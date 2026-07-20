Két ittas sofőrt kapcsoltak le Hargita megyében, egyikük jogosítványa sem volt megfelelő

Két közlekedési bűncselekmény miatt indított büntetőeljárást az elmúlt napokban a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság. Egy sofőr ittasan és a szükséges jogosítvány nélkül vezetett járműszerelvényt, egy másik alkohol befolyása alatt ült kormány mögé.

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A rendőrség tájékoztatása szerint július 19-én, délelőtt 10 óra körül a székelykeresztúri rendőrök a 134A jelzésű megyei úton, Újszékely községben állítottak meg egy 40 éves, Maros megyei férfit, aki személygépkocsival vontatott egy utánfutót. Az ellenőrzés során kiderült, hogy

a sofőr nem rendelkezett a járműszerelvény vezetéséhez szükséges kategóriájú jogosítvánnyal.

Ráadásul ittas is volt: az alkoholszondás vizsgálat 0,40 mg/l alkoholt mutatott ki a leheletéből. A rendőrök büntetőeljárást indítottak ellene.

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Alig néhány órával később, július 20-án hajnali 1 óra 15 perc körül a gyergyószentmiklósi rendőrök egy 52 éves helybéli férfit igazoltattak a Testvériség sugárúton.