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Eddig tartott: Irán ismét lezárja a Hormuzi-szorost

• Fotó: Stringer/Agerpres/EPA

Fotó: Stringer/Agerpres/EPA

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Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága szombaton bejelentette a Hormuzi-szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől.

Székelyhon

2026. június 20., 17:332026. június 20., 17:33

2026. június 20., 17:392026. június 20., 17:39

A közlemény szerint a döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán „a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének” nevezett.

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Irán állítása szerint a lépés az első válaszreakció egy szélesebb intézkedéssorozatban, és figyelmeztetett, hogy

további lépések következhetnek, ha az „agresszió” folytatódik

– számolt be az MTI.

Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) közleményben figyelmeztette a hajókat, hogy ne közelítsék meg a Hormuzi-szorost, és közölte, hogy ellenkező esetben biztonságuk veszélybe kerülhet.

J.D. Vance amerikai alelnök eközben a Fox News-nak adott interjújában azt mondta, biztos abban, hogy a Washington által közvetített 14 pontos megállapodás keretében létrejött tűzszünet fennmarad Iránnal, és nem lát arra utaló jeleket, hogy a Hormuzi-szoros valóban le lenne zárva.

Donald Trump múlt vasárnap jelentette be, hogy az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, pénteken Genfben pedig alá is írták az egyezményt, amely lehetővé tette a Hormuzi-szoros újranyitását.

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Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról – jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap.

Külföld
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