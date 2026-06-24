Pénzügyi kockázatot lát az EMSZ az ifjúsági főváros projektben

Sorbán Attila Örs (jobbról) ismertette az EMSZ felvetéseit
Fotó: Gergely Imre
Továbbra is vitatja a Cegléd, Gyergyószentmiklós és a Juventus Egyesület közötti együttműködési megállapodást az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) gyergyószentmiklósi szervezete, mert szerintük a polgármester a képviselőtestület előzetes tájékoztatása és jóváhagyása nélkül írta alá a dokumentumot.
A témában tartott szerdai sajtótájékoztatón Sorbán Attila Örs, az EMSZ önkormányzati képviselője megismételte azokat a kifogásokat, amelyek a legutóbbi tanácsülésen is elhangzottak, és amelyekre reagálva pénteki sajtótájékoztatóján Nagy Zoltán polgármester ismertette az álláspontját.
Az ifjúsági fővárosi programok kapcsán felmerült kérdéseket tisztázta Nagy Zoltán polgármester és Benedek Balázs programkoordinátor. Kijelentik, nincs miért aggódni, a programok és az elszámolás is megállapodásoknak megfelelően történnek.
Az EMSZ tanácsosa ismét kiemelte, hogy Nagy Zoltán polgármester a helyi képviselő-testület előzetes tájékoztatása és jóváhagyása nélkül írta alá azt a dokumentumot, amely a Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa címhez kapcsolódó, 100 millió forintos támogatás felhasználását érinti.
annak ellenére, hogy a pénz nem az önkormányzathoz, hanem a Juventus Egyesülethez került, és az egész éves rendezvénysorozatot is ők bonyolítják le.
Sorbán Attila Örs hangsúlyozta: a frakció álláspontja szerint a polgármesternek nem volt felhatalmazása ilyen jellegű kötelezettségvállalásra az önkormányzati képviselők jóváhagyása nélkül. Kifogásolta azt is, hogy
Az EMSZ szerint főként a szerződésnek az a pontja jelent kockázatot, amely alapján szabálytalanság vagy hibás elszámolás esetén a támogatási összeget és annak kamatait is vissza kell téríteni.
A frakció azt szeretné elérni, hogy az önkormányzat hivatalosan tájékoztassa ceglédi partnereit arról, hogy a megállapodás a képviselő-testület tudta és beleegyezése nélkül született meg, ezért annak érvényességét vitatják. Ezzel
Sorbán azt is sérelmezte, hogy a támogatás eddigi részének felhasználásáról készült, mintegy 500 oldalas elszámolást, amelyet a Juventus Egyesület már benyújtott a támogatást biztosító Ceglédnek, nem mutatták meg nekik.
Az EMSZ-es tanácsos ugyanakkor elvárja, hogy a pályázat sikerében részt vevő fiatalok közvetlenül is részesüljenek a pályázaton nyert forrásokból. Sorbán szerint ezt a vetélkedőben részt vett fiatalok szülei is kérik. Az EMSZ jelezte: kérdéseit továbbra is fenntartja, és további magyarázatokat vár a polgármestertől.
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Az ifjúsági fővárosi programok kapcsán felmerült kérdéseket tisztázta Nagy Zoltán polgármester és Benedek Balázs programkoordinátor. Kijelentik, nincs miért aggódni, a programok és az elszámolás is megállapodásoknak megfelelően történnek.
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