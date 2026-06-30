Hiába, hogy délben nincs még 30 Celsius-fok Csíkszeredában, ez már 36 foknak érződik

Érdemes figyelemmel követni az Országos Meteorológiai Igazgatóság adatait a kánikulában, hiszen többek között azt is láthatjuk, hogy mennyinek érződik a valós hőmérséklet.

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A levegő hőmérséklete és még számos más tényező alapján becsült, érzékelt hőmérséklet a déli órákban már nagyon magas: Csíkszeredában például már 36 Celsius-foknak érződik az épp aktuális 29 Celsius-fok, de ha az ország nyugati részét nézzük, akkor ott már a 40-42 Celsius-fokot is eléri az érzékelt hőmérséklet.

Ezzel szemben a hétfői csúcshőmérséklet 33,5 Celsius-fok volt Csíkszeredában, 32,9 Celsius-fok Székelyudvarhelyen, 34,6 Celsius-fok Sepsiszentgyörgyön, 36,1 Celsius-fok Marosvásárhelyen, míg Kolozsváron ez az érték 36,3 Celsius-fok, Nagyváradon pedig 40,4 Celsius-fok.

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A kedden is kitartó kánikula már olyan méreteket öltött, hogy Temesváron többek között a villamossínek és az aszfalt közötti töltőanyag megolvadt, így mérsékelni kellett a villamosközlekedést.