Másfél hétig buszok helyettesítik a vonatokat a Székelyudvarhely–Segesvár vonalon

2026. július 30., csütörtök

Sétálóutcává válik vasárnaponként Székelyudvarhely legfontosabb belvárosi utcája

Lezárják vasárnaponként a székelyudvarhelyi Kossuth Lajos utcát a forgalom elől, főként azért, hogy legyen egy hely, ahol a gyermekek biciklizni tanulhatnak. Erről, a képviselői lemondások hivatalosításáról és még sok másról döntött a képviselő-testület.