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Bagossy-láz Udvarhelyen: akár 15 ezren is érkezhetnek, jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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A szervezők várakozásait is felülmúló érdeklődés övezi a Bagossy Brothers Company péntek esti koncertjét az Udvarhely Napokon, ezért kiterjedt forgalomkorlátozásokat és ideiglenes közlekedési intézkedéseket vezetnek be a biztonság érdekében.

Székelyhon

2026. június 24., 15:062026. június 24., 15:06

A városvezetés szerint akár 15 ezer ember is összegyűlhet a koncert idejére Székelyudvarhelyen, ezért a rendezvényhez kapcsolódó közlekedési változásokról tartott sajtótájékoztatót szerdán Szakács-Paál István polgármester, Simon-Mária Tímea, a művelődési ház igazgatója, valamint Katona Lóránt a helyi rendőrség vezetője. A sajtóeseményen elhangzott:

a tömeg biztosításában a helyi és az állami rendőrség mellett a marosvásárhelyi csendőrség is részt vesz,

amely immár második éve felügyeli az Udvarhely Napokat. A polgármester rámutatott, a péntek esti koncert minden eddiginél nagyobb tömeget vonzhat,

akár a korábbi Demjén-koncert látogatottságát is meghaladhatja.

Simon Mária Tímea, a Művelődési Ház igazgatója úgy fogalmazott: valószínűleg Székelyudvarhely történetének egyik legnagyobb szabadtéri koncertjére készülnek.

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Több utcát lezárnak

Mint azt a sajtótájékoztatón elmondták, a színpad építése már csütörtökön megkezdődik, ezért este hat órától a Küküllő szálloda melletti körforgalmától a ferences templomig lezárják az útszakaszt.

A jelentősebb korlátozások pénteken reggel 6 órától lépnek életbe.

Ekkortól lezárják a Kossuth Lajos utcát a Hanga üzlettől kezdődően, valamint a Városháza tér és a Márton Áron tér egy részét is.

A színpad építése már csütörtökön megkezdődik a Ferences templom mellett • Fotó: Olti Angyalka Galéria

A színpad építése már csütörtökön megkezdődik a Ferences templom mellett

Fotó: Olti Angyalka

Nem lehet majd behajtani a Tamási Áron utcába a központ felől, és a Szent Imre utcából sem lehet a Városháza tér irányába kanyarodni.

A Kossuth utca lezárása a koncert végéig marad érvényben, ezt követően ott fokozatosan helyreáll a megszokott forgalmi rend.

Egyirányúsított utcák és ideiglenes parkolók

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint pénteken délután 5 órától a Hunyadi János utca és a szálloda melletti körforgalom közötti szakaszon egyirányúvá válik a forgalom. Hasonló intézkedés lép életbe a Sziget utcában is.

Az autósok az említett utcák két oldalán kijelölt helyeken parkolhatnak,

ugyanakkor a hatóságok arra kérik őket, hogy ne álljanak a zöldövezetekre, hagyják szabadon a kapubejárókat, és biztosítsák a mentő- illetve tűzoltójárművek közlekedését.

Parkolási lehetőségként megnyitják a városi autópiac területét is, emellett a mellékutcák használatát javasolják.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Inkább gyalog vagy busszal

A szervezők arra kérik az udvarhelyieket, hogy lehetőség szerint gyalog közelítsék meg a rendezvény helyszínét, a vidékről érkezőket pedig arra biztatják, hogy

a kijelölt parkolóhelyeken hagyják járműveiket, és vegyék igénybe a sűrített buszjáratokat.

A városvezetés hangsúlyozta: a korlátozások kizárólag a látogatók és a helyiek biztonságát szolgálják, ezért a résztvevők türelmét és együttműködését kérik az esemény idején.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Közlekedés
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