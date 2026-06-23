Több ezer fogyasztó maradt áram nélkül Gyergyó térségében a vihar miatt

A kedvezőtlen időjárási körülmények, elsősorban az erős szél miatt kedden három településen közel háromezer háztartás maradt áram nélkül Borzonton, Gyergyócsomafalván és Gyergyóalfaluban.

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A szélviharos idő következtében összesen 2834 fogyasztó maradt áramellátás nélkül kedden délután Borzonton, Gyergyócsomafalván és Gyergyóalfaluban – tájékoztatott a Hargita megyei tűzoltóság. Hozzátették, a villamosenergia-szolgáltató munkatársai a helyszínen dolgoznak a hibák elhárításán és az áramszolgáltatás mielőbbi helyreállításán.