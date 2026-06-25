Intelligens jelzőlámpák és bővülő kamerarendszer Gyergyószentmiklóson

Javuló közlekedésbiztonságot és közbiztonságot várnak Gyergyószentmiklóson egy új fejlesztéstől, ami a napokban indult el. Iskolák közelében intelligens gyalogátkelőhelyeket alakítanak ki, jelzőlámpákat és negyvenkét térfigyelő kamerát is felszerelnek.

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2,2 millió lejes európai uniós támogatásból megvalósuló beruházás kivitelezése kezdődött el Gyergyószentmiklóson, amelynek részeként intelligens forgalomirányító rendszereket, új térfigyelő kamerákat és korszerű rendőrségi eszközöket szerez be a város.

A beruházás egyik legfontosabb eleme öt gyalogátkelőhely korszerűsítése. Az intelligens jelzőrendszereket a Tanulók Háza, a Fogarassy Mihály Általános Iskola, a Salamon Ernő Gimnázium, a Vaskertes Általános Iskola és a Ceruzás Napközi közelében telepítik.

Az új rendszer nem csupán hagyományos jelzőlámpa lesz, hanem

az intelligens technológia érzékeli és irányítja a gyalogosforgalmat,

figyelmezteti a közeledő járműveket,

valamint külön megvilágítva az átkelőhelyeket, sötétben is biztosítja, hogy a gyalogosok jól láthatók legyenek, ezzel növelve az átkelés biztonságát.

Nagy Zoltán polgármester szerint ez a korszerű technológia a térségben, sőt