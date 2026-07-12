Minden daganat más – a mesterséges intelligencia segíthet megtalálni a legjobb kezelést

Fotó: Borbély Fanni
Segítheti a daganatok korai felismerését, gyorsíthatja a gyógyszerfejlesztést és támogathatja a személyre szabott kezelések kiválasztását a mesterséges intelligencia az onkológiában – erről beszélt Csíkszeredában dr. Peták István kutatóorvos.
„Amikor 1997-ben a Deep Blue nevű mesterséges intelligencia (MI) legyőzte Garri Kaszparovot, a legendás sakkvilágbajnokot, akkor kapta föl a fejét a világ arra, hogy egy számítógép nagyobb teljesítményt tud nyújtani, mint az ember” – vezette fel minapi előadásának mondanivalóját a magyarországi dr. Peták István rákkutató orvos. Hozzátette: nem szabad elfelejteni, hogy
A szóban forgó történelmi sakkjátszmára is Polgár Judit, nemzetközileg elismert magyar sakknagymester készítette fel az MI-t, stratégiákat tanítva a gépnek.
Személyre szabott kezelésekhez aknázhatják ki a mesterséges intelligencia képességét az onkológiában is
Fotó: Borbély Fanni
Peták Istvánnal, aki egyben molekuláris farmakológus, valamint az Oncompass Medicine és a Genomate Health tudományos igazgatója is, az idei Csíkszeredai Kórháznapokon beszélgettünk. Előadásának témája a precíziós onkológiában használt mesterséges intelligencia volt, ezért arra kértük, közérthetően fejtse ki,
„Amiben nagyon jó a számítógép, az az, hogy nagyon gyorsan számol. Ezt a képességét tudjuk arra használni, hogy olyan bonyolult számításokat végezzen el, amelyek az ember számára már szinte átláthatatlanok” – fogalmazott. Az egyik leglátványosabb eredmény a diagnosztikában született. A mesterséges intelligencia ma már képes mammográfiás, CT- vagy MR-felvételeken olyan apró elváltozásokat is felismerni, amelyek könnyen elkerülhetik az emberi szem figyelmét.
– emelte ki. Hozzátette, az MI abban is hatalmas áttörést jelent az orvoslásban, hogy segítségével jelentősen lerövidülhet az új gyógyszerek fejlesztéséhez szükséges idő.
Az MI a precíziós onkológiában is hatalmas segítséget jelenthet. Ahhoz is hozzájárulhat, hogy ne statisztikai alapon válasszanak kezelést egy adott rákbetegségre, hanem
A kutatóorvos szerint ez óriási kihívás, hiszen a daganatok kialakulásáért több mint hétszáz gén felelhet, ezekben pedig milliónyi különböző mutáció fordulhat elő. Ráadásul egy daganatban egyszerre átlagosan négy-öt génhiba is jelen van. „Minden beteg egyedi. Egyedi a genetikai összetétele, az életkörülményei, a tünetei és a laboreredményei is. Ezekből kell meghoznunk a lehető legjobb stratégiai döntést” – magyarázta.
dr. Peták István magyarországi rákkutató orvos Csíkszeredában tartott előadást
Fotó: Borbély Fanni
A kutató ezt a sakkhoz hasonlította: minden beteg egy új játszma, ahol mindig másképp állnak a bábuk, ezért nem minden helyzetre ugyanaz a jó megoldás.
Peták István kutatócsoportja egy olyan, mesterséges intelligencián alapuló döntéstámogató rendszert fejlesztett, amely az orvos számára rangsorolja a lehetséges célzott kezeléseket. Itt is az történt, mint a Deep Blue esetében: a gépet Peták István és munkatársai több évtizedes célzott terápiás tapasztalata alapján kifejlesztett terápiás módszerre, kezelési stratégiára tanították meg, és most azt nagy sebességgel és pontossággal hajtja végre.
A rendszer első klinikai hitelesítését 2021-ben publikálták. Az eredmények szerint azoknál a betegeknél,
„Ez volt az első tudományos bizonyíték arra, hogy lehet olyan rendszert készíteni, amely valóban segíti az orvost a személyre szabott kezelés kiválasztásában” – hangsúlyozta. A fejlesztés azóta több nemzetközi elismerést is kapott: bekerült az Amerikai Rákkutató Társaság áttörő eredményei közé, valamint elnyerte az Európai Unió Unicorn Award díját is.
Peták István szerint ugyanakkor a mesterséges intelligencia nem veszi át az orvos szerepét. A sakk világából hozott példával érzékeltette, hogy bár egy számítógép önmagában képes legyőzni a világ legjobb játékosát, egy ember és egy mesterséges intelligencia együtt még erősebb.
– fogalmazott. Úgy véli, a precíziós onkológia következő nagy lépése éppen az lehet, hogy a számítógép pillanatok alatt feldolgozza a több millió lehetséges génkombinációt, az orvos pedig ennek alapján minden beteg számára a legjobb kezelési stratégiát választhatja ki. „Bízunk abban, hogy meg lehet valósítani az emberiségnek azt az álmát, hogy
– zárta gondolatmenetét a rákkutató orvos.
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