Robbanótöltettel felszerelt drónt találtak Tulcea megyében

Fotó: Tulcea megyei katasztrófavédelem
Robbanótöltettel felszerelt drónt találtak hétfőn Tulcea megyében – tájékoztatott kedden a védelmi minisztérium.
2026. június 30., 14:292026. június 30., 14:29
2026. június 30., 14:302026. június 30., 14:30
A tárca közlése szerint egy helyi lakos a 112-es egységes segélyhívószámon jelentette, hogy drónmaradványokra bukkant Rachelu település térségében – ismerteti az Agerpres.
A helyszínre kiérkezett szakemberek megállapították, hogy
Az ügyet a konstancai ítélőtáblai ügyészség vizsgálja.
Az előzetes szakértői vizsgálatok szerint a roncsdarabok egy olyan dróntól származnak, amelyet az ukrán kikötői infrastruktúra ellen
– tájékoztatott a szaktárca.
A minisztérumi közleményben azt is megjegyzik, hogy az orosz-ukrán háború kitörése óta több mint 100 támadás érte a román határ közelében lévő ukrán célpontokat. Ez idő alatt 29 alkalommal hatoltak be orosz drónok engedély nélkül Románia légterébe, és mintegy 50 esetben találtak drónokat vagy drónmaradványokat román területen.
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