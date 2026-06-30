A kórház harmadik emeletéről zuhant le egy 71 éves beteg Marosvásárhelyen

Rendőrségi vizsgálat indult, miután egy 71 éves beteg a marosvásárhelyi sürgősségi kórház harmadik emeletéről lezuhant. A férfi egy melléképület tetejére esett, a balesetet követően pedig a sürgősségre szállították.

Barabás Hajnal 2026. június 30., 12:442026. június 30., 12:44 2026. június 30., 12:452026. június 30., 12:45

A 112-es segélyhívón hétfőn este 8 óra körül érkezett bejelentés arról, hogy

a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház egyik bent fekvő betege a magasból lezuhant.

A Maros megyei rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint

egy 71 éves férfi esett le a kórház harmadik emeletéről az első emelet magasságában lévő melléképület tetejére.