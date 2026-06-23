Trump szerint rekordmennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi-szoroson

Fotó: Wen Xinnian/Agerpres/Xinhua
Rekordmennyiségű, 19 millió hordónyi kőolajat szállítottak át hétfőn a Hormuzi-szoroson – írta Donald Trump amerikai elnök kedden közösségi oldalán.
Az elnök Truth Social felületén megjelent bejegyzéseiben – melyeket az MTI ismertet – azt hangoztatta, hogy az amerikai tengeri blokádban korábban részt vevő erők változatlanul a térségben állomásoznak, és amennyiben szükségessé válna, készen állnak ismét beavatkozni.
Hozzátette, hogy erre indok lenne, ha Irán mégsem teljesítené a vállalását a nukleáris létesítményeire vonatkozó nemzetközi ellenőrök beengedésére.
– fogalmazott, és hozzátette, hogy az ellenőrzések felújítása teremti meg Irán részéről a „nukleáris tisztességet”.
Donald Trump egyben azt hangoztatta, hogy minden, Irán számára rendelkezésre bocsátott pénz mozgását és a szankciókönnyítést az Egyesült Államok felügyeli majd, és a lépés feltételekhez kötött.
A pénz kizárólag az Egyesült Államoktól beszerzett élelmiszerek és egészségügyi felszerelések, többi között kukorica, gabona és szója vásárlására használható fel – hangoztatta, megjegyezve, hogy Iránban humanitárius válság alakult ki, ami segítségnyújtást kíván meg.
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