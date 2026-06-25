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Személyautó és teherautó ütközött össze csütörtök este

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

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Egy személyautó és egy tehergépkocsi ütközött össze csütörtök este fél tízkor Bereck közelében.

Simon Virág

2026. június 25., 22:172026. június 25., 22:17

2026. június 25., 22:172026. június 25., 22:17

A Kovászna megyei rendőrség tájékoztatása szerint a 11-es országúton, Bereck közelében történt a baleset csütörtök este. A helyszínre rendőri és mentőegységeket riasztottak. Az autós forgalom csak egy sávon halad, rendőri irányítással.

Háromszék Baleset Közlekedés Rendőrség
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