Épületbontás és létszámcsökkentés Sepsiszentgyörgyön

A kommunizmus múzeumának becsült költségei – a versenytárgyalások következtében – az infláció ellenére is jelentősen csökkentek. Archív
Fotó: Tuchiluș Alex
Több olyan határozattervezet is a sepsiszentgyörgyi képviselő-testület csütörtöki ülésének napirendjére került, amely a kormányzati megszorítások helyi hatásait tükrözi. A tervezést azonban nem adta, nem adhatja fel a város.
Lebontják a volt tbc-rendelő épületét a Nicolae Balcescu és az 1918. December 1. utca kereszteződésénél: a viszonylag rossz állapotban lévő épület az új tüdőkórház átadásával feleslegessé vált.
Ezt megelőzően a csütörtöki tanácsülésen a helyi képviselő-testület rendelkezett a szóban forgó ingatlan kezelési jogának visszavonásáról a Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórháztól, illetve az ingatlan Sepsiszentgyörgy közvagyonából a magánvagyonába történő átruházásáról.
Ugyanezen a procedúrán megy át – vagyis közvagyonból a város magánvagyona lesz – a Székely Mikó Kollégiumhoz tartozó,
És végül hasonló módon a Székely Nemzeti Múzeum kezelésébe adott át a város egy Csiki utcai épületet, az egyik ház hátsó udvarában. Ezt az épületet, amely korábban a megyei önkormányzathoz tartozott, már használja egy ideje az intézmény, a 212 négyzetméter hasznos felülettel rendelkező, hatszobás épületben pedagógiai foglalkozások zajlanak, illetve raktárként is szüksége van a múzeumnak a termekre.
Ezt a régi, rosszul megépített, de használhatóvá tett épületet most még nem bontják le, de aztán erre a sorsra jut majd akkor, amikor elkezdődnek a volt Bodok szálló helyére tervezett ifjúsági kulturális központ építési munkálatai.
Ritkaság, hogy egy beruházás költségbecslésének aktualizálásakor csökkentést kell jóváhagyni, de most ez történt a kommunizmus múzeumával kapcsolatban,
a 2022-ben tervezett költség 92 243 515 lej volt (áfa nélkül),
most pedig 83 603 087 lej szerepel a frissített dokumentumban.
A Székely Vágta idén szerényebb költségvetésből lesz megszervezve
A tanácsülésen ugyanakkor
jóváhagyták a városnak a Pótsa József Közösségi Fejlesztési Egyesület tagjaként fizetendő évi 120 ezer lejes tagdíjat,
megszavazták a helyi rendőrség állományának ötfős csökkentését – 56-ról 51 főre –, amelyre a kormány megszorító intézkedései miatt kellett sort keríteni,
és a Vadon Egyesületnek is jóváhagyták az idei Székely Vágta megszervezésének költségvetését.
Mint megtudtuk, idén sokkal szerényebb lesz az esemény, mint tavaly.
A kiszámíthatóság érdekében 2028-ig befagyasztják a vállalkozások épület- és területadóját Sepsiszentgyörgyön, ugyanakkor folytatják a de minimis támogatási programot is, amelynek révén a cégek visszaigényelhetik a befizetett helyi adó egy részét.
Két évben belül szobrot állítanak Mihai Eminescunak Sepsiszentgyörgyön – jelentette be Antal Árpád polgármester és Olimpiu Floroian, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Kovászna megyei elnöke közös szerdai sajtótájékoztatójukon.
Néhány hónap leforgása alatt hatalmas épületek nőttek ki a földből Sepiszentgyörgy leendő egyetemi kampuszának területén. Tonk Mártont, a Sapientia EMTE rektorát faggattuk a munkálatok előrehaladtáról, a képzési kínálat bővítésének lehetőségéről.
Drasztikus bírságokat helyezett kilátásba a TEGA köztisztasági vállalat az építkezési törmeléket a háztartási hulladéknak szánt digitalizált ökoszigetekbe dobók számára. A szabálytalankodó sepsiszentgyörgyiek zsebe akár 3000 lejjel is bánhatja.
Harmincegy iskolai bűncselekményt tartottak számon, ezek többsége verekedés volt, súlyos következmények nélkül – összegezték a minap lezárult tanév iskolai biztonsági tapasztalatait Kovászna megyében.
Megkezdődött a kézdivásárhelyi Kanta utca régóta várt felújítása. A munkálatok miatt ideiglenesen módosult a közlekedési rend: egyes szakaszokon egyirányúsították a forgalmat, több utcában pedig korlátozták a kanyarodási lehetőségeket.
Kilőttek egy medvét Sepsiszentgyörgyön a Farm utcában vasárnap este, egy másik kószáló nagyvadnak pedig csapdát helyeztek ki az Oltmező utcában.
Az ott lakók, illetve a rajta naponta közlekedők több mint hat éve várnak rá, azóta hol por, hol sár keseríti az életüket. Kézdivásárhelyen június 22-én, hétfőn elkezdik a város egyik bejáratának számító Kanta utca felújítását.
Harmincadik alkalommal rendezték meg a Széchenyi-bált szombaton az árkosi Szentkereszty-kastélyban. A Mikes Kelemen Elméleti Líceum hagyományos tanévzáró eseményén ezúttal is bálkirálynőt és bálbánt választottak.
Fordulóponthoz érkezett a sepsiszentgyörgyi színház története. Lassan véget ér az idei színházi évad, ezzel együtt pedig a jelenlegi épülettől is elbúcsúzik a társulat. Június 29-én rendhagyó eseményt szerveznek Viszlát, színházépület! címmel.
szóljon hozzá!