Hétfőn és kedden sem szabadulunk a viharos időjárástól

Fotó: Székelyhon
Felhőszakadásokra és viharokra figyelmeztető előrejelzéseket adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A riasztások a székelyföldi megyékre is érvényesek.
2026. július 20., 11:372026. július 20., 11:37
2026. július 20., 11:392026. július 20., 11:39
A meteorológusok szerint hétfőn 12 és 22 óra között narancssárga jelzésű riasztás lesz érvényben Moldva nagy részén, Munténia északi és középső régióiban, Dobrudzsa északi részén, valamint
Ezekben a térségekben heves széllökésektől kísért felhőszakadások és jégeső várható. A szél sebessége elérheti a 70-90 kilométer/órát. Rövid idő 25-50 liter, helyenként 60-70 liter csapadék hullhat négyzetméterenként – ismerteti az Agerpres.
Hétfőn 10 és 22 óra között sárga jelzésű riasztás lesz érvényben Munténia, Dobrudzsa és Moldva egyes térségeiben,
Ezeken a területeken villámlásokkal és heves széllökésektől kísért felhőszakadásokra, szélviharokra és jégesőre van kilátás. A széllökések sebessége elérheti 50-70 kilométer/órát, elszórtan meghaladhatja a 80 kilométer/órát, a hirtelen lehulló csapadék mennyisége pedig meghaladhatja a 40-50 litert négyzetméterenként.
Hétfő estétől kedd reggelig újabb sárga jelzésű figyelmeztetés lesz érvényben Dobrudzsában, Munténia nagy részében és helyenként a Déli-Kárpátokban. Ezekben a térségekben villámlásokkal és 50-70 kilométer/órás széllökésekkel kísért kiadós záporok várhatók.
Kedden 10 és 22 óra között Munténia, Dobrudzsa és Dél-Moldva egyes megyéire, valamint a Déli-Kárpátok és a Kárpátkanyar nagy részén lesz érvényben sárga jelzésű riasztás. Ezekben a térségekben villámlásokkal és 50-70 kilométer/órás széllökésekkel kísért felhőszakadások várhatók, jégeső is valószínű. Rövid idő 20-30 liter, elszórtan 40-50 liter csapadék hullhat négyzetméterenként.
Sárga jelzésű hőségriasztás van érvényben kilenc megyében és Bukarestben kedd reggelig.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) figyelmeztető előrejelzése szerint hétfő 10 órától kedd 10 óráig Olténia déli részén, Munténia déli, középső és keleti régióiban, valamint Dobrudzsa délnyugati térségében
Az éjszaka hőmérsékleti minimumok általában 19-20 fok körül alakulnak.
A sárga jelzésű riasztás Konstanca, Brăila, Ialomița, Călărași, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Olt és Dolj megyére, valamint Bukarestre vonatkozik.
Az ANM közlése szerint kedden is jelentős marad a hőterhelés Munténia déli, középső és keleti részén, valamint Moldva déli részén, ahol a hőmérséklet-páratartalom index 80 körül alakul.
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