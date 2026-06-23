Több millió eurónyi támogatást kap az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Parajd

Több millió eurót kap az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Parajd – számolt be kedden Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő.

Tamás Attila 2026. június 23., 13:552026. június 23., 13:55 2026. június 23., 13:572026. június 23., 13:57

Mint az EP-képviselő a Székelyhonnak is elküldött tájékoztatásban részletezte: az Európai Parlament költségvetési szakbizottsága kedden, június 23-án megszavazta, hogy

az Európai Unió Szolidaritási Alapjából 14 millió 300 ezer euró érkezik Romániába a tavaly májusi áradások okozta károk enyhítésére.

Hirdetés Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője arról is beszámolt, hogy

a határozatban kiemelten szerepel a parajdi sóbányát és a Korond-patak által megrongált vízügyi infrastruktúrát ért kár.

Az Európai Parlament várhatóan júliusban dönt a bizottsági előterjesztés támogatásáról, a kifizetés ezután indulhat el. „A parajdiak már egy éve várnak erre a hírre. Az RMDSZ-es kollégák segítségével már egy éve javasoltam a bukaresti kormánynak, hogy minél hamarabb nyújtsa be az EU-s támogatási kérelmet.

Parajdnak konkrét segítségre van szüksége – nem politikusok katasztrófaturizmusára. Azt is megmondtam akkor: egy ilyen döntés legalább egy évig érlelődik, és a kifizetés is időbe telik.