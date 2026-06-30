21 megyében van árvízkészültség

Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el kedden az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 21 megye több folyójának vízgyűjtő területére.
2026. június 30., 14:372026. június 30., 14:37
2026. június 30., 14:372026. június 30., 14:37
A hidrológusok közlése szerint szerda délig a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet a következő folyók vízgyűjtő területén (zárójelben az érintett megyék): Visó, Iza (Máramaros), Nagy-Szamos (Beszterce-Naszód), Kis-Szamos (Bihar és Kolozs), Kraszna (Szilágy és Szatmár), Berettyó (Szilágy és Bihar), Sebes-Körös (Kolozs és Bihar), Fekete-Körös (Bihar és Arad).
Elsőfokú riasztás van érvényben a következő folyók vízgyűjtő területén is (zárójelben az érintett megyék): Fehér-Körös (Hunyad és Arad), Aranyos (Fehér és Kolozs), Nagy-Küküllő (Hargita, Maros, Brassó, Szeben és Fehér), Maros (Fehér, Szeben, Hunyad és Arad), Olt (Hargita, Brassó, Szeben, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt és Dolj), Argeș (Argeș és Dâmbovița).
Sepsiszentgyörgyön olyan meleg van, hogy locsolni kell az utcákat. A TEGA köztisztasági vállalat naponta száz köbméter vizet használ fel a megyeszékhely hűtésére.
Robbanótöltettel felszerelt drónt találtak hétfőn Tulcea megyében – tájékoztatott kedden a védelmi minisztérium.
Őrizetbe vettek kedden a német hatóságok egy román állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy szélsőjobboldali terrorszervezet megalapításával, „terrorháború” útján akarta megdönteni a román államot.
Egy emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyben huszonhét Bihar megyei helyszínen tartottak házkutatásokat kedden a rendőrség, valamint a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) munkatársai.
Rendőrségi vizsgálat indult, miután egy 71 éves beteg a marosvásárhelyi sürgősségi kórház harmadik emeletéről lezuhant. A férfi egy melléképület tetejére esett, a balesetet követően pedig a sürgősségre szállították.
Érdemes figyelemmel követni az Országos Meteorológiai Igazgatóság adatait a kánikulában, hiszen többek között azt is láthatjuk, hogy mennyinek érződik a valós hőmérséklet.
A 2025-2026-os tanévben/egyetemi évben 3,518 millió iskolás és egyetemi hallgató tanult a hazai oktatási rendszerben, 33 100 fővel több, mint az előző tanévben/egyetemi évben – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Három személyautó ütközött a marosvásárhelyi Pandúrok sugárúton kedden délelőtt. Két ember sérült meg, egyiküket kórházba kellett szállítani.
Vörös jelzésű hőségriasztás lépett életbe újra kedd délelőttől Maros megyében is. A rendkívüli meleg miatt a tűzoltók a hőguta, a vízbe fulladás és a szabadtéri tüzek megelőzésére figyelmeztetik a lakosságot.
szóljon hozzá!