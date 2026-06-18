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Leleplezték a Grand Theft Auto VI borítóját, egy hét múlva indul az előrendelés

• Fotó: Rockstar Games

Fotó: Rockstar Games

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Nem a régóta várt játékmenet előzetessel, hanem egy bejelentéssel rukkolt elő a Grand Theft Auto VI kiadója, a Rockstar Games csütörtök délután.

Tamás Attila

2026. június 18., 20:212026. június 18., 20:21

2026. június 18., 21:382026. június 18., 21:38

Egy rövid videóban megmutatták a november 19-én érkező játék borítóját, emellett pedig azt is bejelentették, hogy

június 25-én, vagyis jövő csütörtökön indul az előrendelés.

Videó: Rockstar Games

Ez azt jelenti, hogy ekkortól lehet megrendelni az év legjobban várt videójátékának digitális és fizikai példányait, hogy az a megjelenés napján a játékosok birtokába kerülhessen.

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Azt azonban továbbra sem lehet tudni, hogy mennyibe fog kerülni a játék, illetve annak különböző kiadásai, ám várhatóan jövő csütörtökön egy újabb előzetesben ezt is leleplezik és talán még a játékmenetből is mutatnak valamit a Rockstar munkatársai.

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Több mint egy éve jött ki az utolsó előzetes, azóta tulajdonképpen nem jelent meg hivatalos információ róla. Mit lehet tudni a jelen állás szerint november 19-én érkező GTA VI-ról? Képbehozó.

Bár korábban már pletykaszinten felmerült, hogy a novemberi megjelenési dátumot sem fogják tartani, Strauss Zelnick, a Rockstart birtokló Take Two Entertaintment CEO-ja egy interjúban elmondta, hogy

nem lesz újabb halasztás, a Grand Theft Auto VI marketingkampánya nyáron startol, a játék pedig november 19-én jelenik meg.

Az, hogy mekkora impaktra számítanak a játékiparban a GTA 6 miatt azt mi sem bizonyítja jobban, hogy a többi játékkiadó vagy szeptember-októberre tette a soron következő játékuk premierjét, vagy 2027 elejére halasztották, mivel várhatóan november-decemberben a játékosok túlnyomó többsége a Grand Theft Auto hatodik részével tölti majd a szabadidejét.

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