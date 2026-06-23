Több millió eurónyi támogatást kap az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Parajd

Fotó: Pinti Attila
Több millió eurót kap az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Parajd – számolt be kedden Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő.
2026. június 23., 13:552026. június 23., 13:55
2026. június 23., 13:572026. június 23., 13:57
Mint az EP-képviselő a Székelyhonnak is elküldött tájékoztatásban részletezte: az Európai Parlament költségvetési szakbizottsága kedden, június 23-án megszavazta, hogy
Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője arról is beszámolt, hogy
Az Európai Parlament várhatóan júliusban dönt a bizottsági előterjesztés támogatásáról, a kifizetés ezután indulhat el.
„A parajdiak már egy éve várnak erre a hírre. Az RMDSZ-es kollégák segítségével már egy éve javasoltam a bukaresti kormánynak, hogy minél hamarabb nyújtsa be az EU-s támogatási kérelmet.
Ez nem ígéretpolitika — ez valódi, komoly, európai forrás, amely közvetlenül a parajdiakat segíti. Most a bukaresti kormányon a sor. Rajtuk múlik, hogy ebből a pénzből konkrétan mennyi jut el Parajdra, a bányához, az infrastruktúrához, az érintett családokhoz” – fejtette ki Vincze Loránt.
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Nicușor Dan államfő kedden közölte, hogy a Cotroceni-palotában tartandó egyeztetéseken arra fogja kérni a pártokat, hogy térjenek vissza a párbeszédhez.
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Mihai Fifor szociáldemokrata párti képviselő szerint a Veștea-kormány beiktatásának elutasításával bebizonyosodott, hogy a többi párt valójában ugyanazt a célt követi: „a hatalmat bármi áron”.
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