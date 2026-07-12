Minden daganat más – a mesterséges intelligencia segíthet megtalálni a legjobb kezelést

Segítheti a daganatok korai felismerését, gyorsíthatja a gyógyszerfejlesztést és támogathatja a személyre szabott kezelések kiválasztását a mesterséges intelligencia az onkológiában – erről beszélt Csíkszeredában dr. Peták István kutatóorvos.

Barabás Hajnal 2026. július 12., 20:272026. július 12., 20:27

„Amikor 1997-ben a Deep Blue nevű mesterséges intelligencia (MI) legyőzte Garri Kaszparovot, a legendás sakkvilágbajnokot, akkor kapta föl a fejét a világ arra, hogy egy számítógép nagyobb teljesítményt tud nyújtani, mint az ember” – vezette fel minapi előadásának mondanivalóját a magyarországi dr. Peták István rákkutató orvos. Hozzátette: nem szabad elfelejteni, hogy

ezeket a gépeket mi, emberek hozzuk létre.

A szóban forgó történelmi sakkjátszmára is Polgár Judit, nemzetközileg elismert magyar sakknagymester készítette fel az MI-t, stratégiákat tanítva a gépnek.

Személyre szabott kezelésekhez aknázhatják ki a mesterséges intelligencia képességét az onkológiában is Fotó: Borbély Fanni

Peták Istvánnal, aki egyben molekuláris farmakológus, valamint az Oncompass Medicine és a Genomate Health tudományos igazgatója is, az idei Csíkszeredai Kórháznapokon beszélgettünk. Előadásának témája a precíziós onkológiában használt mesterséges intelligencia volt, ezért arra kértük, közérthetően fejtse ki,

milyen lehetőségeket rejt az MI a daganatos megbetegedések kezelésében.

„Amiben nagyon jó a számítógép, az az, hogy nagyon gyorsan számol. Ezt a képességét tudjuk arra használni, hogy olyan bonyolult számításokat végezzen el, amelyek az ember számára már szinte átláthatatlanok” – fogalmazott. Az egyik leglátványosabb eredmény a diagnosztikában született. A mesterséges intelligencia ma már képes mammográfiás, CT- vagy MR-felvételeken olyan apró elváltozásokat is felismerni, amelyek könnyen elkerülhetik az emberi szem figyelmét.

Van olyan alkalmazás, amely a mammográfiás képen már akkor képes előrevetíteni, hogy később daganat alakulhat ki, amikor maga a daganat még nem látható

– emelte ki. Hozzátette, az MI abban is hatalmas áttörést jelent az orvoslásban, hogy segítségével jelentősen lerövidülhet az új gyógyszerek fejlesztéséhez szükséges idő. Minden daganat más Az MI a precíziós onkológiában is hatalmas segítséget jelenthet. Ahhoz is hozzájárulhat, hogy ne statisztikai alapon válasszanak kezelést egy adott rákbetegségre, hanem

minden beteg a daganatát kiváltó génhibák alapján kapjon célzott, személyre szabott terápiát.

A kutatóorvos szerint ez óriási kihívás, hiszen a daganatok kialakulásáért több mint hétszáz gén felelhet, ezekben pedig milliónyi különböző mutáció fordulhat elő. Ráadásul egy daganatban egyszerre átlagosan négy-öt génhiba is jelen van. „Minden beteg egyedi. Egyedi a genetikai összetétele, az életkörülményei, a tünetei és a laboreredményei is. Ezekből kell meghoznunk a lehető legjobb stratégiai döntést” – magyarázta.

dr. Peták István magyarországi rákkutató orvos Csíkszeredában tartott előadást Fotó: Borbély Fanni

A kutató ezt a sakkhoz hasonlította: minden beteg egy új játszma, ahol mindig másképp állnak a bábuk, ezért nem minden helyzetre ugyanaz a jó megoldás. Magyar fejlesztés segítheti az orvosokat Peták István kutatócsoportja egy olyan, mesterséges intelligencián alapuló döntéstámogató rendszert fejlesztett, amely az orvos számára rangsorolja a lehetséges célzott kezeléseket. Itt is az történt, mint a Deep Blue esetében: a gépet Peták István és munkatársai több évtizedes célzott terápiás tapasztalata alapján kifejlesztett terápiás módszerre, kezelési stratégiára tanították meg, és most azt nagy sebességgel és pontossággal hajtja végre. Hirdetés A rendszer első klinikai hitelesítését 2021-ben publikálták. Az eredmények szerint azoknál a betegeknél,

akik olyan gyógyszert kaptak, amelyet a szoftver is javasolt, négyszer nagyobb eséllyel bizonyult eredményesnek a kezelés.

„Ez volt az első tudományos bizonyíték arra, hogy lehet olyan rendszert készíteni, amely valóban segíti az orvost a személyre szabott kezelés kiválasztásában” – hangsúlyozta. A fejlesztés azóta több nemzetközi elismerést is kapott: bekerült az Amerikai Rákkutató Társaság áttörő eredményei közé, valamint elnyerte az Európai Unió Unicorn Award díját is. Nyugalom, továbbra is az ember dönt Peták István szerint ugyanakkor a mesterséges intelligencia nem veszi át az orvos szerepét. A sakk világából hozott példával érzékeltette, hogy bár egy számítógép önmagában képes legyőzni a világ legjobb játékosát, egy ember és egy mesterséges intelligencia együtt még erősebb.

A gép kiszámolja a matematikailag legjobb lehetőségeket, de a végső döntést továbbra is az ember hozza meg

– fogalmazott. Úgy véli, a precíziós onkológia következő nagy lépése éppen az lehet, hogy a számítógép pillanatok alatt feldolgozza a több millió lehetséges génkombinációt, az orvos pedig ennek alapján minden beteg számára a legjobb kezelési stratégiát választhatja ki. „Bízunk abban, hogy meg lehet valósítani az emberiségnek azt az álmát, hogy

mindenki egyedül személyre szabott kezelést kap, de úgy, hogy közben mindenki egyforma eséllyel kap jó kezelést