Bagossy-láz Udvarhelyen: akár 15 ezren is érkezhetnek, jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni

Fotó: Olti Angyalka
A szervezők várakozásait is felülmúló érdeklődés övezi a Bagossy Brothers Company péntek esti koncertjét az Udvarhely Napokon, ezért kiterjedt forgalomkorlátozásokat és ideiglenes közlekedési intézkedéseket vezetnek be a biztonság érdekében.
A városvezetés szerint akár 15 ezer ember is összegyűlhet a koncert idejére Székelyudvarhelyen, ezért a rendezvényhez kapcsolódó közlekedési változásokról tartott sajtótájékoztatót szerdán Szakács-Paál István polgármester, Simon-Mária Tímea, a művelődési ház igazgatója, valamint Katona Lóránt a helyi rendőrség vezetője. A sajtóeseményen elhangzott:
amely immár második éve felügyeli az Udvarhely Napokat. A polgármester rámutatott, a péntek esti koncert minden eddiginél nagyobb tömeget vonzhat,
Simon Mária Tímea, a Művelődési Ház igazgatója úgy fogalmazott: valószínűleg Székelyudvarhely történetének egyik legnagyobb szabadtéri koncertjére készülnek.
Mint azt a sajtótájékoztatón elmondták, a színpad építése már csütörtökön megkezdődik, ezért este hat órától a Küküllő szálloda melletti körforgalmától a ferences templomig lezárják az útszakaszt.
Ekkortól lezárják a Kossuth Lajos utcát a Hanga üzlettől kezdődően, valamint a Városháza tér és a Márton Áron tér egy részét is.
A színpad építése már csütörtökön megkezdődik a Ferences templom mellett
Fotó: Olti Angyalka
Nem lehet majd behajtani a Tamási Áron utcába a központ felől, és a Szent Imre utcából sem lehet a Városháza tér irányába kanyarodni.
A helyi rendőrség tájékoztatása szerint pénteken délután 5 órától a Hunyadi János utca és a szálloda melletti körforgalom közötti szakaszon egyirányúvá válik a forgalom. Hasonló intézkedés lép életbe a Sziget utcában is.
ugyanakkor a hatóságok arra kérik őket, hogy ne álljanak a zöldövezetekre, hagyják szabadon a kapubejárókat, és biztosítsák a mentő- illetve tűzoltójárművek közlekedését.
Fotó: Olti Angyalka
A szervezők arra kérik az udvarhelyieket, hogy lehetőség szerint gyalog közelítsék meg a rendezvény helyszínét, a vidékről érkezőket pedig arra biztatják, hogy
A városvezetés hangsúlyozta: a korlátozások kizárólag a látogatók és a helyiek biztonságát szolgálják, ezért a résztvevők türelmét és együttműködését kérik az esemény idején.
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