi szerződést írt alá a Maros megyei város szombati dísztanácsülésén Nyárádszereda és Zalaegerszeg vezetősége az évek óta tartó hosszú és tartalmas kapcsolatuk eredményeként.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint az idei év első öt hónapjának költségvetési adatai azt mutatják, hogy a múlt év ugyanezen időszakához képest több mint 40 százalékkal, 64 milliárd lejről 36 milliárd lejre csökkent a deficit.
A szélsőséges hőmérséklet okozta egészségügyi kockázatok csökkentését célzó intézkedési tervek aktiválását kérte szombaton az egészségügyi minisztérium.
Lia Olguța Vasilescu craiovai polgármester szombaton azt nyilatkozta, hogy a PSD alapvetően azokra a szavazatokra támaszkodna a Sorin Grindeanu vezette kormány esetleges parlamenti beiktatásához, amelyeket Adrian Veștea miniszterelnök-jelölt kapott.
Hargita megye címeréről fogadott el határozatot pénteki ülésén a kormány a Romániai Magyar Demokrata Szövetség javaslatára. A jelkép a székelyföldi megye történelmére, önazonosságára és örökségére utal.
Egy üzletben csaptak fel a lángok szombaton délben Erdőszentgyörgy főutcáján; már zajlik az oltás a helyszínen – közli a Maros megyei tűzoltóság.
Több mint 1600 gazdasági szereplőnél végzett ellenőrzéseket június 22. és 26. között az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC).
Újabb figyelmeztetéseket adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a kánikula miatt.
Ismét medveriasztás érkezett a székelyudvarhelyiek telefonjára szombaton hajnalban, ezúttal a szombatfalvi részen látták a nagyvadat.
szóljon hozzá!