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Másfél hétig buszok helyettesítik a vonatokat a Székelyudvarhely–Segesvár vonalon

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

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Vasúti pályafelújítási munkálatok miatt augusztus közepén vonatpótló buszok szállítják az utasokat a Székelyudvarhely–Segesvár vasútvonalon.

Székelyhon

2026. augusztus 06., 10:272026. augusztus 06., 10:27

Vasúti felújítási munkálatok miatt augusztus 17. és 26. között szünetel a vonatközlekedés a Segesvár–Székelyudvarhely vasútvonalon.

A munkálatok idején az utasokat vonatpótló autóbuszok szállítják az említett útvonalon, illetve vissza – olvasható a székelykeresztúri vonatállomás közösségi oldalán.

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A buszok

a megszokott vasúti menetrend szerint közlekednek,

és a vonatok indulási, illetve érkezési idejéhez igazodnak. A járatok a vasútállomásokról indulnak.

Az utasokat arra kérik, hogy utazásuk megtervezésekor vegyék figyelembe a változást.

Udvarhelyszék Közlekedés
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