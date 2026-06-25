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Intelligens jelzőlámpák és bővülő kamerarendszer Gyergyószentmiklóson

Elkezdődött az intelligens gyalogátkelők kialakítása • Fotó: Gergely Imre

Elkezdődött az intelligens gyalogátkelők kialakítása

Fotó: Gergely Imre

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Javuló közlekedésbiztonságot és közbiztonságot várnak Gyergyószentmiklóson egy új fejlesztéstől, ami a napokban indult el. Iskolák közelében intelligens gyalogátkelőhelyeket alakítanak ki, jelzőlámpákat és negyvenkét térfigyelő kamerát is felszerelnek.

Gergely Imre

2026. június 25., 17:402026. június 25., 17:40

2,2 millió lejes európai uniós támogatásból megvalósuló beruházás kivitelezése kezdődött el Gyergyószentmiklóson, amelynek részeként intelligens forgalomirányító rendszereket, új térfigyelő kamerákat és korszerű rendőrségi eszközöket szerez be a város.

A beruházás egyik legfontosabb eleme öt gyalogátkelőhely korszerűsítése. Az intelligens jelzőrendszereket a Tanulók Háza, a Fogarassy Mihály Általános Iskola, a Salamon Ernő Gimnázium, a Vaskertes Általános Iskola és a Ceruzás Napközi közelében telepítik.

Az új rendszer nem csupán hagyományos jelzőlámpa lesz, hanem

  • az intelligens technológia érzékeli és irányítja a gyalogosforgalmat,

  • figyelmezteti a közeledő járműveket,

  • valamint külön megvilágítva az átkelőhelyeket, sötétben is biztosítja, hogy a gyalogosok jól láthatók legyenek, ezzel növelve az átkelés biztonságát.

Nagy Zoltán polgármester szerint ez a korszerű technológia a térségben, sőt

országos viszonylatban is az elsők között valósul meg.

Az intelligens átkelőhelyek kiépítésén már dolgoznak a szakemberek.

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A projekt másik lényeges része, hogy a Dózsa György, Kossuth Lajos és Tűzoltó utcák kereszteződésében is új, automatizált forgalomirányító lámpákat szerelnek fel. A csomópont az egyik problémás pontja a városi közlekedésnek, ezért itt

egy forgalomszámláló funkcióval ellátott intelligens jelzőlámpa is segíti majd a szabályozást.

A közbiztonság javítását szolgálja az a negyvenkét új térfigyelő kamera, amelyeket olyan pontokon szerelnek fel, ahol a rendőrség szerint leginkább hasznosak lehetnek. Segíteni fogják a hatóságokat a bűncselekmények és kihágások elkövetőinek azonosításában.

A város bejáratainál rendszámfelismerő kamerákat is telepítenek – ezek segíthetik a rendőrség munkáját a körözött személyek felkutatásában, illetve a járműmozgások nyomon követésében.

A fejlesztés részeként korszerűsítik a helyi rendőrség monitorizáló központját is. Új informatikai rendszert, monitorokat kapnak, a járőrök pedig testkamerákat. A projektet július végéig kell lezárni, így a következő hetekben valamennyi rendszer telepítése és üzembe helyezése megtörténik.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Közlekedés
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