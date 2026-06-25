Intelligens jelzőlámpák és bővülő kamerarendszer Gyergyószentmiklóson

Elkezdődött az intelligens gyalogátkelők kialakítása
Fotó: Gergely Imre
Javuló közlekedésbiztonságot és közbiztonságot várnak Gyergyószentmiklóson egy új fejlesztéstől, ami a napokban indult el. Iskolák közelében intelligens gyalogátkelőhelyeket alakítanak ki, jelzőlámpákat és negyvenkét térfigyelő kamerát is felszerelnek.
2,2 millió lejes európai uniós támogatásból megvalósuló beruházás kivitelezése kezdődött el Gyergyószentmiklóson, amelynek részeként intelligens forgalomirányító rendszereket, új térfigyelő kamerákat és korszerű rendőrségi eszközöket szerez be a város.
A beruházás egyik legfontosabb eleme öt gyalogátkelőhely korszerűsítése. Az intelligens jelzőrendszereket a Tanulók Háza, a Fogarassy Mihály Általános Iskola, a Salamon Ernő Gimnázium, a Vaskertes Általános Iskola és a Ceruzás Napközi közelében telepítik.
Az új rendszer nem csupán hagyományos jelzőlámpa lesz, hanem
az intelligens technológia érzékeli és irányítja a gyalogosforgalmat,
figyelmezteti a közeledő járműveket,
valamint külön megvilágítva az átkelőhelyeket, sötétben is biztosítja, hogy a gyalogosok jól láthatók legyenek, ezzel növelve az átkelés biztonságát.
Nagy Zoltán polgármester szerint ez a korszerű technológia a térségben, sőt
Az intelligens átkelőhelyek kiépítésén már dolgoznak a szakemberek.
A projekt másik lényeges része, hogy a Dózsa György, Kossuth Lajos és Tűzoltó utcák kereszteződésében is új, automatizált forgalomirányító lámpákat szerelnek fel. A csomópont az egyik problémás pontja a városi közlekedésnek, ezért itt
A közbiztonság javítását szolgálja az a negyvenkét új térfigyelő kamera, amelyeket olyan pontokon szerelnek fel, ahol a rendőrség szerint leginkább hasznosak lehetnek. Segíteni fogják a hatóságokat a bűncselekmények és kihágások elkövetőinek azonosításában.
A város bejáratainál rendszámfelismerő kamerákat is telepítenek – ezek segíthetik a rendőrség munkáját a körözött személyek felkutatásában, illetve a járműmozgások nyomon követésében.
A fejlesztés részeként korszerűsítik a helyi rendőrség monitorizáló központját is. Új informatikai rendszert, monitorokat kapnak, a járőrök pedig testkamerákat. A projektet július végéig kell lezárni, így a következő hetekben valamennyi rendszer telepítése és üzembe helyezése megtörténik.
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