Ijesztően leapadt a Nagy-Küküllő vízszintje vasárnap

A helyszínen azt tapasztaltuk, hogy valóban alacsonyabb volt a vízszint a megszokotthoz képest. Az is látszott, hogy nemrég kerülhettek a felszínre a partmenti kövek, hiszen az alsóbb részük még vizes volt. A Nagy-Küküllő egyes részein

A part mentén több pocsolya is kialakult, amelyek apró halivadékokkal voltak teli. Ezekből, illetve az alacsony vízszint miatt könnyen elkapható halakból lakmároztak a madarak.

A helyszínen találkoztunk Magyari Lajos természetvédővel, aki a part menti tócsákban rekedt halaknak igyekezett utat vágni a folyó irányába. Ő és több horgász is felháborodását fejezte ki a Székelyhonnak a történtek miatt, mondván, hogy nem először tapasztalnak hasonlót. Különösen zavarta őket, hogy

Ez az ökológiai egyensúly felborulása mellett azt is jelenti, hogy idővel akár szeretett hobbijukról is le kell mondaniuk. „Kiváltjuk a horgászengedélyt, és nem horgászunk a tiltott zónákban, hogy szaporodhassanak a halak, de ekkora vízszintingadozás mellett szinte értelmetlen lejárni ide” – fogalmazott egyikük.

Magyari Lajos arra is felhívta a figyelmet, hogy az alacsonyabb vízszint esetén a folyót szennyező anyagok koncentrációja is megnő, ami szintén nem tesz jót az élővilágnak. Ő egyébként jelentette a hatóságoknak is a történteket, ám nem kapott megnyugtató választ.

Aszály és meghibásodás

A Székelyhon a Maros Vízügyi Igazgatóság munkatársaitól érdeklődött, hogy kiderüljön, mi állhat a történtek hátterében. Ők tudtak arról, hogy meghibásodások voltak a bukaresti cég telephelyén, amely a zeteváraljai gátnál fejleszti az áramot, ezért