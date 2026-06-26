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A Harvíz Rt. kezeli ezentúl a teljes esővízelvezető-rendszert Csíkszeredában

A hirtelen lezúduló nagy záporok után az esővizet nem mindenhol tudja elnyelni a csatornarendszer • Fotó: Pinti Attila

A hirtelen lezúduló nagy záporok után az esővizet nem mindenhol tudja elnyelni a csatornarendszer

Fotó: Pinti Attila

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A regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. veszi át egységesen az esővíz-elvezetési rendszer működtetését és karbantartását Csíkszeredában – ez egyike volt a számos fontos döntésnek, amelyet az önkormányzati képviselők ülésén hoztak meg pénteken.

Barabás Hajnal

2026. június 26., 16:012026. június 26., 16:01

A nagy esőzések után Csíkszereda több utcájában rendszeresen gondot okoz a felgyülemlő esővíz. Az esővízelvezető-rendszer karbantartását eddig részben a város vagy a Goscom Rt végezte, részben a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt., kitakarítva az esővízaknákat. Ezentúl azonban

teljes egészében a vízszolgáltató, mint szakcég fogja kezelni és karbantartani a város teljes esővízelvezető-hálózatát.

Többek között erről döntött júniusi ülésén az önkormányzati képviselő-testület pénteken.

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Mint Korodi Attila polgármester magyarázta, az erről szóló szerződés tartalmát az országos közműszabályozó hatósággal (ANRSC) egyeztették. Erre a lépésre azért is van szükség, mert az elmúlt évek beruházásai során jelentősen bővült az esővízelvezető hálózat, egyre több átemelő-állomást és új vezetékszakaszt kell működtetni.

Idézet
Most egy szakcéghez kerül minden, így egységesebbé és kiszámíthatóbbá válik a rendszer. A Harvíz megkapja az esővízelvezetésre vonatkozó feladatköröket, és ezzel nemcsak kötelezettségeket, hanem a városháza felé vállalandó kötelezettségeket is”

– mondta a városvezető.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Új korszak jöhet a térségi közlekedésben

A testület szavazott arról is, hogy a tömegközlekedésért felelős Csíki Trans Kft. a továbbiakban a Csík Metropoliszövezet Egyesületen keresztül kapja meg a közösségi közlekedési szolgáltatás működtetésének jogát. Ez az intézkedés lehetővé teszi, hogy

a Csíki Trans ne csak Csíkszeredában, hanem fokozatosan a környező településeken is szolgáltasson

– tudtuk meg. A városvezetés magyarázata szerint hasonlóan működik majd ennek a szolgáltatásnak a kiszervezése, mint a vízszolgáltatás vagy a hulladékszállítás esetében, hogy az adott egyesületen, fejlesztési társuláson keresztül bízzák meg a települések az adott szolgáltató céget. Rákérdeztünk arra is, hogy hogyan állnak az elektromos buszok leszállításával, amelyek biztosítani fogják a metropoliszövezetben a személyszállítást.

Bors Béla alpolgármester válaszában elmondta, hogy a nagybányai gyártócég nehézségekre hivatkozik, de

az önkormányzat bízik abban, hogy az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) által kijelölt július 31-i határidőig megérkeznek a járművek.

Hozzátette: az Akác utcában felépült a járművek telephelye. A töltőket kell még beszerelni, de a lefödés, a betonozás és a buszok számára kialakított állások már elkészültek. Ugyanakkor a partnertelepüléseken is elő vannak készítve a platformok annak érdekében, hogy a töltőket be tudják szerelni.

22,5 millió lej kormánytámogatásra számítanak

Három beruházás számára számítanak kormánytámogatásra az Anghel Saligny program jóvoltából. Ezek közül a legnagyobb a Festő Nagy István sétány lakóövezetének teljes felújítása.

A beruházás összértéke 37,5 millió lej, amelyből 11,83 millió lejt finanszíroz az Anghel Saligny program, míg 25,67 millió lejt a város saját költségvetéséből biztosítanak.

A második nagy projekt a Harom utcai Olt-híd felújítása, amelynek összértéke 9,62 millió lej. Ebből 5,86 millió lej az állami támogatás, míg 3,76 millió lejt a városnak kell hozzátennie.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Korodi Attila rámutatott, hogy ennél a beruházásnál már építési engedéllyel is rendelkeznek, a szerződéskötést azonban adminisztratív előírások lassítják.

Idézet
Újra el kellett fogadnunk a dokumentációt, mert egy olyan formai követelménynek kellett megfelelni, amelyet kizárólag az Anghel Saligny program ír elő”

– mondta.

A testület a Nagymező utca felújításához kapcsolódó dokumentáció naprakésszé tételét is elfogadta. A beruházás értéke 8,39 millió lej, ebből 4,81 millió lej állami támogatásként érkezhet, míg 3,59 millió lejt az önkormányzat finanszíroz. A projekt részeként

a 2,3 kilométeres utca egyik oldalán járda, a másikon kerékpárút épül.

Elfogadták az önkormányzati cégek költségvetését is

A tanácsülésen elfogadták a Csíki Sportcentrum Kft., a Goscom Rt. és a Csíki Trans Kft. idei költségvetését is.

A Csíki Sportcentrum közel 9 millió lejes költségvetésből gazdálkodhat. Ebből 2,8 millió lej saját bevétel, 5,24 millió lej önkormányzati támogatás, míg egymillió lejt beruházásokra fordítanak. A fejlesztések között szerepel

a Csíki Csobbanó elöregedett hőcserélőjének cseréje, két medencetisztító robot beszerzése, egy padlótisztító robotporszívó vásárlása, valamint egy fényterápiás kuckó kialakítása.

A Csíki Trans Kft. idei költségvetésének kiadási oldala 16,8 millió lej, míg a Goscom Rt. 12,5 millió lejes költségvetéssel számol.

Csíkszék Csíkszereda
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