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A kórház harmadik emeletéről zuhant le egy 71 éves beteg Marosvásárhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Rendőrségi vizsgálat indult, miután egy 71 éves beteg a marosvásárhelyi sürgősségi kórház harmadik emeletéről lezuhant. A férfi egy melléképület tetejére esett, a balesetet követően pedig a sürgősségre szállították.

Barabás Hajnal

2026. június 30., 12:442026. június 30., 12:44

2026. június 30., 12:452026. június 30., 12:45

A 112-es segélyhívón hétfőn este 8 óra körül érkezett bejelentés arról, hogy

a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház egyik bent fekvő betege a magasból lezuhant.

A Maros megyei rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint

egy 71 éves férfi esett le a kórház harmadik emeletéről az első emelet magasságában lévő melléképület tetejére.

A beteget az egészségügyi személyzet azonnal ellátta, majd a sürgősségi betegellátó egységbe szállították további vizsgálatok és kezelés céljából.

Az ügyben a rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indított büntetőeljárás keretében folytat vizsgálatot. A nyomozás célja annak tisztázása, hogy milyen körülmények között történt az eset.

Marosszék Marosvásárhely Rendőrség
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