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Vörös hőségriasztás: 41 Celsius-fok is lehet Maros megyében

Ha a tűző napra kénytelenek vagyunk kimenni, védekezzünk a hőség és az UV-sugarak ellen. Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Ha a tűző napra kénytelenek vagyunk kimenni, védekezzünk a hőség és az UV-sugarak ellen. Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Vörös jelzésű hőségriasztás lépett életbe újra kedd délelőttől Maros megyében is. A rendkívüli meleg miatt a tűzoltók a hőguta, a vízbe fulladás és a szabadtéri tüzek megelőzésére figyelmeztetik a lakosságot.

Barabás Hajnal

2026. június 30., 12:072026. június 30., 12:07

Akár 41 Celsius-fokig is emelkedhet a hőmérséklet a következő órákban, ezért vörös jelzésű hőségriasztást adtak ki. A Maros megyei tűzoltóság arra kéri a lakosságot, hogy

a rendkívüli hőség idején tartsa be a legfontosabb megelőző intézkedéseket.

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A hőségriasztást kedd 10 órától szerda 10 óráig van érvényben.

A nappali csúcshőmérséklet 35 és 41 Celsius-fok között alakulhat, ami megközelíti a júniusi abszolút melegrekordokat, míg az éjszakai minimumok sem süllyednek 17–24 Celsius-fok alá.

A tűzoltók arra figyelmeztetnek, hogy senki ne hagyjon gyermeket vagy háziállatot az autóban, még néhány percre sem.

A szabadtéri tevékenységeket érdemes a kora reggeli vagy esti órákra időzíteni, 11 és 18 óra között pedig

kerülni kell a hosszan tartó napon tartózkodást és a megerőltető fizikai munkát.

Emellett ajánlott világos színű, könnyű ruházatot viselni, sok folyadékot fogyasztani, valamint mellőzni az alkoholt és a koffeintartalmú italokat.

A tűzoltók azt javasolják, hogy csak kijelölt fürdőhelyeken fürödjünk,

ne ugorjunk vízbe hidakról vagy más magas építményekről, és felhevült testtel ne menjünk azonnal a vízbe.

Kiemelik azt is, hogy alkoholfogyasztás után tilos fürdeni, a gyermekeket pedig egyetlen pillanatra sem szabad felügyelet nélkül hagyni a víz közelében. Amennyiben valaki fuldoklót lát, azonnal értesítse a 112-es segélyhívó számot.

Arra is kérik a lakosságot, hogy ilyenkor ne használjanak nyílt lángot kiszáradt területeken, ne dobjanak el égő cigarettacsikket, és kerüljék azokat a tevékenységeket, amelyek szikrát vagy túlmelegedést okozhatnak.

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