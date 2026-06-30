Vörös hőségriasztás: 41 Celsius-fok is lehet Maros megyében

Ha a tűző napra kénytelenek vagyunk kimenni, védekezzünk a hőség és az UV-sugarak ellen. Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Vörös jelzésű hőségriasztás lépett életbe újra kedd délelőttől Maros megyében is. A rendkívüli meleg miatt a tűzoltók a hőguta, a vízbe fulladás és a szabadtéri tüzek megelőzésére figyelmeztetik a lakosságot.
Akár 41 Celsius-fokig is emelkedhet a hőmérséklet a következő órákban, ezért vörös jelzésű hőségriasztást adtak ki. A Maros megyei tűzoltóság arra kéri a lakosságot, hogy
A hőségriasztást kedd 10 órától szerda 10 óráig van érvényben.
A tűzoltók arra figyelmeztetnek, hogy senki ne hagyjon gyermeket vagy háziállatot az autóban, még néhány percre sem.
A szabadtéri tevékenységeket érdemes a kora reggeli vagy esti órákra időzíteni, 11 és 18 óra között pedig
Emellett ajánlott világos színű, könnyű ruházatot viselni, sok folyadékot fogyasztani, valamint mellőzni az alkoholt és a koffeintartalmú italokat.
A tűzoltók azt javasolják, hogy csak kijelölt fürdőhelyeken fürödjünk,
Kiemelik azt is, hogy alkoholfogyasztás után tilos fürdeni, a gyermekeket pedig egyetlen pillanatra sem szabad felügyelet nélkül hagyni a víz közelében. Amennyiben valaki fuldoklót lát, azonnal értesítse a 112-es segélyhívó számot.
Arra is kérik a lakosságot, hogy ilyenkor ne használjanak nyílt lángot kiszáradt területeken, ne dobjanak el égő cigarettacsikket, és kerüljék azokat a tevékenységeket, amelyek szikrát vagy túlmelegedést okozhatnak.
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