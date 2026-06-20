Eddig tartott: Irán ismét lezárja a Hormuzi-szorost

Fotó: Stringer/Agerpres/EPA
Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága szombaton bejelentette a Hormuzi-szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől.
2026. június 20., 17:332026. június 20., 17:33
2026. június 20., 17:392026. június 20., 17:39
A közlemény szerint a döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán „a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének” nevezett.
Irán állítása szerint a lépés az első válaszreakció egy szélesebb intézkedéssorozatban, és figyelmeztetett, hogy
– számolt be az MTI.
Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) közleményben figyelmeztette a hajókat, hogy ne közelítsék meg a Hormuzi-szorost, és közölte, hogy ellenkező esetben biztonságuk veszélybe kerülhet.
J.D. Vance amerikai alelnök eközben a Fox News-nak adott interjújában azt mondta, biztos abban, hogy a Washington által közvetített 14 pontos megállapodás keretében létrejött tűzszünet fennmarad Iránnal, és nem lát arra utaló jeleket, hogy a Hormuzi-szoros valóban le lenne zárva.
Donald Trump múlt vasárnap jelentette be, hogy az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, pénteken Genfben pedig alá is írták az egyezményt, amely lehetővé tette a Hormuzi-szoros újranyitását.
Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról – jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap.
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