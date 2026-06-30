Nicușor Dan: el kellene kerülni az előre hozott választások forgatókönyvét

Nicușor Dan kedden kijelentette, hogy fennáll az előre hozott választások lehetősége, de szerinte ezt a forgatókönyvet el kellene kerülni, mert nem hozna jelentős változást a politikai erőviszonyokban, és fenntartaná a jelenlegi patthelyzetet.

Székelyhon 2026. június 30., 17:382026. június 30., 17:38 2026. június 30., 18:002026. június 30., 18:00

Az államfő egy sajtóeseményen kérdésre válaszolva elmondta, hogy az előre hozott választások lehetősége létezik, de még nem teljesültek az alkotmányos feltételei. Hozzátette:

a parlament feloszlatása azt a benyomást keltené, hogy Románia instabil állam.

Hirdetés Nicușor Dan szerint a korábbi kormányalakítási megbízások után még volt alapja annak a várakozásnak, hogy az új kabinet megkapja a parlament bizalmát, mostanra azonban bizonyossá vált, hogy

egy újabb kormányfőjelölt nem szerezne többséget.

Az államfő egy keddi sajtóeseményen kijelentette: nem jelöl ki miniszterelnököt csak azért, hogy formálisan végigjátsszák az alkotmányos procedúrát, miközben előre tudható, hogy a jelölt kormánya nem kapna többséget a parlamentben. Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy a román állam és az intézményei működnek, noha

a hivatalban levő ügyvivő kormány hatáskörét az alkotmány korlátozza.

Az államfő szerint bármilyen rendkívüli helyzetben összeülhet a parlament, hogy pótolja a kormány működésének hiányosságait. Emlékeztetett arra, hogy létezik egy pártközi megállapodás a költségvetés, a deficit, az országos helyreállítási terv (PNRR), a SAFE-program és az OECD-csatlakozás ügyében vállaltak betartásáról. Nicușor Dan kedden munkaebéden vett részt az Európai Unió tagállamainak bukaresti nagyköveteivel. Nem kérték fel közvetítésre Nicușor Dant arról kérdezték, hogy fog-e ismét egyeztetni a pártokkal a Cotroceni-palotában az új kormány megalakításáról. „Ha szükség van rá, megtehetem. Nyilván bármit megteszek, amire szükség van, de most nem érzem úgy, hogy segítenék vele” – nyilatkozta az államfő. Kijelentette, hogy eddig egyetlen pártvezető sem kérte fel közvetítésre. Azt is leszögezte, hogy nem szab feltételeket a miniszterelnök-jelölt nevesítése előtt.

Ha a pártvezetők (...) azt mondják, hogy a miniszterelnök-jelöltjük össze tud gyűjteni 233 támogató szavazatot, a következő pillanatban kormányalakítással bízom meg”