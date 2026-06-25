Épületbontás és létszámcsökkentés Sepsiszentgyörgyön

A kommunizmus múzeumának becsült költségei – a versenytárgyalások következtében – az infláció ellenére is jelentősen csökkentek. Archív

Több olyan határozattervezet is a sepsiszentgyörgyi képviselő-testület csütörtöki ülésének napirendjére került, amely a kormányzati megszorítások helyi hatásait tükrözi. A tervezést azonban nem adta, nem adhatja fel a város.

Bodor Tünde 2026. június 25., 18:212026. június 25., 18:21

Lebontják a volt tbc-rendelő épületét a Nicolae Balcescu és az 1918. December 1. utca kereszteződésénél: a viszonylag rossz állapotban lévő épület az új tüdőkórház átadásával feleslegessé vált.

A saroktelket – legalábbis részben – egy körforgalom megépítéséhez szeretné igénybe venni a sepsiszentgyörgyi önkormányzat.

Ezt megelőzően a csütörtöki tanácsülésen a helyi képviselő-testület rendelkezett a szóban forgó ingatlan kezelési jogának visszavonásáról a Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórháztól, illetve az ingatlan Sepsiszentgyörgy közvagyonából a magánvagyonába történő átruházásáról. Hirdetés Ugyanezen a procedúrán megy át – vagyis közvagyonból a város magánvagyona lesz – a Székely Mikó Kollégiumhoz tartozó,

Kós Károly utcai elemi iskola régi garázsa, amelyet szintén lebontanak, és egy transzformátorház fog a helyére kerülni.

És végül hasonló módon a Székely Nemzeti Múzeum kezelésébe adott át a város egy Csiki utcai épületet, az egyik ház hátsó udvarában. Ezt az épületet, amely korábban a megyei önkormányzathoz tartozott, már használja egy ideje az intézmény, a 212 négyzetméter hasznos felülettel rendelkező, hatszobás épületben pedagógiai foglalkozások zajlanak, illetve raktárként is szüksége van a múzeumnak a termekre. Ezt a régi, rosszul megépített, de használhatóvá tett épületet most még nem bontják le, de aztán erre a sorsra jut majd akkor, amikor elkezdődnek a volt Bodok szálló helyére tervezett ifjúsági kulturális központ építési munkálatai. Van ilyen is: olcsóbb lesz egy beruházás Ritkaság, hogy egy beruházás költségbecslésének aktualizálásakor csökkentést kell jóváhagyni, de most ez történt a kommunizmus múzeumával kapcsolatban, a 2022-ben tervezett költség 92 243 515 lej volt (áfa nélkül),

most pedig 83 603 087 lej szerepel a frissített dokumentumban.

A Székely Vágta idén szerényebb költségvetésből lesz megszervezve