Válaszoltak az ifjúsági főváros projekttel kapcsolatos aggályokra

A program keretében eddig 33 rendezvény valósult meg, amelyeken mintegy 8200 résztvevő vett részt.

Az ifjúsági fővárosi programok kapcsán felmerült kérdéseket tisztázta Nagy Zoltán polgármester és Benedek Balázs programkoordinátor. Kijelentik, nincs miért aggódni, a programok és az elszámolás is megállapodásoknak megfelelően történnek.

Gergely Imre 2026. június 19., 16:542026. június 19., 16:54 2026. június 19., 16:572026. június 19., 16:57

A gyergyószentmiklósi önkormányzat csütörtöki ülésén az EMSZ tanácsosai több kérdést és aggályt fogalmaztak meg a Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa program finanszírozásával kapcsolatban. Ahogy arról korábban beszámoltunk, kifogásolták, hogy a polgármester a képviselő-testület jóváhagyása nélkül vállalt garanciát arra az esetre, ha a program során szabálytalanság merülne fel, és emiatt vissza kellene fizetni a 100 millió forintos támogatást. korábban írtuk Aggályokat vet fel az ifjúsági főváros program finanszírozásáról aláírt egyezség Gyergyószentmiklóson A fogyatékkal élők nappali foglalkoztatójának helyzetéről, a Vitalissima új szolgáltatási feladatairól és az Ifjúsági Főváros program finanszírozása körüli aggályokról is szó esett a gyergyószentmiklósi képviselő-testület csütörtöki ülésén. A tanácsülésen Nagy Zoltán polgármester nem volt jelen, így akkor nem reagálhatott a felvetésekre, pénteken azonban sajtótájékoztatón ismertette álláspontját.

Nagy Zoltán hangsúlyozta:

sajnálatosnak tartja, hogy az ifjúsági fővárosi kezdeményezésből politikai csatatér lett.

Amint emlékeztetett, a program egy civil és ifjúsági összefogás eredménye, amely mögé a helyi közösség, számos fiatal és szülő is felsorakozott. Az ő érdemük a siker, hogy más, nagyobb városokat lekörözve a vetélkedő nyertese tudott lenni Gyergyószentmiklós. Kiemelte, ezzel szemben

sem a polgármester, sem egyetlen tanácsos, vagy az önkormányzati alkalmazott nem tett semmit hozzá ahhoz, hogy a siker megszülessen,

Gyergyószentmiklós Cegléd testvérvárossal közösen elnyerhesse Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa címet. Nagy Zoltán szerint a program lebonyolításának fő illetékese Cegléd városa, amely a támogatást a magyarországi Kulturális és Innovációs Minisztériumtól kapta.

Fotó: Gergely Imre

A megállapodás alapján Gyergyószentmiklós és a programsorozatot lebonyolító Juventus Egyesület közreműködő partnerként vesz részt a programban. Emlékeztetett,

az elnyert összeg nem került be Gyergyószentmiklós költségvetésébe, hanem a Juventus egyesület használhatja fel, csak és kizárólag az ifjúsági főváros projekt megvalósítására.

Az egyesület tartozik elszámolással Cegléd önkormányzata felé. A város anyagilag nem járul hozzá, az Ifjúsági Főváros projekthez, az erkölcsi támogatást viszont kötelességnek érzi – szögezi le Nagy. A megállapodás betartása mellett nem merülhet fel visszafizetés A polgármester az EMSZ képviselők által aggályosnak tartott visszafizetési kötelezettségre reagálva arra is kitért, hogy bármilyen pályázatról, támogatásról legyen szó, minden esetben általános feltétel a visszafizetési kötelezettség, amennyiben a pénzt nem rendeltetésszerűen használnák fel. Hozzátette:

meggyőződése szerint a program minden eleme az együttműködési megállapodás szerint valósul meg, ezért nem látja, hogy milyen probléma merülhetne fel,

és miért kellene bármilyen visszafizetésre sor kerüljön. A program gyakorlati megvalósításáról Benedek Balázs, a Bázis Ifjúsági Központ és egyben a Juventus Egyesület vezetője számolt be. Elmondta, hogy

az első szakmai és pénzügyi elszámolást már benyújtották Cegléd felé.

Az ötszáz oldalt meghaladó, nagyon részletes dokumentációt a visszajelzések szerint szakmailag megfelelőnek találták, és jelenleg a féléves beszámoló előkészítése zajlik.

Elmondása szerint

eddig 33 rendezvény valósult meg, amelyeken mintegy 8200 résztvevő vett részt.