Trump szerint rekordmennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi-szoroson

Rekordmennyiségű, 19 millió hordónyi kőolajat szállítottak át hétfőn a Hormuzi-szoroson – írta Donald Trump amerikai elnök kedden közösségi oldalán.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az elnök Truth Social felületén megjelent bejegyzéseiben – melyeket az MTI ismertet – azt hangoztatta, hogy az amerikai tengeri blokádban korábban részt vevő erők változatlanul a térségben állomásoznak, és amennyiben szükségessé válna, készen állnak ismét beavatkozni.

Hirdetés

Hozzátette, hogy erre indok lenne, ha Irán mégsem teljesítené a vállalását a nukleáris létesítményeire vonatkozó nemzetközi ellenőrök beengedésére.