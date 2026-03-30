Folytatják a munkálatokat az Olt menti kerékpárúton

A növényzeti réteg eltávolításán és az átjárók kialakításán dolgoznak
Fotó: Borbély Fanni
Júniusig kell befejezni az Olt-folyó mentén épülő kerékpárutat Hargita megyében, összesen 45,49 kilométer hosszan. A tavaly elkezdett kivitelezés a téli szünet után folytatódik, jelenleg a növényzeti réteg eltávolításán és az átjárók kialakításán dolgoznak.
Újrakezdték a munkát az Olt-folyó mentére tervezett kerékpárút Hargita megyei szakaszán. A munkálatokat tavaly ősszel kezdték el Tusnád községben, ahol a beruházást lebonyolító Olt Vízügyi Igazgatóság munkamegbeszélést tartott az érintett csíkszéki polgármesterekkel és Tánczos Barna miniszterelnök-helyettessel.
A téli szünet után ismét dolgoznak a helyszíneken, többek között Zsögödben is, ahol
Elena Mădălina Ion-Duca, az Olt Vízügyi Igazgatóság vezetője a Székelyhon érdeklődésére elmondta: a kivitelező jelenleg is végzi a növényzeti réteg eltávolítását, ami szükséges ahhoz, hogy a töltéseket a tervezett magasságra hozzák.
Emellett készülnek a kerékpáros-gyalogos átjárók is, amelyek biztosítják az Olt-folyó és mellékágai feletti átkelést, valamint a nyomvonal folytonosságát.
A beruházást az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) finanszírozza. A munkálatokat idén júniusig kell befejezni, és az igazgató szerint a kivitelezés jelenlegi állása alapján tartható ez a határidő.
Mint korábban írtuk, a kerékpárút szerkezetét úgy képzelték el, hogy 2,40 méter széles lesz, a két oldalán 30–30 centiméter padkával. Az alapba egyfajta rács és ballaszt kerül, amelyre két centiméter homokot szórnak, erre fog rájönni egy újabb háló, ami összefogja a felső réteg töltését, a kőréteget, így egyfajta kőszőnyeget hoznak létre – vagyis nem lesz leaszfaltozva a kerékpárút.
