Két ittas sofőrt kapcsoltak le Hargita megyében, egyikük jogosítványa sem volt megfelelő

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Két közlekedési bűncselekmény miatt indított büntetőeljárást az elmúlt napokban a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság. Egy sofőr ittasan és a szükséges jogosítvány nélkül vezetett járműszerelvényt, egy másik alkohol befolyása alatt ült kormány mögé.
2026. július 20., 12:192026. július 20., 12:19
2026. július 20., 12:192026. július 20., 12:19
A rendőrség tájékoztatása szerint július 19-én, délelőtt 10 óra körül a székelykeresztúri rendőrök a 134A jelzésű megyei úton, Újszékely községben állítottak meg egy 40 éves, Maros megyei férfit, aki személygépkocsival vontatott egy utánfutót. Az ellenőrzés során kiderült, hogy
Ráadásul ittas is volt: az alkoholszondás vizsgálat 0,40 mg/l alkoholt mutatott ki a leheletéből. A rendőrök büntetőeljárást indítottak ellene.
Alig néhány órával később, július 20-án hajnali 1 óra 15 perc körül a gyergyószentmiklósi rendőrök egy 52 éves helybéli férfit igazoltattak a Testvériség sugárúton.
az ő leheletéből is, ezért egészségügyi intézménybe szállították a véralkoholszint megállapítása érdekében. Az ügyben ittasvezetés miatt büntetőeljárás indult esetében is.
Felhőszakadásokra és viharokra figyelmeztető előrejelzéseket adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A riasztások a székelyföldi megyékre is érvényesek.
A hétvégén 16 megye 31 településén és Bukarestben avatkoztak be a tűzoltók a viharkárok felszámolására.
Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak hétfőn az állami egészségügyi dolgozók a közalkalmazotti bértörvény miatt. A munkabeszüntetés 9-től és 11 óráig tart.
A magánszemélyek hétfő reggeltől igényelhetnek állami támogatást új gépkocsi vásárlására a 2026-os roncsautóprogram keretében.
Polgár Judit neve évtizedek óta egyet jelent a tehetséggel és a kitartással – írta Magyarország miniszterelnöke a Facebook-oldalán vasárnap, miután a sakkozó megválasztását javasolta köztársasági elnöknek több közéleti szereplő.
A vasárnapi heves viharok 16 megye 29 településén okoztak károkat, négy országútszakaszon is fennakadások voltak a közlekedésben, 88 gépkocsi pedig megrongálódott – közölte a katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU).
A tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az Országgyűlés elnökéhez, amelyben Polgár Judit felkérését és megválasztását javasolják köztársasági elnöknek.
Összeütközött egy lengyel és egy magyar motoros vasárnap a 107K jelzésű országúton, a Fehér megyei Mogos (Mogoș) település közelében. A balesetben mindketten megsérültek, kórházba szállították őket.
A Bucsecs-hegységben kialakult felhőszakadás miatt villámárvíz öntötte el Bușteni üdülővárost vasárnap délután, megbénítva az egész települést. A víz autókat és embereket sodort el, de elárasztotta az 1-es országutat is.
Hat megyére másodfokú (narancssárga jelzésű), 22 megyére elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el vasárnap az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA).
szóljon hozzá!