A Harvíz Rt. kezeli ezentúl a teljes esővízelvezető-rendszert Csíkszeredában

A hirtelen lezúduló nagy záporok után az esővizet nem mindenhol tudja elnyelni a csatornarendszer
Fotó: Pinti Attila
A regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. veszi át egységesen az esővíz-elvezetési rendszer működtetését és karbantartását Csíkszeredában – ez egyike volt a számos fontos döntésnek, amelyet az önkormányzati képviselők ülésén hoztak meg pénteken.
A nagy esőzések után Csíkszereda több utcájában rendszeresen gondot okoz a felgyülemlő esővíz. Az esővízelvezető-rendszer karbantartását eddig részben a város vagy a Goscom Rt végezte, részben a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt., kitakarítva az esővízaknákat. Ezentúl azonban
Többek között erről döntött júniusi ülésén az önkormányzati képviselő-testület pénteken.
Mint Korodi Attila polgármester magyarázta, az erről szóló szerződés tartalmát az országos közműszabályozó hatósággal (ANRSC) egyeztették. Erre a lépésre azért is van szükség, mert az elmúlt évek beruházásai során jelentősen bővült az esővízelvezető hálózat, egyre több átemelő-állomást és új vezetékszakaszt kell működtetni.
– mondta a városvezető.
Fotó: Borbély Fanni
A testület szavazott arról is, hogy a tömegközlekedésért felelős Csíki Trans Kft. a továbbiakban a Csík Metropoliszövezet Egyesületen keresztül kapja meg a közösségi közlekedési szolgáltatás működtetésének jogát. Ez az intézkedés lehetővé teszi, hogy
– tudtuk meg. A városvezetés magyarázata szerint hasonlóan működik majd ennek a szolgáltatásnak a kiszervezése, mint a vízszolgáltatás vagy a hulladékszállítás esetében, hogy az adott egyesületen, fejlesztési társuláson keresztül bízzák meg a települések az adott szolgáltató céget. Rákérdeztünk arra is, hogy hogyan állnak az elektromos buszok leszállításával, amelyek biztosítani fogják a metropoliszövezetben a személyszállítást.
Bors Béla alpolgármester válaszában elmondta, hogy a nagybányai gyártócég nehézségekre hivatkozik, de
Hozzátette: az Akác utcában felépült a járművek telephelye. A töltőket kell még beszerelni, de a lefödés, a betonozás és a buszok számára kialakított állások már elkészültek. Ugyanakkor a partnertelepüléseken is elő vannak készítve a platformok annak érdekében, hogy a töltőket be tudják szerelni.
Három beruházás számára számítanak kormánytámogatásra az Anghel Saligny program jóvoltából. Ezek közül a legnagyobb a Festő Nagy István sétány lakóövezetének teljes felújítása.
A második nagy projekt a Harom utcai Olt-híd felújítása, amelynek összértéke 9,62 millió lej. Ebből 5,86 millió lej az állami támogatás, míg 3,76 millió lejt a városnak kell hozzátennie.
Fotó: Borbély Fanni
Korodi Attila rámutatott, hogy ennél a beruházásnál már építési engedéllyel is rendelkeznek, a szerződéskötést azonban adminisztratív előírások lassítják.
– mondta.
A testület a Nagymező utca felújításához kapcsolódó dokumentáció naprakésszé tételét is elfogadta. A beruházás értéke 8,39 millió lej, ebből 4,81 millió lej állami támogatásként érkezhet, míg 3,59 millió lejt az önkormányzat finanszíroz. A projekt részeként
A tanácsülésen elfogadták a Csíki Sportcentrum Kft., a Goscom Rt. és a Csíki Trans Kft. idei költségvetését is.
A Csíki Sportcentrum közel 9 millió lejes költségvetésből gazdálkodhat. Ebből 2,8 millió lej saját bevétel, 5,24 millió lej önkormányzati támogatás, míg egymillió lejt beruházásokra fordítanak. A fejlesztések között szerepel
A Csíki Trans Kft. idei költségvetésének kiadási oldala 16,8 millió lej, míg a Goscom Rt. 12,5 millió lejes költségvetéssel számol.
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