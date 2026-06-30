A kórház harmadik emeletéről zuhant le egy 71 éves beteg Marosvásárhelyen

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Fotó: Haáz Vince
Rendőrségi vizsgálat indult, miután egy 71 éves beteg a marosvásárhelyi sürgősségi kórház harmadik emeletéről lezuhant. A férfi egy melléképület tetejére esett, a balesetet követően pedig a sürgősségre szállították.
2026. június 30., 12:442026. június 30., 12:44
2026. június 30., 12:452026. június 30., 12:45
A 112-es segélyhívón hétfőn este 8 óra körül érkezett bejelentés arról, hogy
A Maros megyei rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint
A beteget az egészségügyi személyzet azonnal ellátta, majd a sürgősségi betegellátó egységbe szállították további vizsgálatok és kezelés céljából.
Az ügyben a rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indított büntetőeljárás keretében folytat vizsgálatot. A nyomozás célja annak tisztázása, hogy milyen körülmények között történt az eset.
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