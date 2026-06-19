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Válaszoltak az ifjúsági főváros projekttel kapcsolatos aggályokra

A program keretében eddig 33 rendezvény valósult meg, amelyeken mintegy 8200 résztvevő vett részt. • Fotó: Bázis Központ

A program keretében eddig 33 rendezvény valósult meg, amelyeken mintegy 8200 résztvevő vett részt.

Fotó: Bázis Központ

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Az ifjúsági fővárosi programok kapcsán felmerült kérdéseket tisztázta Nagy Zoltán polgármester és Benedek Balázs programkoordinátor. Kijelentik, nincs miért aggódni, a programok és az elszámolás is megállapodásoknak megfelelően történnek.

Gergely Imre

2026. június 19., 16:542026. június 19., 16:54

2026. június 19., 16:572026. június 19., 16:57

A gyergyószentmiklósi önkormányzat csütörtöki ülésén az EMSZ tanácsosai több kérdést és aggályt fogalmaztak meg a Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa program finanszírozásával kapcsolatban. Ahogy arról korábban beszámoltunk, kifogásolták, hogy a polgármester a képviselő-testület jóváhagyása nélkül vállalt garanciát arra az esetre, ha a program során szabálytalanság merülne fel, és emiatt vissza kellene fizetni a 100 millió forintos támogatást.

korábban írtuk

Aggályokat vet fel az ifjúsági főváros program finanszírozásáról aláírt egyezség Gyergyószentmiklóson
Aggályokat vet fel az ifjúsági főváros program finanszírozásáról aláírt egyezség Gyergyószentmiklóson

A fogyatékkal élők nappali foglalkoztatójának helyzetéről, a Vitalissima új szolgáltatási feladatairól és az Ifjúsági Főváros program finanszírozása körüli aggályokról is szó esett a gyergyószentmiklósi képviselő-testület csütörtöki ülésén.

A tanácsülésen Nagy Zoltán polgármester nem volt jelen, így akkor nem reagálhatott a felvetésekre, pénteken azonban sajtótájékoztatón ismertette álláspontját.
Nagy Zoltán hangsúlyozta:

sajnálatosnak tartja, hogy az ifjúsági fővárosi kezdeményezésből politikai csatatér lett.

Amint emlékeztetett, a program egy civil és ifjúsági összefogás eredménye, amely mögé a helyi közösség, számos fiatal és szülő is felsorakozott. Az ő érdemük a siker, hogy más, nagyobb városokat lekörözve a vetélkedő nyertese tudott lenni Gyergyószentmiklós. Kiemelte, ezzel szemben

sem a polgármester, sem egyetlen tanácsos, vagy az önkormányzati alkalmazott nem tett semmit hozzá ahhoz, hogy a siker megszülessen,

Gyergyószentmiklós Cegléd testvérvárossal közösen elnyerhesse Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa címet. Nagy Zoltán szerint a program lebonyolításának fő illetékese Cegléd városa, amely a támogatást a magyarországi Kulturális és Innovációs Minisztériumtól kapta.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

A megállapodás alapján Gyergyószentmiklós és a programsorozatot lebonyolító Juventus Egyesület közreműködő partnerként vesz részt a programban. Emlékeztetett,

az elnyert összeg nem került be Gyergyószentmiklós költségvetésébe, hanem a Juventus egyesület használhatja fel, csak és kizárólag az ifjúsági főváros projekt megvalósítására.

Az egyesület tartozik elszámolással Cegléd önkormányzata felé. A város anyagilag nem járul hozzá, az Ifjúsági Főváros projekthez, az erkölcsi támogatást viszont kötelességnek érzi – szögezi le Nagy.

A megállapodás betartása mellett nem merülhet fel visszafizetés

A polgármester az EMSZ képviselők által aggályosnak tartott visszafizetési kötelezettségre reagálva arra is kitért, hogy bármilyen pályázatról, támogatásról legyen szó, minden esetben általános feltétel a visszafizetési kötelezettség, amennyiben a pénzt nem rendeltetésszerűen használnák fel. Hozzátette:

meggyőződése szerint a program minden eleme az együttműködési megállapodás szerint valósul meg, ezért nem látja, hogy milyen probléma merülhetne fel,

és miért kellene bármilyen visszafizetésre sor kerüljön. A program gyakorlati megvalósításáról Benedek Balázs, a Bázis Ifjúsági Központ és egyben a Juventus Egyesület vezetője számolt be. Elmondta, hogy

az első szakmai és pénzügyi elszámolást már benyújtották Cegléd felé.

Az ötszáz oldalt meghaladó, nagyon részletes dokumentációt a visszajelzések szerint szakmailag megfelelőnek találták, és jelenleg a féléves beszámoló előkészítése zajlik.
Elmondása szerint

eddig 33 rendezvény valósult meg, amelyeken mintegy 8200 résztvevő vett részt.

A nagyobb események között szerepelt a nyitórendezvény eseménysora, a Made in Gyergyó koncert, az elsősegélynyújtási maraton, és az ifjúsági színpad programjai, ahol fontos szempont, hogy minél több gyergyói fiatal tehetségnek megmutatkozási lehetőséget adjanak.

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A kezdeményezés részeként

  • létrejött a Bázis Ifjúsági Központ, amely jövő héttől, vagyis a vakáció kezdetétől folyamatosan a fiatalok rendelkezésére áll.

  • hamarosan elkészül egy új próbaterem és podcast stúdió is, amelyek a helyi zenei tehetségek számára adnak lehetőséget a gyakorlásra, emellett

  • fejlesztés alatt áll egy önkénteseket támogató mobilalkalmazás, amely pontgyűjtési rendszeren keresztül ösztönzi a közösségi munkát.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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