Robbanótöltettel felszerelt drónt találtak Tulcea megyében

Robbanótöltettel felszerelt drónt találtak hétfőn Tulcea megyében – tájékoztatott kedden a védelmi minisztérium.

Székelyhon 2026. június 30., 14:292026. június 30., 14:29 2026. június 30., 14:302026. június 30., 14:30

A tárca közlése szerint egy helyi lakos a 112-es egységes segélyhívószámon jelentette, hogy drónmaradványokra bukkant Rachelu település térségében – ismerteti az Agerpres. A helyszínre kiérkezett szakemberek megállapították, hogy

a roncsokon robbanótöltet is van; ezt kedden reggel ellenőrzött körülmények között megsemmisítették.

Az ügyet a konstancai ítélőtáblai ügyészség vizsgálja. Hirdetés Az előzetes szakértői vizsgálatok szerint a roncsdarabok egy olyan dróntól származnak, amelyet az ukrán kikötői infrastruktúra ellen

2026 áprilisában végrehajtott támadások során vetett be Oroszország, tehát a galaci drónbecsapódás előtt kerültek romániai területre