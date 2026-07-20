Befejeződött az egészségügyi szakszervezet által szervezett figyelmeztető sztrájk

Véget ért az egészségügyi dolgozók hétfői kétórás figyelmeztető sztrájkja, amelyet a Sanitas Szakszervezeti Szövetség szervezett a közalkalmazotti bértörvény elleni tiltakozásul.

Székelyhon 2026. július 20., 12:272026. július 20., 12:27 2026. július 20., 12:312026. július 20., 12:31

A munkabeszüntetés idején a sürgősségi ellátást és az egészségügyi tevékenység egyharmadát a törvénynek megfelelően biztosították – ismerteti az Agerpres. Hirdetés A Sanitas a Facebook-oldalán közölte, hogy a kétórás sztrájk sok egészségügyi és szociális dolgozó számára nem egyszerű munkabeszüntetés, hanem egy bátor gesztus volt.

Bátorság volt hangosan és egységesen kijelenteni: Románia egészségügyi és szociális ellátórendszereit többé nem lehet azoknak a kizsákmányolására építeni, akik nap mint nap életben tartják ezeket a rendszereket”

– írták a bejegyzésben. korábban írtuk Kilenctől tizenegy óráig sztrájkolnak az egészségügyben Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak hétfőn az állami egészségügyi dolgozók a közalkalmazotti bértörvény miatt. A munkabeszüntetés 9-től és 11 óráig tart. A szakszervezet szerint a tiltakozók azt üzenték a döntéshozóknak, hogy

nem fogadnak el több fedezet nélküli ígéretet, hibás bérszorzókat és nem tűrik többé a pótlékok kifizetésének elmulasztását.

A Sanitas közölte, hogy a bértörvényben igazságos referenciaértéket, megfelelő besorolást és a pótlékok teljes kifizetését követeli az orvosok, asszisztensek, betegápolók, gondozók, szociális munkások, adminisztratív és műszaki személyzet, valamint az ágazat többi dolgozója számára.

A sztrájk következmény. Az ok az, hogy a politikusok elutasítják a párbeszéde”