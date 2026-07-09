Székelyudvarhelyen két híd felújítása vált sürgetővé

Sürgőssé vált két rossz állapotú híd rendbetétele Székelyudvarhelyen: a Nicolae Bălcescu utcában lévő, Szejke-patak fölötti átkelőnél szerkezeti gondok vannak, a kadicsfalvi hídnál pedig vízszigetelésre van mielőbb szükség az állapotromlás megelőzésére.

Fülöp-Székely Botond 2026. július 09., 19:322026. július 09., 19:32

Több híd állapota sem megfelelő Székelyudvarhelyen, de közülük kettőt mielőbb rendbe szeretne hozni a városvezetés, mert ezek vannak a legrosszabb állapotban. Dávid Endre alpolgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy a helyzetelemzést követően Hirdetés

három híd került fel a városvezetés prioritási listájának élére, amelyeket mielőbb helyre kell állítani.

Ezek közül a Varga-patakon átívelő átkelőt már tavaly rendbe hozták karbantartási munkálatokkal, így ott megszűntek a problémák. A szakértői véleményezés

nagyobb problémákat tárt fel a Nicolae Bălcescu utcában lévő, a Szejke-patakon átívelő híd esetében, ahol strukturális gondok merültek fel.

A jelenlegi álláspont szerint azt teljesen újjá kellene építeni, de legalább a szerkezet megerősítésére szükség van.

Fotó: László Ildikó

Az elöljáró rámutatott, hogy a beavatkozás különösen sürgető, hiszen ott halad el a város teherforgalma is, így az átkelő folyamatos terhelésnek van kitéve. Tavaly

óránkénti 30 kilométeres sebességkorlátozó táblát helyeztek ki a balesetek elkerülése érdekében, de azóta is megfigyeltek süllyedést az építmény szerkezetén.

Dávid Endre közölte, hogy az újjáépítést csak beruházásként lehet megvalósítani, ezért idén pénzt különítettek el a költségvetésben az ezt jóváhagyó dokumentáció, a DALI elkészítésére. Szeretnék, ha mielőbb elkezdődhetne a munkálat, addig is folyamatosan ellenőrzik a hidat a balesetek elkerülése érdekében. Egy másik hidat szigetelni kell A beszélgetésből az is kiderült, hogy a Nagy-Küküllő kadicsfalvi szakaszán lévő hídnál is mielőbb be kell avatkozni, hiszen az is megterhelt nyomvonalon található. Ott nem akkorák a gondok, mint a Nicolae Bălcescu utcában, mivel egy más, összetettebb szerkezetű hídról van szó. Ettől függetlenül

az állagmegőrzés szempontjából elengedhetetlen, hogy vízszigetelést kapjon a járható felület, hiszen már most megfigyelhetők kalciumlerakódások a helyszínen.