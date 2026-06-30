Nicușor Dan: el kellene kerülni az előre hozott választások forgatókönyvét

Fotó: Facebook/Nicușor Dan
Nicușor Dan kedden kijelentette, hogy fennáll az előre hozott választások lehetősége, de szerinte ezt a forgatókönyvet el kellene kerülni, mert nem hozna jelentős változást a politikai erőviszonyokban, és fenntartaná a jelenlegi patthelyzetet.
2026. június 30., 17:382026. június 30., 17:38
2026. június 30., 18:002026. június 30., 18:00
Az államfő egy sajtóeseményen kérdésre válaszolva elmondta, hogy az előre hozott választások lehetősége létezik, de még nem teljesültek az alkotmányos feltételei. Hozzátette:
Nicușor Dan szerint a korábbi kormányalakítási megbízások után még volt alapja annak a várakozásnak, hogy az új kabinet megkapja a parlament bizalmát, mostanra azonban bizonyossá vált, hogy
Az államfő egy keddi sajtóeseményen kijelentette: nem jelöl ki miniszterelnököt csak azért, hogy formálisan végigjátsszák az alkotmányos procedúrát, miközben előre tudható, hogy a jelölt kormánya nem kapna többséget a parlamentben.
Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy a román állam és az intézményei működnek, noha
Az államfő szerint bármilyen rendkívüli helyzetben összeülhet a parlament, hogy pótolja a kormány működésének hiányosságait. Emlékeztetett arra, hogy létezik egy pártközi megállapodás a költségvetés, a deficit, az országos helyreállítási terv (PNRR), a SAFE-program és az OECD-csatlakozás ügyében vállaltak betartásáról.
Nicușor Dan kedden munkaebéden vett részt az Európai Unió tagállamainak bukaresti nagyköveteivel.
Nicușor Dant arról kérdezték, hogy fog-e ismét egyeztetni a pártokkal a Cotroceni-palotában az új kormány megalakításáról. „Ha szükség van rá, megtehetem. Nyilván bármit megteszek, amire szükség van, de most nem érzem úgy, hogy segítenék vele” – nyilatkozta az államfő.
Kijelentette, hogy eddig egyetlen pártvezető sem kérte fel közvetítésre. Azt is leszögezte, hogy nem szab feltételeket a miniszterelnök-jelölt nevesítése előtt.
– magyarázta.
Nicușor Dan szerint a pártok közötti egyeztetések a bevonása nélkül is folytatódhatnak.
Kijelentette, hogy fontos lenne minél gyorsabban beiktatni egy kormányt. „Ez egyáltalán nem szerencsés helyzet, mert sok energiát veszítünk olyan ügyekre, amelyeket egy teljes jogkörű kormánnyal sokkal gyorsabban megoldanánk. Jó lenne mielőbb kormányt alakítani, de ha ez nem történik meg, Románia továbbra is működni fog” – jelentette ki.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion kedden felszólította az államfőt, hogy ezen a héten bízzon meg valakit kormányalakítással, és bejelentette, hogy kezdeményezi Nicușor Dan felfüggesztését.
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