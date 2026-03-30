Folytatják a munkálatokat az Olt menti kerékpárúton

A növényzeti réteg eltávolításán és az átjárók kialakításán dolgoznak • Fotó: Borbély Fanni

Júniusig kell befejezni az Olt-folyó mentén épülő kerékpárutat Hargita megyében, összesen 45,49 kilométer hosszan. A tavaly elkezdett kivitelezés a téli szünet után folytatódik, jelenleg a növényzeti réteg eltávolításán és az átjárók kialakításán dolgoznak.

Barabás Hajnal

2026. március 30., 20:182026. március 30., 20:18

Újrakezdték a munkát az Olt-folyó mentére tervezett kerékpárút Hargita megyei szakaszán. A munkálatokat tavaly ősszel kezdték el Tusnád községben, ahol a beruházást lebonyolító Olt Vízügyi Igazgatóság munkamegbeszélést tartott az érintett csíkszéki polgármesterekkel és Tánczos Barna miniszterelnök-helyettessel.

A téli szünet után ismét dolgoznak a helyszíneken, többek között Zsögödben is, ahol

megkezdték a gyepréteg legyalulását az Olt-folyó védelmi vonala mentén.

Elena Mădălina Ion-Duca, az Olt Vízügyi Igazgatóság vezetője a Székelyhon érdeklődésére elmondta: a kivitelező jelenleg is végzi a növényzeti réteg eltávolítását, ami szükséges ahhoz, hogy a töltéseket a tervezett magasságra hozzák.

Emellett készülnek a kerékpáros-gyalogos átjárók is, amelyek biztosítják az Olt-folyó és mellékágai feletti átkelést, valamint a nyomvonal folytonosságát.

A 45,49 kilométer hosszú kerékpárút az Olt mentén Madéfalvát, Csíkcsicsót, Csíkszeredát, Csíkszentkirályt, Csíkszentimrét, Csíkszentsimont és Tusnád községet érinti.

A beruházást az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) finanszírozza. A munkálatokat idén júniusig kell befejezni, és az igazgató szerint a kivitelezés jelenlegi állása alapján tartható ez a határidő.

Mint korábban írtuk, a kerékpárút szerkezetét úgy képzelték el, hogy 2,40 méter széles lesz, a két oldalán 30–30 centiméter padkával. Az alapba egyfajta rács és ballaszt kerül, amelyre két centiméter homokot szórnak, erre fog rájönni egy újabb háló, ami összefogja a felső réteg töltését, a kőréteget, így egyfajta kőszőnyeget hoznak létre – vagyis nem lesz leaszfaltozva a kerékpárút.

Csíkszék Közlekedés
Ezek is érdekelhetik

Megtalálták a két eltűnt kislányt
Két kislány tűnt el Dicsőszentmártonban, nagy erőkkel keresik őket a hatóságok
Az agyagfalviak fordítottak és gólzáporral nyertek Csíkszentmártonban
Rendőrségi pontosítások az eltűnt dicsőszentmártoni kislányok ügyében
Megtörte rossz sorozatát Miskolcon, előnybe került az elődöntőben a Gyergyói HK
Villáminterjú László Szende Katalinnal: Mindenre van megoldás
Megtalálták a két eltűnt kislányt
Székelyhon

Megtalálták a két eltűnt kislányt
Két kislány tűnt el Dicsőszentmártonban, nagy erőkkel keresik őket a hatóságok
Székelyhon

Két kislány tűnt el Dicsőszentmártonban, nagy erőkkel keresik őket a hatóságok
Az agyagfalviak fordítottak és gólzáporral nyertek Csíkszentmártonban
Székely Sport

Az agyagfalviak fordítottak és gólzáporral nyertek Csíkszentmártonban
Rendőrségi pontosítások az eltűnt dicsőszentmártoni kislányok ügyében
Krónika

Rendőrségi pontosítások az eltűnt dicsőszentmártoni kislányok ügyében
Megtörte rossz sorozatát Miskolcon, előnybe került az elődöntőben a Gyergyói HK
Székely Sport

Megtörte rossz sorozatát Miskolcon, előnybe került az elődöntőben a Gyergyói HK
Villáminterjú László Szende Katalinnal: Mindenre van megoldás
Nőileg

Villáminterjú László Szende Katalinnal: Mindenre van megoldás
2026. március 30., hétfő

Víztartályokat kell telepíteni Tusnád községben

Nem lehet már sokáig halogatni, szükség van a víztartályok telepítésére Tusnád község településein, enélkül ugyanis nem lehet csatlakozni a most épülő, a községen áthaladó vízvezetékre, amely Tusnádfürdőt is el fogja látni.

2026. március 29., vasárnap

Látogatóközpont mutatja be a Szent Anna-tó és a Mohos tőzegláp értékeit

Egy létesítmény, mely egyszerre szolgálja a természeti értékek megőrzését és a látogatói élmény fejlesztését – felavatták pénteken a Szent Anna-tó – Mohos Tőzegláp Ökocentrum és Tudásközpontot.

Örökletes és ritka betegségek orvosa

Amikor nem találják egy betegség okát, többszöri orvosi konzultáció után sem állítható fel pontos diagnózis, akkor „lép képbe” a genetikus szakorvos. Az örökletes és nagyon ritka betegségekről Baczoni Balázs genetikus szakorvossal beszélgettünk.

2026. március 28., szombat

Levélszavazás: megkezdődött a voksok leadása a csíkszeredai főkonzulátuson

Elkezdődött a levélszavazatok gyűjtése Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán: a választók szombattól vehetik át levélcsomagjaikat, illetve adhatják le voksukat, ugyanakkor szükség esetén segítséget is kérhetnek a papírok kitöltéséhez.

2026. március 28., szombat

Lakossági fórum lesz Csíkszeredában

Csíkszeredában, a csobotfalvi kultúrotthonban szerveznek lakossági fórumot kedden, ahol a városrész aktuális ügyeit szeretnék megtárgyalni az emberekkel – közli Korondi Attila polgármester.

2026. március 28., szombat

Ittas sofőrőket kaptak el a Hargita megyei rendőrök

Balánbányán és Csíkszeredában is elkaptak egy-egy ittas sofőrt a hatóságok a péntek este és szombat hajnal közötti időszakban – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. március 27., péntek

Átalakítanák a közlekedést a Brassói út egy szakaszán

Kétsávos körforgalom kiépítését tervezik a csíkszeredai Brassói út és a Zöld Péter utca kereszteződésében, a forgalom enyhítésére. A munkálat értéke 5,6 millió lej lenne, amelynek finanszírozásához külső forrást keres a város.

2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

2026. március 27., péntek

Ismét fogyasztható a csíksomlyói borvíz

Újból iható a csíksomlyói borvíz az elvégzett laborvizsgálatok alapján – jelentette be Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere közösségi oldalán.

2026. március 27., péntek

Modern gépekkel és szerszámokkal bővültek a csíkszeredai szakközépiskolák műhelyei

Több mint másfél millió lejes európai uniós támogatásból modern gépekkel és szerszámokkal korszerűsítették Csíkszereda négy szakközépiskolájának tanműhelyeit. Az új felszereléseket csütörtökön mutatták be a taplocai iskolaközpontban.

