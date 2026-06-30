21 megyében van árvízkészültség

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el kedden az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 21 megye több folyójának vízgyűjtő területére.

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A hidrológusok közlése szerint szerda délig a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet a következő folyók vízgyűjtő területén (zárójelben az érintett megyék): Visó, Iza (Máramaros), Nagy-Szamos (Beszterce-Naszód), Kis-Szamos (Bihar és Kolozs), Kraszna (Szilágy és Szatmár), Berettyó (Szilágy és Bihar), Sebes-Körös (Kolozs és Bihar), Fekete-Körös (Bihar és Arad).

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Elsőfokú riasztás van érvényben a következő folyók vízgyűjtő területén is (zárójelben az érintett megyék): Fehér-Körös (Hunyad és Arad), Aranyos (Fehér és Kolozs), Nagy-Küküllő (Hargita, Maros, Brassó, Szeben és Fehér), Maros (Fehér, Szeben, Hunyad és Arad), Olt (Hargita, Brassó, Szeben, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt és Dolj), Argeș (Argeș és Dâmbovița).