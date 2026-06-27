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Már az előrendeléssel alaposan felkavarta a videójáték-ipar állóvizét a GTA 6

A november 19-én megjelenő Grand Theft Auto VI már az előrendelési periódusban nagy hullámokat ver a kiadó megkérdőjelezhető, de egyébként a nagy várakozás miatt érthető döntései miatt. Képbehozó.

Tamás Attila

2026. június 27., 20:372026. június 27., 20:37

• Fotó: Rockstar Games

Fotó: Rockstar Games

A november 19-én megjelenő Grand Theft Auto VI már az előrendelési periódusban nagy hullámokat ver a kiadó megkérdőjelezhető, de egyébként a nagy várakozás miatt érthető döntései miatt. Képbehozó.

Tamás Attila

2026. június 27., 20:372026. június 27., 20:37

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Már meg lehet vásárolni, pedig még játékmenetet nem láttunk belőle. Az iparági standardokhoz képest drágábban beárazott GTA 6-ból „el is ment” 39 millió példány, ami 3 milliárd dolláros bevételt jelent, így már vissza is jött a produkció 1 milliárd dollárosra becsült fejlesztési költsége.

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Az év legjobban várt videójátéka tényleg a legnagyobbnak bizonyul minden tekintetben.

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Leleplezték a Grand Theft Auto VI borítóját, egy hét múlva indul az előrendelés

Nem a régóta várt játékmenet előzetessel, hanem egy bejelentéssel rukkolt elő a Grand Theft Auto VI kiadója, a Rockstar Games csütörtök délután.

Még csak két előzetes jelent meg hozzá, nemrégiben leleplezték a játék borítóját,

a gamer-társadalom pedig egyfajta Szent Grálként várja az immár kőbe vésett megjelenést, november 19-ét.

Hosszú hallgatás után a játék marketingkampánya is beindult, június 25-én pedig elindult az előrendelés amikor is a játék kiadásairól és áráról is lehullt a lepel.

• Fotó: Rockstar Games

Fotó: Rockstar Games

Várható volt, hogy a GTA 6-ot fejlesztő Rockstar Games-t tulajdonló Take Two Entertaintment a jelenlegi standardoknál valamivel magasabbra árazza az évek óta fejlesztett magnum opusát, így

senkit sem érhetett meglepetésként az alapjáték 80 dolláros árcédulája.

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Több mint egy éve jött ki az utolsó előzetes, azóta tulajdonképpen nem jelent meg hivatalos információ róla. Mit lehet tudni a jelen állás szerint november 19-én érkező GTA VI-ról? Képbehozó.

Ezzel az utóbbi időben a Playstation is kacérkodott, a magasabb árakkal dolgozó Nintendo-nál standard, az Xbox pedig egyenesen ennyit kért volna a tavaly ősszel megjelent Outer Worlds 2-ért, ami miatt végül visszakoznia kellett a játékosok felháborodása miatt.

• Fotó: Rockstar Games

Fotó: Rockstar Games

A 80 dollár ugyanis az a lélektani határ, amit a játékosok már szájhúzogatva fizetnek ki az AI térnyerése és a memóriahiány miatt egyre dráguló piacon egy videójáték alapváltozatáért.

Igen ám, de a Grand Theft Auto VI kiadója ennél is tovább ment: a kozmetikai bónuszokat és különböző extra tartalmakat a prémium kiadás tartalmazza, amiért egyenesen száz dollárt kérnek, a Premium Edition „pluszait” pedig nem tartalmazza az alapjáték.

• Fotó: Rockstar Games

Fotó: Rockstar Games

Ha pedig ez nem lenne elég, akkor az is kiderült az előrendelési periódus megnyitása során, hogy a játék fizikai verziója (a lemezes kiadás)

nem tartalmaz játéklemezt, hanem mindössze a letöltőkódot, ami lehetővé teszi a vásárló számára a játék előtöltését november 12-én, és természetesen a digitális verzió birtoklását, amit egy internettől és áramellátástól függő áruházból és elektronikai eszközön érthetünk el.

És persze ott lesz hozzá egy Blu-ray lemeztartó tok, amit a benne található borítóval együtt feltehetünk a polcunkra a többi, lemezen megvásárolt játékunk mellé.

• Fotó: Rockstar Games

Fotó: Rockstar Games

Mindez tényleg drágának tűnik a romániai piacon, ahol 400 lejbe kerül a Grand Theft Auto VI digitális alapváltozata, és 500 lejt vonnak le a bankkártyánkról, ha a 20 dollárral többe kerülő prémium kiadásra ruháznánk be. A fizikai „kópiákat” 412 lejért szerezhetjük be az Altex vagy az Emag kínálatából, amire rájön még a kezelési és kiszállítási költség, ez pedig csak a játék alapverziója, amit természetesen

az online áruházból a különbözet befizetésével „felturbózhatunk” a prémium változatra.

Természetesen azok számára, akik vágják a centit a Grand Theft Auto hatodik részének megjelenéséig, ez a pénz nem számít, és a többség várhatóan a több tartalmat kínáló Premium Editiont zsákolja be, vagy utólag megvásárolja ezt a kiegészítőt is.

• Fotó: Rockstar Games

Fotó: Rockstar Games

A Playstation 5-re, valamint a Series S/X konzolokra megjelenő videójátékból eddig még egy képkockányi játékmenetet sem mutattak, így nem tudni hogy milyen felbontásban és teljesítménnyel fog futni, valamint hogy

miként fog kinézni a több száz órányi tartalmat, és első körben csakis egyjátékos élményt kínáló GTA 6.

Azt már tudjuk, hogy a játék Playstation 5 Pro Enhanced címkét kapott, ami azt jelenti, hogy a jóval drágább konzolon szebben és jobb teljesítménnyel fog futni, azonban valószínűsíthetően

nem várhatunk 60 másodperces képkockasebességet, hanem be kell érnünk a felskálázott 4K felbontással és a 30 képkocka/másodperc teljesítménnyel.
• Fotó: Rockstar Games

Fotó: Rockstar Games

Bár a játékfejlesztés meghaladta az utóbbi években ezt a standardot (főként PC-ken), a Rockstar legutóbbi játéka, a 2018-as megjelenése óta klasszikussá vált és a mai napig rettentően jól kinéző Red Dead Redemption 2 konzolos verziója is 30-as képkockasebességgel játszható.

Érdekes adalék, hogy a Playstation a saját extráival is promózza a Rockstar új játékát: a kontroller haptikus visszajelzése és a 3D-audio is mind olyan hívószavak, amiért sokan inkább a Sony konzoljára vásárolják meg a játékot, amit már egy felmérés is igazol, miszerint

6 az 1 arányban rendelik elő a GTA 6-ot Playstation 5-re az Xbox ellenében.

A felröppent pletykák ugyanakkor arról is szólnak, hogy a Grand Theft Auto 6-nak decemberben mégiscsak lehet egy lemezes változata, ezt azonban a Rockstar semmilyen formában nem erősítette meg. A vitatott letöltőkódos megoldást egyébként az igazolja, hogy

így elkerülhetőek a megjelenés előtti szivárgások és az, hogy a scalperek felvásárolják, neadjisten valamelyik lerakatból ellopják a lemezeket, hogy ezáltal a játékot időnap előtt árusítani és játszani kezdjék.

Az előtöltés és a játékkód ugyanis egyszerre, november 19-én, a megjelenés napján élesedik, így pedig mindenki az időzónájának megfelelően, várhatóan éjféltől vetheti bele magát a játékba, aminek hatását a világ is valamelyest megérzi, hiszen gamerek milliói fognak szabadnapot kivenni a munkahelyükön a GTA 6 megjelenésekor.

• Fotó: Rockstar Games

Fotó: Rockstar Games

Addig viszont még 144 napnak el kell telnie az évből, a Grand Theft Auto VI előtt pedig még olyan címekbe vethetjük bele magunkat, mint az Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, a Resonance: A Plague Tale Legacy, a Marvel’s: Wolverine, a Blood of the Dawnwalker, a Phantom Blade, a Star Wars: Galactic Racer, az Ace Combat 8, vagy éppen az október végén érkező első next-gen Call of Duty, ami a Modern Warfare 4 alcímet kapta.

Eddig tehát minden adott ahhoz, hogy

egy felejthetetlen videójátékos év legyen az idei.

Mindezt azonban beárnyékolja a játékipart nagyban érintő drágítási hullám (az Xbox újabb, sokadik áremelést jelentett be, a Nintendo Switch 2 ára is nőni fog szeptembertől, a Playstation pedig tavasszal emelt a konzolok és kiegészítők árain).

Ha azonban már rendelkezünk egy pár éves Playstation 5-tel, vagy egy Xbox Series X-szel, akkor várhatóan november végén kompromisszumok nélkül vethetjük bele magunkat a Rockstar bűnözőszimulátorába, ami várhatóan újabb korszakalkotó szórakoztatóipari termék lesz, ami a fiatal generációk mellett a millenial korosztálynak is felejthetetlen játékórákat szállít majd.

• Fotó: Rockstar Games

Fotó: Rockstar Games

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