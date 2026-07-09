Székelyudvarhelyen két híd felújítása vált sürgetővé

A Nicolae Bălcescu utcában lévő, Szejke-patak fölötti átkelőnél szerkezeti gondok vannak
Fotó: László Ildikó
Sürgőssé vált két rossz állapotú híd rendbetétele Székelyudvarhelyen: a Nicolae Bălcescu utcában lévő, Szejke-patak fölötti átkelőnél szerkezeti gondok vannak, a kadicsfalvi hídnál pedig vízszigetelésre van mielőbb szükség az állapotromlás megelőzésére.
Több híd állapota sem megfelelő Székelyudvarhelyen, de közülük kettőt mielőbb rendbe szeretne hozni a városvezetés, mert ezek vannak a legrosszabb állapotban.
Dávid Endre alpolgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy a helyzetelemzést követően
Ezek közül a Varga-patakon átívelő átkelőt már tavaly rendbe hozták karbantartási munkálatokkal, így ott megszűntek a problémák.
A szakértői véleményezés
A jelenlegi álláspont szerint azt teljesen újjá kellene építeni, de legalább a szerkezet megerősítésére szükség van.
Fotó: László Ildikó
Az elöljáró rámutatott, hogy a beavatkozás különösen sürgető, hiszen ott halad el a város teherforgalma is, így az átkelő folyamatos terhelésnek van kitéve. Tavaly
Dávid Endre közölte, hogy az újjáépítést csak beruházásként lehet megvalósítani, ezért idén pénzt különítettek el a költségvetésben az ezt jóváhagyó dokumentáció, a DALI elkészítésére. Szeretnék, ha mielőbb elkezdődhetne a munkálat, addig is folyamatosan ellenőrzik a hidat a balesetek elkerülése érdekében.
A beszélgetésből az is kiderült, hogy a Nagy-Küküllő kadicsfalvi szakaszán lévő hídnál is mielőbb be kell avatkozni, hiszen az is megterhelt nyomvonalon található. Ott nem akkorák a gondok, mint a Nicolae Bălcescu utcában, mivel egy más, összetettebb szerkezetű hídról van szó. Ettől függetlenül
Ebben az esetben is beruházásként kell kezelni a beavatkozást, amelyet a tervek szerint leghamarabb jövőre valósítanának meg. A másik átkelőhöz hasonlóan erre a beruházásra is helyi költségvetésből különítenének el pénzt.
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