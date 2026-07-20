Befejeződött az egészségügyi szakszervezet által szervezett figyelmeztető sztrájk

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Fotó: Barabás Ákos
Véget ért az egészségügyi dolgozók hétfői kétórás figyelmeztető sztrájkja, amelyet a Sanitas Szakszervezeti Szövetség szervezett a közalkalmazotti bértörvény elleni tiltakozásul.
2026. július 20., 12:272026. július 20., 12:27
2026. július 20., 12:312026. július 20., 12:31
A munkabeszüntetés idején a sürgősségi ellátást és az egészségügyi tevékenység egyharmadát a törvénynek megfelelően biztosították – ismerteti az Agerpres.
A Sanitas a Facebook-oldalán közölte, hogy a kétórás sztrájk sok egészségügyi és szociális dolgozó számára nem egyszerű munkabeszüntetés, hanem egy bátor gesztus volt.
– írták a bejegyzésben.
Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak hétfőn az állami egészségügyi dolgozók a közalkalmazotti bértörvény miatt. A munkabeszüntetés 9-től és 11 óráig tart.
A szakszervezet szerint a tiltakozók azt üzenték a döntéshozóknak, hogy
A Sanitas közölte, hogy a bértörvényben igazságos referenciaértéket, megfelelő besorolást és a pótlékok teljes kifizetését követeli az orvosok, asszisztensek, betegápolók, gondozók, szociális munkások, adminisztratív és műszaki személyzet, valamint az ágazat többi dolgozója számára.
– közölte a szakszervezeti szövetség, hozzátéve, hogy a kormány továbbra is figyelmen kívül hagyhatja az üzeneteiket, vagy dönthet úgy, hogy velük együtt keres megoldásokat.
A Sanitas szerint a tiltakozások menetrendje változatlan, a figyelmeztető sztrájkot július 28-tól határozatlan idejű általános sztrájk követheti.
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