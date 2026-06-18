Aggályokat vet fel az ifjúsági főváros program finanszírozásáról aláírt egyezség Gyergyószentmiklóson

A fogyatékkal élők nappali foglalkoztatójának helyzetéről, a Vitalissima új szolgáltatási feladatairól és az Ifjúsági Főváros program finanszírozása körüli aggályokról is szó esett a gyergyószentmiklósi képviselő-testület csütörtöki ülésén.

Gergely Imre 2026. június 18., 18:182026. június 18., 18:18

A tanácsülésen megjelentek a Napsugár az Esőben Alapítvány által működtetett felnőtt fogyatékkal élők nappali foglalkoztatójába járók és kísérőik. Az egyesület vezetője, a tevékenységet 29 éve létrehozó és azóta irányító Csata Kinga mondta el a panaszukat, hogy

ki kell költözniük azokból a helyiségekből, amelyeket eddig használtak.

Fotó: Gergely Imre

Közlése szerint azért, mert nem volt anyagi fedezetük a tűzoltósági engedély kiváltásához szükséges lépések megtételére. Amint elmondta, a felnőtt-foglalkozásra továbbra is igény lenne, az érintettek létszáma nőni fog.

Arra kérte a testületet, hogy tegyék lehetővé, hogy a tevékenység ugyanott folytatódhasson, ahol eddig zajlott.

A témáról a tanácsülést követően zárt körben beszéltek a képviselők. Hirdetés Az ülésen elfogadták azokat a dokumentációkat, szabályzatokat, feladatleírásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy számos közszolgáltatási tevékenységet a város százszázalékos tulajdonában lévő Vitalissima Kft. folytathasson. A döntés értelmében a Vitalissima hatáskörébe kerül a fizetős parkolók működtetése, a piac üzemeltetése,

a zöldövezetek karbantartása,

a gazdátlan kutyákkal kapcsolatos feladatok,

az útkarbantartási munkálatok elvégzése,

valamint a közúti jelzőrendszerek kezelése is.

Fotó: Gergely Imre

Ezzel megtörténtek az előkészületek, hogy ezeket a közszolgáltatásokat július 1-jétől a cég működtesse.

Az ülést követően az EMSZ tanácsosai bemutattak egy olyan dokumentumot, amit elmondásuk szerint a városháza nem ismertetett a testülettel,

és amely azt tartalmazza, hogy Nagy Zoltán polgármester milyen egyezséget kötött Cegléd önkormányzatával és a programsorozatot lebonyolító Juventus Egyesülettel az ifjúsági főváros programsorozat megszervezésével és pénzügyi fedezetének biztosításával kapcsolatban. Főként azt emelték ki, és azt tartják elfogadhatatlannak, hogy

a polgármester a testület döntése nélkül vállalt olyan kötelezettséget, miszerint a város visszafizeti a programra nyert 100 millió forintot, amennyiben a program kapcsán problémák merülnének fel.

Fotó: Pinti Attila

Esetleges feltevésként hangzott el az a lehetőség, hogy mi történik akkor, ha a Tisza-kormány visszakérné a projektre folyósított összeget. Sorbán Örs azt javasolta, hogy

a testület fogalmazzon meg egy állásfoglalást, melyben tájékoztatja aggályairól Cegléd önkormányzatát, és jelzi, hogy nem tudja vállalni azt a kötelezettséget, amit a polgármester aláírt.