Leleplezték a Grand Theft Auto VI borítóját, egy hét múlva indul az előrendelés

Nem a régóta várt játékmenet előzetessel, hanem egy bejelentéssel rukkolt elő a Grand Theft Auto VI kiadója, a Rockstar Games csütörtök délután.

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Egy rövid videóban megmutatták a november 19-én érkező játék borítóját, emellett pedig azt is bejelentették, hogy

Ez azt jelenti, hogy ekkortól lehet megrendelni az év legjobban várt videójátékának digitális és fizikai példányait, hogy az a megjelenés napján a játékosok birtokába kerülhessen.

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Azt azonban továbbra sem lehet tudni, hogy mennyibe fog kerülni a játék, illetve annak különböző kiadásai, ám várhatóan jövő csütörtökön egy újabb előzetesben ezt is leleplezik és talán még a játékmenetből is mutatnak valamit a Rockstar munkatársai.

korábban írtuk GTA VI – még mindig sok a kérdőjel a világ legjobban várt videójátéka körül Több mint egy éve jött ki az utolsó előzetes, azóta tulajdonképpen nem jelent meg hivatalos információ róla. Mit lehet tudni a jelen állás szerint november 19-én érkező GTA VI-ról? Képbehozó.

Bár korábban már pletykaszinten felmerült, hogy a novemberi megjelenési dátumot sem fogják tartani, Strauss Zelnick, a Rockstart birtokló Take Two Entertaintment CEO-ja egy interjúban elmondta, hogy