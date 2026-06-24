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Pénzügyi kockázatot lát az EMSZ az ifjúsági főváros projektben

Sorbán Attila Örs (jobbról) ismertette az EMSZ felvetéseit • Fotó: Gergely Imre

Sorbán Attila Örs (jobbról) ismertette az EMSZ felvetéseit

Fotó: Gergely Imre

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Továbbra is vitatja a Cegléd, Gyergyószentmiklós és a Juventus Egyesület közötti együttműködési megállapodást az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) gyergyószentmiklósi szervezete, mert szerintük a polgármester a képviselőtestület előzetes tájékoztatása és jóváhagyása nélkül írta alá a dokumentumot.

Gergely Imre

2026. június 24., 17:012026. június 24., 17:01

A témában tartott szerdai sajtótájékoztatón Sorbán Attila Örs, az EMSZ önkormányzati képviselője megismételte azokat a kifogásokat, amelyek a legutóbbi tanácsülésen is elhangzottak, és amelyekre reagálva pénteki sajtótájékoztatóján Nagy Zoltán polgármester ismertette az álláspontját.

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Az ifjúsági fővárosi programok kapcsán felmerült kérdéseket tisztázta Nagy Zoltán polgármester és Benedek Balázs programkoordinátor. Kijelentik, nincs miért aggódni, a programok és az elszámolás is megállapodásoknak megfelelően történnek.

Az EMSZ tanácsosa ismét kiemelte, hogy Nagy Zoltán polgármester a helyi képviselő-testület előzetes tájékoztatása és jóváhagyása nélkül írta alá azt a dokumentumot, amely a Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa címhez kapcsolódó, 100 millió forintos támogatás felhasználását érinti.

Az EMSZ szerint a szerződés értelmében a város pénzügyi felelősséget vállal a támogatás felhasználásáért,

annak ellenére, hogy a pénz nem az önkormányzathoz, hanem a Juventus Egyesülethez került, és az egész éves rendezvénysorozatot is ők bonyolítják le.

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Sorbán Attila Örs hangsúlyozta: a frakció álláspontja szerint a polgármesternek nem volt felhatalmazása ilyen jellegű kötelezettségvállalásra az önkormányzati képviselők jóváhagyása nélkül. Kifogásolta azt is, hogy

a tanácsosok nem kaptak kellő tájékoztatást sem a program részleteiről, sem a költségvetésről, sem az elszámolásról.

Az EMSZ szerint főként a szerződésnek az a pontja jelent kockázatot, amely alapján szabálytalanság vagy hibás elszámolás esetén a támogatási összeget és annak kamatait is vissza kell téríteni.

A frakció azt szeretné elérni, hogy az önkormányzat hivatalosan tájékoztassa ceglédi partnereit arról, hogy a megállapodás a képviselő-testület tudta és beleegyezése nélkül született meg, ezért annak érvényességét vitatják. Ezzel

szerintük megelőzhetők lennének a várost érintő esetleges jogi és pénzügyi következmények.

Sorbán azt is sérelmezte, hogy a támogatás eddigi részének felhasználásáról készült, mintegy 500 oldalas elszámolást, amelyet a Juventus Egyesület már benyújtott a támogatást biztosító Ceglédnek, nem mutatták meg nekik.

A képviselő szerint a kialakult helyzet bizalomvesztést eredményezett a testületen belül.

Az EMSZ-es tanácsos ugyanakkor elvárja, hogy a pályázat sikerében részt vevő fiatalok közvetlenül is részesüljenek a pályázaton nyert forrásokból. Sorbán szerint ezt a vetélkedőben részt vett fiatalok szülei is kérik. Az EMSZ jelezte: kérdéseit továbbra is fenntartja, és további magyarázatokat vár a polgármestertől.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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