Aggályokat vet fel az ifjúsági főváros program finanszírozásáról aláírt egyezség Gyergyószentmiklóson

Fotó: Gergely Imre
A fogyatékkal élők nappali foglalkoztatójának helyzetéről, a Vitalissima új szolgáltatási feladatairól és az Ifjúsági Főváros program finanszírozása körüli aggályokról is szó esett a gyergyószentmiklósi képviselő-testület csütörtöki ülésén.
A tanácsülésen megjelentek a Napsugár az Esőben Alapítvány által működtetett felnőtt fogyatékkal élők nappali foglalkoztatójába járók és kísérőik. Az egyesület vezetője, a tevékenységet 29 éve létrehozó és azóta irányító Csata Kinga mondta el a panaszukat, hogy
Fotó: Gergely Imre
Közlése szerint azért, mert nem volt anyagi fedezetük a tűzoltósági engedély kiváltásához szükséges lépések megtételére. Amint elmondta, a felnőtt-foglalkozásra továbbra is igény lenne, az érintettek létszáma nőni fog.
A témáról a tanácsülést követően zárt körben beszéltek a képviselők.
Az ülésen elfogadták azokat a dokumentációkat, szabályzatokat, feladatleírásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy számos közszolgáltatási tevékenységet a város százszázalékos tulajdonában lévő Vitalissima Kft. folytathasson. A döntés értelmében a Vitalissima hatáskörébe kerül
a fizetős parkolók működtetése, a piac üzemeltetése,
a zöldövezetek karbantartása,
a gazdátlan kutyákkal kapcsolatos feladatok,
az útkarbantartási munkálatok elvégzése,
valamint a közúti jelzőrendszerek kezelése is.
Fotó: Gergely Imre
Ezzel megtörténtek az előkészületek, hogy ezeket a közszolgáltatásokat július 1-jétől a cég működtesse.
és amely azt tartalmazza, hogy Nagy Zoltán polgármester milyen egyezséget kötött Cegléd önkormányzatával és a programsorozatot lebonyolító Juventus Egyesülettel az ifjúsági főváros programsorozat megszervezésével és pénzügyi fedezetének biztosításával kapcsolatban. Főként azt emelték ki, és azt tartják elfogadhatatlannak, hogy
Fotó: Pinti Attila
Esetleges feltevésként hangzott el az a lehetőség, hogy mi történik akkor, ha a Tisza-kormány visszakérné a projektre folyósított összeget. Sorbán Örs azt javasolta, hogy
A hosszan taglalt felvetésekre Nagy Zoltán polgármester nem válaszolhatott, mivel nem volt jelen az ülésen (amint elhangzott, hivatalos úton volt Bukarestben).
Sorbán javaslatát csak az EMSZ képviselői támogatták.
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