Másfél hétig buszok helyettesítik a vonatokat a Székelyudvarhely–Segesvár vonalon

Fotó: László Ildikó
Vasúti pályafelújítási munkálatok miatt augusztus közepén vonatpótló buszok szállítják az utasokat a Székelyudvarhely–Segesvár vasútvonalon.
Vasúti felújítási munkálatok miatt augusztus 17. és 26. között szünetel a vonatközlekedés a Segesvár–Székelyudvarhely vasútvonalon.
A munkálatok idején az utasokat vonatpótló autóbuszok szállítják az említett útvonalon, illetve vissza – olvasható a székelykeresztúri vonatállomás közösségi oldalán.
A buszok
és a vonatok indulási, illetve érkezési idejéhez igazodnak. A járatok a vasútállomásokról indulnak.
Az utasokat arra kérik, hogy utazásuk megtervezésekor vegyék figyelembe a változást.
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